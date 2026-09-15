Память оперативная A-Data DDR4 8Gb PC25600 3200MHz (AD4U32008G22-SGN)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR4 8Gb PC25600 3200MHz (AD4U32008G22-SGN)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 объемом 8 ГБ представляет собой отличный вариант для базового апгрейда или сборки неигрового домашнего или офисного компьютера. Он закрывает потребности в повседневной работе с документами, браузером с множеством вкладок, нетребовательными приложениями и даже легкими играми. Для модернизации старого ПК или для бюджетной сборки в паре с процессором начального или среднего уровня эта планка обеспечивает достаточный для комфортной работы объем памяти по привлекательной цене.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое пришло на смену DDR3 и предлагает повышенные частоты, большую энергоэффективность и возросшую плотность чипов. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4, и не подойдет для устаревших платформ с DDR3 или новых систем на DDR5. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров, в отличие от компактных SO-DIMM модулей для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы в среде Windows и решения большинства повседневных задач без подгрузки данных на медленный SSD. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ Intel и AMD, обеспечивая заметно более высокую пропускную способность и отзывчивость системы по сравнению со стандартными для DDR4 частотами в 2133 или 2400 МГц, особенно в сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как игры или обработка данных в некоторых приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги планки указаны как CL22, что является типичным значением для модулей памяти с высокой частотой в бюджетном сегменте. Это означает несколько большую задержку по сравнению с более дорогими комплектами с низкими таймингами (например, CL16), но в реальных сценариях разница будет малозаметна для целевой аудитории этого модуля. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц почти всегда потребуется активировать профиль XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте JEDEC, обычно 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих DDR4. Ключевой момент – убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает режим работы памяти на частоте 3200 МГц через XMP. На платформах AMD Ryzen поддержка такой частоты обычно есть у чипсетов серий B и X, на Intel – у чипсетов серий B, H и Z, выпущенных после 6-го поколения Core. Перед покупкой стоит заглянуть в спецификации вашей платы в разделе поддержки памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена простым алюминиевым радиатором серебристого цвета, который помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, хотя для частоты 3200 МГц и напряжения 1.2 В это не является критически необходимым. Радиатор имеет минималистичный дизайн и невысокий профиль, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка RGB или иные декоративные элементы здесь отсутствуют, что делает модуль идеальным выбором для лаконичных или рабочих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, рекомендуется покупать и устанавливать память парами. Двухканальный режим (с двумя одинаковыми модулями) значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и ряде профессиональных задач. Если вы планируете в будущем расширить объем, лучше сразу приобрести второй такой же модуль или изначально выбрать двухмодульный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это одиночная планка, которая не позволит задействовать более производительный двухканальный режим без покупки второй. Также важно помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS материнской платы, и не все базовые платы (особенно OEM-решения от брендовых сборщиков) поддерживают эту функцию. Этот модуль оптимально подойдет для бюджетного апгрейда, сборки неигровой системы или в качестве первой планки с планом докупки второй в ближайшем будущем. Если же вам нужен готовый двухканальный комплект для игр или задач, критичных к скорости памяти, стоит рассмотреть готовые наборы из двух планок.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 объемом 8 ГБ представляет собой отличный вариант для базового апгрейда или сборки неигрового домашнего или офисного компьютера. Он закрывает потребности в повседневной работе с документами, браузером с множеством вкладок, нетребовательными приложениями и даже легкими играми. Для модернизации старого ПК или для бюджетной сборки в паре с процессором начального или среднего уровня эта планка обеспечивает достаточный для комфортной работы объем памяти по привлекательной цене.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое пришло на смену DDR3 и предлагает повышенные частоты, большую энергоэффективность и возросшую плотность чипов. Это означает, что планка совместима только с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4, и не подойдет для устаревших платформ с DDR3 или новых систем на DDR5. Форм-фактор DIMM предназначен для классических настольных компьютеров, в отличие от компактных SO-DIMM модулей для ноутбуков.
Объём, частота и реальная производительность
Объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы в среде Windows и решения большинства повседневных задач без подгрузки данных на медленный SSD. Частота 3200 МГц является отличным балансом для платформ Intel и AMD, обеспечивая заметно более высокую пропускную способность и отзывчивость системы по сравнению со стандартными для DDR4 частотами в 2133 или 2400 МГц, особенно в сценариях, чувствительных к скорости памяти, таких как игры или обработка данных в некоторых приложениях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги планки указаны как CL22, что является типичным значением для модулей памяти с высокой частотой в бюджетном сегменте. Это означает несколько большую задержку по сравнению с более дорогими комплектами с низкими таймингами (например, CL16), но в реальных сценариях разница будет малозаметна для целевой аудитории этого модуля. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 и составляет 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц почти всегда потребуется активировать профиль XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память будет работать на базовой частоте JEDEC, обычно 2133 или 2400 МГц.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих DDR4. Ключевой момент – убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает режим работы памяти на частоте 3200 МГц через XMP. На платформах AMD Ryzen поддержка такой частоты обычно есть у чипсетов серий B и X, на Intel – у чипсетов серий B, H и Z, выпущенных после 6-го поколения Core. Перед покупкой стоит заглянуть в спецификации вашей платы в разделе поддержки памяти.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель оснащена простым алюминиевым радиатором серебристого цвета, который помогает рассеивать тепло при длительной нагрузке, хотя для частоты 3200 МГц и напряжения 1.2 В это не является критически необходимым. Радиатор имеет минималистичный дизайн и невысокий профиль, что гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Подсветка RGB или иные декоративные элементы здесь отсутствуют, что делает модуль идеальным выбором для лаконичных или рабочих сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объемом 8 ГБ. Для раскрытия потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, рекомендуется покупать и устанавливать память парами. Двухканальный режим (с двумя одинаковыми модулями) значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и ряде профессиональных задач. Если вы планируете в будущем расширить объем, лучше сразу приобрести второй такой же модуль или изначально выбрать двухмодульный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – это одиночная планка, которая не позволит задействовать более производительный двухканальный режим без покупки второй. Также важно помнить, что для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS материнской платы, и не все базовые платы (особенно OEM-решения от брендовых сборщиков) поддерживают эту функцию. Этот модуль оптимально подойдет для бюджетного апгрейда, сборки неигровой системы или в качестве первой планки с планом докупки второй в ближайшем будущем. Если же вам нужен готовый двухканальный комплект для игр или задач, критичных к скорости памяти, стоит рассмотреть готовые наборы из двух планок.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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