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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081)

24 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367123
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х3х1
Вес, г.
20

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — отличный выбор для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для бюджетной сборки начального уровня. Он закрывает потребность в увеличении объёма для комфортной многозадачности с множеством вкладок в браузере, работы с документами и лёгкими приложениями, но не рассчитан на экстремальный игровой разгон или профессиональный монтаж видео в высоком разрешении. Для пользователя, ищущего недорогой способ оживить старую систему или собрать простой ПК, эта планка предлагает оптимальный баланс надёжности и достаточной скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает современное поколение с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевой момент: память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие разъёмы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является популярным стандартом для одной планки. Его штатная частота составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим уровнем выше базового. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы в многозадачном режиме и минимальных кадрах в нетребовательных играх. Однако важно помнить, что максимальный эффект от высокой частоты раскрывается при работе в двухканальном режиме с парным комплектом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги для работы на частоте 3200 МГц могут быть, например, CL22 или CL16, что напрямую влияет на задержку доступа к данным: чем ниже значение, тем лучше. Рабочее напряжение для DDR4 обычно составляет 1.2 В, что является стандартным энергоэффективным значением. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически выйти на заявленную высокую частоту, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного выставления десятков параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Это включает процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше, но точную поддержку конкретной частоты всегда стоит проверять на сайте производителя материнской платы. Важно: для активации профиля XMP и работы на 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии), и актуальная версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к серии Signature и выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это позволяет без проблем установить планку даже под крупные башенные процессорные кулеры, что важно для компактных сборок. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на штатных частотах, так как нагрев модулей при стандартном напряжении 1.2 В остаётся в безопасных пределах даже под продолжительной нагрузкой. Подсветка RGB не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, рекомендуется приобретать парный комплект (2 x 8 ГБ) для активации двухканального режима. В таком режиме пропускная способность удваивается, что даёт ощутимый прирост в играх и профессиональных приложениях. Если вы планируете дальнейшее расширение, старайтесь подбирать модули с максимально схожими характеристиками — частотой, таймингами и вольтажом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, уступая по производительности двухканальной конфигурации. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Этот модуль оптимален для апгрейда с добавлением ещё одной такой же планки, для сборки недорогого ПК или офисной системы. Если ваша цель — сразу получить максимальную отзывчивость в играх, лучше рассмотреть готовый двухканальный комплект из двух планок.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081)

Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
главное что работает, завелась на 3200 как доктор прописал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Завилась сразу. (на каналы не смотрите, материка глючит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, на своих 3200 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу на 3200,пацаны из компьютерного говорят патриот топчик,сами чипы хуникс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Память достояная, есть радиатор но, НЕ ПОКУПАЙТЕ, поищите другое, это память дубавая, у неё очень высокие тайминги для своей скорости.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги грех жаловаться, память завелась сразу на 3200
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Эдвард Р.

Достоинства:


Комментарий:
все завелось!! планки рабочие! покупкой доволен! все бобра!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Память как память Работает на 2666 вместо 3200, т к р5 1600 поддерживает максимум 2666
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Какашка Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ро ботает суперклассно мне оо чень нраится
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Влад Х.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе норм но в пк не устонавливал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наги К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответвует описанию. Все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,пришло во время и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
оперативна ваще кайф бомба лещ вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает, частотность как указана, объем тоже.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память с хорошими частотами за 2880р
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. не разгонял.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, беру такие уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, не знаю что добавить, работает и выполняет свою главную функцию можете брать
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
память пришла быстро, установил и пока полет нормальный, в биосе все сразу отоброзилось
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает как заявлено 3200мгц
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Valeriy K.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, недостатков не выявил...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная память крутого производителя, работает без нареканий. Гнать не стал, и так шустрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
qtonn skr

Достоинства:


Комментарий:
xmp нет,но и без него хорошо,хоть и завелась на 2933,но это из за того что у меня проц больше и не поддерживает,а так все норм



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти — отличный выбор для базового апгрейда офисного или домашнего компьютера, а также для бюджетной сборки начального уровня. Он закрывает потребность в увеличении объёма для комфортной многозадачности с множеством вкладок в браузере, работы с документами и лёгкими приложениями, но не рассчитан на экстремальный игровой разгон или профессиональный монтаж видео в высоком разрешении. Для пользователя, ищущего недорогой способ оживить старую систему или собрать простой ПК, эта планка предлагает оптимальный баланс надёжности и достаточной скорости.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает современное поколение с улучшенной энергоэффективностью и более высокой пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевой момент: память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для DDR3 или DDR5, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет соответствующие разъёмы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров; для ноутбуков и компактных систем требуются модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является популярным стандартом для одной планки. Его штатная частота составляет 3200 МГц, что для платформы DDR4 является хорошим уровнем выше базового. Такая частота обеспечивает высокую пропускную способность, что положительно скажется на скорости загрузки приложений, отзывчивости системы в многозадачном режиме и минимальных кадрах в нетребовательных играх. Однако важно помнить, что максимальный эффект от высокой частоты раскрывается при работе в двухканальном режиме с парным комплектом.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Заявленные тайминги для работы на частоте 3200 МГц могут быть, например, CL22 или CL16, что напрямую влияет на задержку доступа к данным: чем ниже значение, тем лучше. Рабочее напряжение для DDR4 обычно составляет 1.2 В, что является стандартным энергоэффективным значением. Данная модель поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически выйти на заявленную высокую частоту, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без необходимости ручного выставления десятков параметров.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Это включает процессоры Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen серии 3000 и выше, но точную поддержку конкретной частоты всегда стоит проверять на сайте производителя материнской платы. Важно: для активации профиля XMP и работы на 3200 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии), и актуальная версия BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к серии Signature и выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это позволяет без проблем установить планку даже под крупные башенные процессорные кулеры, что важно для компактных сборок. Отсутствие радиатора не является недостатком для работы на штатных частотах, так как нагрев модулей при стандартном напряжении 1.2 В остаётся в безопасных пределах даже под продолжительной нагрузкой. Подсветка RGB не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимальной производительности в задачах, чувствительных к скорости памяти, рекомендуется приобретать парный комплект (2 x 8 ГБ) для активации двухканального режима. В таком режиме пропускная способность удваивается, что даёт ощутимый прирост в играх и профессиональных приложениях. Если вы планируете дальнейшее расширение, старайтесь подбирать модули с максимально схожими характеристиками — частотой, таймингами и вольтажом.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, уступая по производительности двухканальной конфигурации. Убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает частоту 3200 МГц через XMP, иначе память может запуститься на стандартной для DDR4 частоте 2133 или 2400 МГц. Этот модуль оптимален для апгрейда с добавлением ещё одной такой же планки, для сборки недорогого ПК или офисной системы. Если ваша цель — сразу получить максимальную отзывчивость в играх, лучше рассмотреть готовый двухканальный комплект из двух планок.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
главное что работает, завелась на 3200 как доктор прописал
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришла вовремя. Завилась сразу. (на каналы не смотрите, материка глючит)
Источник: Яндекс Маркет
14.04.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая память, на своих 3200 работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Павел П.

Достоинства:


Комментарий:
Завелась сразу на 3200,пацаны из компьютерного говорят патриот топчик,сами чипы хуникс
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Дмитрий Л.

Достоинства:


Комментарий:
Память достояная, есть радиатор но, НЕ ПОКУПАЙТЕ, поищите другое, это память дубавая, у неё очень высокие тайминги для своей скорости.
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
за такие деньги грех жаловаться, память завелась сразу на 3200
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Эдвард Р.

Достоинства:


Комментарий:
все завелось!! планки рабочие! покупкой доволен! все бобра!!!
Источник: Яндекс Маркет
07.03.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Память как память Работает на 2666 вместо 3200, т к р5 1600 поддерживает максимум 2666
Источник: Яндекс Маркет
28.02.2025
Какашка Н.

Достоинства:


Комментарий:
Ро ботает суперклассно мне оо чень нраится
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2025
Сергей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает исправно. Нареканий нет
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Влад Х.

Достоинства:


Комментарий:
в принципе норм но в пк не устонавливал
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Наги К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответвует описанию. Все работает. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Сергей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично,пришло во время и рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Павел О.

Достоинства:


Комментарий:
оперативна ваще кайф бомба лещ вроде работает
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Гумба К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил, работает, частотность как указана, объем тоже.
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Тимур Ч.

Достоинства:


Комментарий:
отличная память с хорошими частотами за 2880р
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
Дмитрий Р.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий. не разгонял.
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Александр Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, беру такие уже второй раз
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативка, не знаю что добавить, работает и выполняет свою главную функцию можете брать
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
память пришла быстро, установил и пока полет нормальный, в биосе все сразу отоброзилось
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2024
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
работает как заявлено 3200мгц
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Valeriy K.

Достоинства:


Комментарий:
полет нормальный, недостатков не выявил...
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Классная память крутого производителя, работает без нареканий. Гнать не стал, и так шустрая.
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
qtonn skr

Достоинства:


Комментарий:
xmp нет,но и без него хорошо,хоть и завелась на 2933,но это из за того что у меня проц больше и не поддерживает,а так все норм


Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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