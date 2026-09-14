Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 2666MHz (AD4S26668G19-BGN)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 8Gb 2666MHz (AD4S26668G19-BGN)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти оптимален для тех, кто стремится к недорогому и надёжному апгрейду домашнего или офисного компьютера. Он обеспечит комфортную работу в операционной системе, веб-браузере с множеством вкладок и в офисных приложениях, закрывая базовые потребности в скорости и объёме. Однако для современных требовательных игр или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть комплекты большей ёмкости и более высокой частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает возросшую пропускную способность и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Его форм-фактор – стандартный DIMM, что означает предназначение исключительно для настольных систем; он физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым вариантом для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2666 МГц – это стандартная базовая скорость для платформ DDR4, которая гарантирует стабильность и достаточную производительность для работы в приложениях без экстремальных нагрузок. В играх и профессиональном софте прирост от этой частоты по сравнению с базовыми 2133 МГц будет заметен, но не кардинален.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и говорит о среднем уровне латентности. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению. Данная модель поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь соответствующие слоты DIMM под DDR4 – установка в слот для DDR3 или DDR5 невозможна физически. Для активации заявленной частоты 2666 МГц через XMP необходима материнская плата на чипсете, поддерживающем разгон памяти (например, Intel Z-серии или B-серии для AMD), иначе память будет работать на штатной частоте процессора, обычно 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов, что делает её очень низкопрофильной. Такое решение минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах и полностью оправдано для памяти со стандартным напряжением и умеренной частотой, где перегрев маловероятен. Подсветка и декоративные элементы отсутствуют, что делает модуль ориентированным на функциональность и ценовую эффективность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и общую производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется докупать максимально похожий по характеристикам модуль, а в идеале – точно такой же, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это использование только одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной системы. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Для игрового ПК или рабочей станции гораздо предпочтительнее сразу брать комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль отлично подойдёт для бюджетной сборки, апгрейда старого ПК с DDR4 или в качестве временного решения, но для серьёзных задач стоит изначально ориентироваться на комплект от 16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти оптимален для тех, кто стремится к недорогому и надёжному апгрейду домашнего или офисного компьютера. Он обеспечит комфортную работу в операционной системе, веб-браузере с множеством вкладок и в офисных приложениях, закрывая базовые потребности в скорости и объёме. Однако для современных требовательных игр или профессионального монтажа видео стоит рассмотреть комплекты большей ёмкости и более высокой частоты.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает возросшую пропускную способность и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Его форм-фактор – стандартный DIMM, что означает предназначение исключительно для настольных систем; он физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым вариантом для большинства повседневных задач. Рабочая частота 2666 МГц – это стандартная базовая скорость для платформ DDR4, которая гарантирует стабильность и достаточную производительность для работы в приложениях без экстремальных нагрузок. В играх и профессиональном софте прирост от этой частоты по сравнению с базовыми 2133 МГц будет заметен, но не кардинален.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL19, что является типичным значением для частоты 2666 МГц и говорит о среднем уровне латентности. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В, что способствует низкому тепловыделению. Данная модель поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически настроить заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручных настроек.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, поддерживающими стандарт DDR4. Важно помнить, что материнская плата должна иметь соответствующие слоты DIMM под DDR4 – установка в слот для DDR3 или DDR5 невозможна физически. Для активации заявленной частоты 2666 МГц через XMP необходима материнская плата на чипсете, поддерживающем разгон памяти (например, Intel Z-серии или B-серии для AMD), иначе память будет работать на штатной частоте процессора, обычно 2133 или 2400 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в скромном дизайне без массивных радиаторов, что делает её очень низкопрофильной. Такое решение минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах и полностью оправдано для памяти со стандартным напряжением и умеренной частотой, где перегрев маловероятен. Подсветка и декоративные элементы отсутствуют, что делает модуль ориентированным на функциональность и ценовую эффективность.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и общую производительность системы, необходимо установить два идентичных модуля в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется докупать максимально похожий по характеристикам модуль, а в идеале – точно такой же, чтобы избежать проблем со стабильностью.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение – это использование только одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной системы. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно DDR4. Для игрового ПК или рабочей станции гораздо предпочтительнее сразу брать комплект из двух модулей для двухканального режима. Этот модуль отлично подойдёт для бюджетной сборки, апгрейда старого ПК с DDR4 или в качестве временного решения, но для серьёзных задач стоит изначально ориентироваться на комплект от 16 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, DIMM, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR4, DDR3, Тип
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