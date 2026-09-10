Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVS416G360C8)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVS416G360C8)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти – отличный выбор для геймеров и энтузиастов, стремящихся получить максимальную отзывчивость в современных играх и приложениях. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме уверенно справляется с запуском требовательных игровых проектов, параллельной работой с браузером, мессенджерами и стриминговым софтом. Для профессиональной работы с видео в высоком разрешении или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для игрового и универсального мультимедийного ПК эта конфигурация является сбалансированным и популярным решением.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4 – современное, но уже хорошо освоенное рынком поколение. Оно обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3, будучи при этом доступнее новейшего DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение модулей для сборки настольного компьютера, их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ. Этого достаточно для комфортного гейминга и работы в 2024 году. Рабочая частота 3600 МГц – это золотая середина для платформ AMD Ryzen и Intel Core последних поколений. Такая скорость существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц, что напрямую влияет на количество кадров в секунду в играх, особенно при использовании мощной видеокарты и процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой параметр латентности – тайминг CL (CAS Latency) – здесь составляет C8, что является отличным показателем для частоты 3600 МГц и указывает на высокое качество чипов. Низкие тайминги в паре с высокой частотой минимизируют задержки, повышая общую отзывчивость системы. Для работы на заявленных параметрах модули используют профиль Intel XMP 2.0, что позволяет активировать разгон до 3600 МГц с оптимальными таймингами буквально в два клика в BIOS материнской платы, избавляя от сложной ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с большинством современных материнских плат под сокеты AM4 и LGA 1200/1700 с поддержкой DDR4 и чипсетами, допускающими разгон (например, B550, B560, Z490, Z590, Z690). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под DDR5 или DDR3 – они физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 3600 МГц, особенно для процессоров AMD Ryzen.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при интенсивной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Конструкция радиаторов не отличается избыточной высотой, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, минималистичных сборок или для установки в слоты, скрытые массивными системами охлаждения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Вы приобретаете комплект из двух идентичных модулей, которые предназначены для установки в материнскую плату парами. Такая конфигурация позволяет сразу активировать двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно сказываясь на производительности. Для расширения объёма в будущем рекомендуется приобретать аналогичный комплект, однако смешивание даже одинаковых моделей от разных партий не гарантирует абсолютную стабильность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это физическая несовместимость поколений: модуль DDR4 не заработает в слоте DDR3 или DDR5. Для активации частоты 3600 МГц необходима материнская плата с поддержкой разгона памяти и процессор с разблокированным множителем; на платах с чипсетами серии H или A память может запуститься только на стандартной для процессора частоте (например, 2666 или 3200 МГц). Этот комплект оптимально подойдёт геймерам и пользователям, ценящим баланс скорости и цены; для апгрейда старого офисного ПК достаточно более простой памяти на 2666 МГц, а для профессиональных рабочих станций приоритетом станет объём от 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 2666MHz (PSD416G26662)
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитОперативная память Kingston KF548S38IB-8 4800MHz
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC25600, 3200Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC21300, 2666Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-2666
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-3200
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 16Gb, 2666Mhz, NT...
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac PC25600 16Gb 3200MHz (NTBSD4P32SP-...
-
В наличииЦена 12 120 руб.3030 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16GB PC25600 (AD4U320016G22-SGN)
-
В наличииЦена 12 380 руб.3095 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16GB PC21300 SODIMM (AD4S266616G1...
-
В наличииЦена 12 380 руб.3095 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16Gb PC25600 3200MHz (AD4S320016G...
-
В наличииЦена 12 460 руб.3115 руб. в СплитОперативная память Apacer DDR4 DIMM 16GB 3200MHz (AH4U16G32C28YM...
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти – отличный выбор для геймеров и энтузиастов, стремящихся получить максимальную отзывчивость в современных играх и приложениях. Объём 16 ГБ в двухканальном режиме уверенно справляется с запуском требовательных игровых проектов, параллельной работой с браузером, мессенджерами и стриминговым софтом. Для профессиональной работы с видео в высоком разрешении или сложного 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты большего объёма, но для игрового и универсального мультимедийного ПК эта конфигурация является сбалансированным и популярным решением.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4 – современное, но уже хорошо освоенное рынком поколение. Оно обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3, будучи при этом доступнее новейшего DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение модулей для сборки настольного компьютера, их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ. Этого достаточно для комфортного гейминга и работы в 2024 году. Рабочая частота 3600 МГц – это золотая середина для платформ AMD Ryzen и Intel Core последних поколений. Такая скорость существенно повышает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц, что напрямую влияет на количество кадров в секунду в играх, особенно при использовании мощной видеокарты и процессора.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевой параметр латентности – тайминг CL (CAS Latency) – здесь составляет C8, что является отличным показателем для частоты 3600 МГц и указывает на высокое качество чипов. Низкие тайминги в паре с высокой частотой минимизируют задержки, повышая общую отзывчивость системы. Для работы на заявленных параметрах модули используют профиль Intel XMP 2.0, что позволяет активировать разгон до 3600 МГц с оптимальными таймингами буквально в два клика в BIOS материнской платы, избавляя от сложной ручной настройки.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с большинством современных материнских плат под сокеты AM4 и LGA 1200/1700 с поддержкой DDR4 и чипсетами, допускающими разгон (например, B550, B560, Z490, Z590, Z690). Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, а не под DDR5 или DDR3 – они физически несовместимы. Также стоит проверить список поддерживаемых памятью (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать стабильную работу на частоте 3600 МГц, особенно для процессоров AMD Ryzen.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при интенсивной работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Конструкция радиаторов не отличается избыточной высотой, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, минималистичных сборок или для установки в слоты, скрытые массивными системами охлаждения.
Комплектность, режимы работы и расширение
Вы приобретаете комплект из двух идентичных модулей, которые предназначены для установки в материнскую плату парами. Такая конфигурация позволяет сразу активировать двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом, положительно сказываясь на производительности. Для расширения объёма в будущем рекомендуется приобретать аналогичный комплект, однако смешивание даже одинаковых моделей от разных партий не гарантирует абсолютную стабильность.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это физическая несовместимость поколений: модуль DDR4 не заработает в слоте DDR3 или DDR5. Для активации частоты 3600 МГц необходима материнская плата с поддержкой разгона памяти и процессор с разблокированным множителем; на платах с чипсетами серии H или A память может запуститься только на стандартной для процессора частоте (например, 2666 или 3200 МГц). Этот комплект оптимально подойдёт геймерам и пользователям, ценящим баланс скорости и цены; для апгрейда старого офисного ПК достаточно более простой памяти на 2666 МГц, а для профессиональных рабочих станций приоритетом станет объём от 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVS416G360C8)