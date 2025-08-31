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Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U)

6 Отзывы
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Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 1
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 2
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 3
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 4
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 5
Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
16-18-18
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 3
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 5
  • Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 418568
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти — базовое, но надежное решение для пользователей, которые собирают или обновляют неигровой компьютер для повседневных задач. Он идеально подойдет для офисных ПК, домашних мультимедийных систем, школьных компьютеров или в качестве недорогого апгрейда старой системы. С его помощью вы обеспечите комфортную работу с документами, просмотр видео, веб-сёрфинг с множеством вкладок и запуск нетребовательных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или тяжёлого 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с большим объёмом и более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически несовместимы с модулями DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения памяти вашей материнской платой и процессором.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым показателем для большинства бытовых систем. Частота работы равна 2666 МГц — это стандартная для многих процессоров и плат базовая частота, не требующая активации разгона. Такой скорости достаточно для плавной работы операционной системы и большинства приложений. В играх и специализированных программах более высокая частота может дать ощутимый прирост, но для базовых задач разница между 2666 МГц и более быстрыми модулями будет практически незаметна для рядового пользователя.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и умеренному тепловыделению. Тайминги, включая ключевую латентность CL, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте. Данная модель не имеет предустановленных профилей автоматического разгона, таких как XMP, что упрощает её настройку — она будет работать на своей частоте «из коробки» на любой совместимой платформе, поддерживающей DDR4-2666. Это делает её отличным выбором для пользователей, которые не планируют углубляться в тонкости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако важно учитывать, что максимальная поддерживаемая частота памяти определяется не только модулем, но и контроллером памяти в процессоре и возможностями материнской платы. Для гарантированной работы на частоте 2666 МГц ваш процессор (например, Intel Core i3/i5/i7/i9 соответствующих поколений или AMD Ryzen) должен официально её поддерживать. На платформах AMD Ryzen ранних поколений для оптимальной работы рекомендуется использование двух модулей в двухканальном режиме.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти не оснащён радиатором, что является стандартным решением для планок с базовыми частотами и низким рабочим напряжением. Отсутствие массивного теплораспределителя делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными в системе крупными башенными процессорными кулерами. Внешний вид модуля минималистичен и функционален, он не имеет подсветки, что делает его оптимальным выбором для сборок, где главными приоритетами являются надежность, совместимость и низкая цена, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях, крайне рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме. Установив две такие планки в правильные слоты на материнской плате (обычно помеченные одним цветом), вы удвоите эффективную пропускную способность памяти, что положительно скажется на общей отзывчивости системы. В будущем вы сможете докупить ещё один такой же модуль для увеличения общего объёма до 16 ГБ в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе нужно уделить совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты именно для DDR4. Учитывайте, что для полноценной работы современных систем и комфортного использования в течение нескольких лет одной планки на 8 ГБ может оказаться мало, поэтому планируйте покупку парного комплекта. Данная память — отличный бюджетный выбор для базового апгрейда или сборки простого ПК, но если вы задумываетесь о серьёзной многозадачности или играх, лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей по 8 ГБ или более скоростные решения.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U)

Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая брэндовая память. На чипсете 410h сразу установилась и заработала. Беру всегда память AMD. И плашки памяти разных дат производства без проблем друг с другом работают. 1.2 вольта напряжения. Память работает без проблем. Термоотвод не нужен.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Антон Чичков

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший только я заказал случайно не тот ддр я ее проверил на компьютере своего друга все работает отлично советую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Рекомендую всем хорошо вставлять плату. Первые разы плату, не видел компьютер
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, совпадает с описанием. брал по отзывам
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
У меня стоит такая же около 4-х лет. Докупил вторую. Все работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Георгий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, недорого. Вставил вместе с остальными модулями amd, работает стабильно. Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти — базовое, но надежное решение для пользователей, которые собирают или обновляют неигровой компьютер для повседневных задач. Он идеально подойдет для офисных ПК, домашних мультимедийных систем, школьных компьютеров или в качестве недорогого апгрейда старой системы. С его помощью вы обеспечите комфортную работу с документами, просмотр видео, веб-сёрфинг с множеством вкладок и запуск нетребовательных приложений. Однако для современных игр, профессионального монтажа видео или тяжёлого 3D-рендеринга стоит рассмотреть комплекты с большим объёмом и более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современный стандарт DDR4, который обеспечивает более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате физически несовместимы с модулями DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в поддержке именно этого поколения памяти вашей материнской платой и процессором.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым показателем для большинства бытовых систем. Частота работы равна 2666 МГц — это стандартная для многих процессоров и плат базовая частота, не требующая активации разгона. Такой скорости достаточно для плавной работы операционной системы и большинства приложений. В играх и специализированных программах более высокая частота может дать ощутимый прирост, но для базовых задач разница между 2666 МГц и более быстрыми модулями будет практически незаметна для рядового пользователя.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В, что способствует низкому энергопотреблению и умеренному тепловыделению. Тайминги, включая ключевую латентность CL, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте. Данная модель не имеет предустановленных профилей автоматического разгона, таких как XMP, что упрощает её настройку — она будет работать на своей частоте «из коробки» на любой совместимой платформе, поддерживающей DDR4-2666. Это делает её отличным выбором для пользователей, которые не планируют углубляться в тонкости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Однако важно учитывать, что максимальная поддерживаемая частота памяти определяется не только модулем, но и контроллером памяти в процессоре и возможностями материнской платы. Для гарантированной работы на частоте 2666 МГц ваш процессор (например, Intel Core i3/i5/i7/i9 соответствующих поколений или AMD Ryzen) должен официально её поддерживать. На платформах AMD Ryzen ранних поколений для оптимальной работы рекомендуется использование двух модулей в двухканальном режиме.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль памяти не оснащён радиатором, что является стандартным решением для планок с базовыми частотами и низким рабочим напряжением. Отсутствие массивного теплораспределителя делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установленными в системе крупными башенными процессорными кулерами. Внешний вид модуля минималистичен и функционален, он не имеет подсветки, что делает его оптимальным выбором для сборок, где главными приоритетами являются надежность, совместимость и низкая цена, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ, особенно в играх и ресурсоёмких приложениях, крайне рекомендуется использовать два идентичных модуля в двухканальном режиме. Установив две такие планки в правильные слоты на материнской плате (обычно помеченные одним цветом), вы удвоите эффективную пропускную способность памяти, что положительно скажется на общей отзывчивости системы. В будущем вы сможете докупить ещё один такой же модуль для увеличения общего объёма до 16 ГБ в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе нужно уделить совместимости: ваша материнская плата должна иметь слоты именно для DDR4. Учитывайте, что для полноценной работы современных систем и комфортного использования в течение нескольких лет одной планки на 8 ГБ может оказаться мало, поэтому планируйте покупку парного комплекта. Данная память — отличный бюджетный выбор для базового апгрейда или сборки простого ПК, но если вы задумываетесь о серьёзной многозадачности или играх, лучше сразу рассматривать комплект из двух модулей по 8 ГБ или более скоростные решения.

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Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая брэндовая память. На чипсете 410h сразу установилась и заработала. Беру всегда память AMD. И плашки памяти разных дат производства без проблем друг с другом работают. 1.2 вольта напряжения. Память работает без проблем. Термоотвод не нужен.
Источник: Яндекс Маркет
23.06.2025
Антон Чичков

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший только я заказал случайно не тот ддр я ее проверил на компьютере своего друга все работает отлично советую
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все хорошо. Рекомендую всем хорошо вставлять плату. Первые разы плату, не видел компьютер
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень понравился, совпадает с описанием. брал по отзывам
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
У меня стоит такая же около 4-х лет. Докупил вторую. Все работает отлично.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Георгий О.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, недорого. Вставил вместе с остальными модулями amd, работает стабильно. Рекомендую!


Память оперативная DDR4 AMD 8Gb 2666MHz (R748G2606U2S-U) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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