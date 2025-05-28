Память оперативная PATRIOT Viper 4 Elite ll DDR 4 DIMM 16Gb(8Gbx2) 2666Mhz (PVE2416G266C6K)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная PATRIOT Viper 4 Elite ll DDR 4 DIMM 16Gb(8Gbx2) 2666Mhz (PVE2416G266C6K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти представляет собой сбалансированное решение для тех, кто собирает или модернизирует недорогой домашний или офисный компьютер, а также для геймеров, делающих упор на стабильность. Его конфигурации 16 ГБ хватит для комфортной работы с множеством вкладок браузера, офисными приложениями, нетребовательными играми и даже для стартового уровня работы с фоторедакторами. Данная модель не является экстремально быстрой, но предлагает надёжный базовый объём для повседневных задач без переплаты за высокие частоты, которых может не поддерживать бюджетная платформа.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR4, который стал массовым для платформ последних лет, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие потенциальные частоты по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта память предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Важно помнить, что слоты DDR4 и DDR3 имеют разные ключи-прорези, что физически предотвращает установку неподходящего поколения памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Такой объём сегодня считается комфортным минимумом для многозадачности. Базовая частота модулей составляет 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства приложений. В играх и рабочих программах разница между этой частотой и более высокими значениями может быть не столь ощутима, особенно на платформах начального и среднего уровня, где важнее общий объём для хранения данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на сбалансированную латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Ключевой особенностью комплекта является поддержка технологии XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальных характеристиках без необходимости в глубоких знаниях оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 100 и новее) и AMD (AM4, а также некоторые модели для платформы TR4), поддерживающими DDR4. Однако крайне важно уточнить в спецификациях конкретной материнской платы, какие максимальные частоты памяти она официально поддерживает с установленным процессором. На некоторых бюджетных платах частоты выше 2666 МГц могут быть доступны только с чипами серии K у Intel или с обновлённой версией микропрограммы BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами из серии Viper 4 Elite II, которые не только выполняют декоративную функцию, но и способствуют лучшему отводу тепла при длительной нагрузке, хотя для частоты 2666 МГц это не является критической необходимостью. Конструкция радиаторов имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что важно проверить при сборке компактных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа в виде комплекта из двух идентичных модулей не случайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти при установке планок в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Данный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую отзывчивость системы и производительность в играх. Для дальнейшего расширения лучше всего добавлять точно такой же комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с выбором платформы - эти модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет поддержку профиля XMP для автоматического применения заявленных характеристик. Данный комплект - оптимальный выбор для пользователей, которым важна гарантированная стабильность, достаточный объём для настоящего и ближайшего будущего, а также простота установки с автоматическим разгоном. Тем, кто занимается профессиональным рендерингом или хочет выжать максимум FPS в топовых играх на высоких частотах кадров, стоит рассмотреть комплекты с большим объёмом и более высокой частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти представляет собой сбалансированное решение для тех, кто собирает или модернизирует недорогой домашний или офисный компьютер, а также для геймеров, делающих упор на стабильность. Его конфигурации 16 ГБ хватит для комфортной работы с множеством вкладок браузера, офисными приложениями, нетребовательными играми и даже для стартового уровня работы с фоторедакторами. Данная модель не является экстремально быстрой, но предлагает надёжный базовый объём для повседневных задач без переплаты за высокие частоты, которых может не поддерживать бюджетная платформа.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули выполнены по стандарту DDR4, который стал массовым для платформ последних лет, предлагая улучшенную энергоэффективность и более высокие потенциальные частоты по сравнению с DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эта память предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Важно помнить, что слоты DDR4 и DDR3 имеют разные ключи-прорези, что физически предотвращает установку неподходящего поколения памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти. Такой объём сегодня считается комфортным минимумом для многозадачности. Базовая частота модулей составляет 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для большинства приложений. В играх и рабочих программах разница между этой частотой и более высокими значениями может быть не столь ощутима, особенно на платформах начального и среднего уровня, где важнее общий объём для хранения данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти обозначены как CL16, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и указывает на сбалансированную латентность. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Ключевой особенностью комплекта является поддержка технологии XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить профиль с заявленными частотами и таймингами в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек. Это гарантирует стабильную работу на номинальных характеристиках без необходимости в глубоких знаниях оверклокинга.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 100 и новее) и AMD (AM4, а также некоторые модели для платформы TR4), поддерживающими DDR4. Однако крайне важно уточнить в спецификациях конкретной материнской платы, какие максимальные частоты памяти она официально поддерживает с установленным процессором. На некоторых бюджетных платах частоты выше 2666 МГц могут быть доступны только с чипами серии K у Intel или с обновлённой версией микропрограммы BIOS/UEFI.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами из серии Viper 4 Elite II, которые не только выполняют декоративную функцию, но и способствуют лучшему отводу тепла при длительной нагрузке, хотя для частоты 2666 МГц это не является критической необходимостью. Конструкция радиаторов имеет умеренную высоту, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, что важно проверить при сборке компактных систем.
Комплектность, режимы работы и расширение
Продажа в виде комплекта из двух идентичных модулей не случайна - это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы памяти при установке планок в правильные слоты на материнской плате (обычно слоты 1 и 3 или 2 и 4). Данный режим значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую отзывчивость системы и производительность в играх. Для дальнейшего расширения лучше всего добавлять точно такой же комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение связано с выбором платформы - эти модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами DDR3 или DDR5. Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет поддержку профиля XMP для автоматического применения заявленных характеристик. Данный комплект - оптимальный выбор для пользователей, которым важна гарантированная стабильность, достаточный объём для настоящего и ближайшего будущего, а также простота установки с автоматическим разгоном. Тем, кто занимается профессиональным рендерингом или хочет выжать максимум FPS в топовых играх на высоких частотах кадров, стоит рассмотреть комплекты с большим объёмом и более высокой частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Достоинства:
Комментарий:
пришла вовремя.упаковано нормально...xmp 3600...завелась сразу
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм,характеристики соответствуют заявленным,только радиаторы очень хлипкие)
Достоинства:
Комментарий:
Сходу завелась на 3600, даже не пришлось в Биос лезть. Определились все 64гб. Мать gigabite b450m s2h
Отзывы о товаре Память оперативная PATRIOT Viper 4 Elite ll DDR 4 DIMM 16Gb(8Gbx2) 2666Mhz (PVE2416G266C6K)
Достоинства:
Комментарий:
пришла вовремя.упаковано нормально...xmp 3600...завелась сразу
Достоинства:
Комментарий:
Вроде норм,характеристики соответствуют заявленным,только радиаторы очень хлипкие)
Достоинства:
Комментарий:
Сходу завелась на 3600, даже не пришлось в Биос лезть. Определились все 64гб. Мать gigabite b450m s2h