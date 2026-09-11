Описание товара Память оперативная DDR4 ExeGate HiPower 16Gb 2400MHz pc-19200 (EX288045RUS)

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память является отличным решением для повседневного использования и базового апгрейда системы. Комплект идеально подходит для офисных задач, учёбы, домашнего мультимедийного центра и лёгкого гейминга, обеспечивая достаточный объём для комфортной работы с документами, множеством вкладок в браузере и нетребовательными играми. Она предлагает оптимальный баланс объёма и скорости для тех, кто хочет модернизировать старый ПК или собрать недорогую новую систему без переплаты за избыточную производительность высокочастотных модулей.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это поколение является актуальным для большинства современных и многих предыдущих поколений настольных компьютеров. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат и полную несовместимость с ноутбучными слотами SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, предлагая суммарный объём 16 ГБ, который является отличным стандартом для большинства пользователей. Частота работы памяти составляет 2400 МГц, что обеспечивает хорошую пропускную способность для повседневных задач и заметно ускоряет работу системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 МГц. Такой объём и скорость позволят системе быстро справляться с многозадачностью, поддерживать стабильный FPS в большинстве современных игр на средних настройках и комфортно работать с фоторедакторами и нетяжёлыми приложениями для монтажа.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Характеристики латентности данного комплекта находятся на стандартном для данной частоты уровне, что обеспечивает стабильную и предсказуемую работу. Модули поддерживают технологию XMP 2.0, которая позволяет автоматически загрузить в BIOS материнской платы заранее прошитый профиль настроек для достижения заявленной частоты 2400 МГц без необходимости ручного разгона. Это удобное решение для пользователей, которые хотят получить максимум от памяти, не углубляясь в сложные настройки.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR4 - это процессоры Intel, начиная с поколения Skylake, и AMD Ryzen начиная с первой серии, а также соответствующие им материнские платы. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR4, поскольку они физически и электрически несовместимы с другими поколениями. Для активации профиля XMP потребуется соответствующая опция в BIOS и поддержка со стороны чипсета материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти при длительной нагрузке, способствуя стабильной работе. Высота планок стандартна, что минимизирует риск конфликта с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка в данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где важна функциональность и надёжность, а не декоративные элементы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы на большинстве материнских плат, удваивая эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Для активации двухканального режима планки следует установить в слоты одного цвета, как правило, указанные в руководстве к материнской плате. В дальнейшем объём системы можно расширить, докупив аналогичный комплект, но для максимальной стабильности рекомендуется использовать модули с идентичными характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это строгая привязка к стандарту DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата его поддерживает. Для активации частоты 2400 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы, особенно на старых платформах. Эта память не предназначена для экстремального разгона, её сильная сторона - стабильная работа на заявленных характеристиках. Данный комплект станет оптимальным выбором для создания сбалансированной домашней или офисной системы, а геймерам, планирующим апгрейд на высокопроизводительные видеокарты, стоит рассмотреть более быстрые комплекты с частотой от 3200 МГц.