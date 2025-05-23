Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — отличный выбор для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для бюджетной сборки начального уровня. Он закрывает потребность в увеличении объёма для комфортной многозадачности с множеством вкладок в браузере, работы с документами и лёгкими приложениями, но не рассчитан на экстремальный игровой разгон или профессиональный монтаж видео в высоком разрешении. Для пользователя, ищущего недорогой способ оживить старую систему или собрать простой ПК, эта планка предлагает оптимальный баланс надёжности и достаточной скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает современное поколение с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевой момент: память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие разъёмы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является популярным стандартом для одной планки. Его штатная частота составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим уровнем выше базового. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы в многозадачном режиме и минимальных кадрах в нетребовательных играх. Однако важно помнить, что максимальный эффект от высокой частоты раскрывается при работе в двухканальном режиме с парным комплектом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги для работы на частоте 3200 МГц могут быть, например, CL22 или CL16, что напрямую влияет на задержку доступа к данным: чем ниже значение, тем лучше. Рабочее напряжение для DDR4 обычно составляет 1.2 В, что является стандартным энергоэффективным значением. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически выйти на заявленную высокую частоту, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного выставления десятков параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Это включает процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше, но точную поддержку конкретной частоты всегда стоит проверять на сайте производителя материнской платы. Важно: для активации профиля XMP и работы на 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии), и актуальная версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к серии Signature и выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это позволяет без проблем установить планку даже под крупные башенные процессорные кулеры, что важно для компактных сборок. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на штатных частотах, так как нагрев модулей при стандартном напряжении 1.2 В остаётся в безопасных пределах даже под продолжительной нагрузкой. Подсветка RGB не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, рекомендуется приобретать парный комплект (2 x 8 ГБ) для активации двухканального режима. В таком режиме пропускная способность удваивается, что даёт ощутимый прирост в играх и профессиональных приложениях. Если вы планируете дальнейшее расширение, старайтесь подбирать модули с максимально схожими характеристиками — частотой, таймингами и вольтажом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, уступая по производительности двухканальной конфигурации. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Этот модуль оптимален для апгрейда с добавлением ещё одной такой же планки, для сборки недорогого ПК или офисной системы. Если ваша цель — сразу получить максимальную отзывчивость в играх, лучше рассмотреть готовый двухканальный комплект из двух планок.