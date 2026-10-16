Описание товара Память оперативная A-Data 8GB DDR4 3200 U-DIMM XPG Gammix D35 RGB (AX4U32008G16A-SWHD35)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти станет отличным выбором для тех, кто собирает свой первый игровой ПК или модернизирует уже имеющуюся систему, стремясь получить заметный прирост производительности без лишних затрат. Объём в 8 ГБ закрывает потребности большинства современных игр и мультимедийных задач в паре с аналогичным модулем, а высокая частота обеспечит плавность в киберспортивных дисциплинах и комфортную работу с множеством приложений одновременно. Однако для профессионального монтажа видео или работы с тяжеловесными инженерными пакетами стоит рассмотреть комплект из двух таких планок сразу, чтобы получить 16 ГБ в двухканальном режиме.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти формата DDR4, который на сегодня является стандартом для большинства современных настольных ПК на платформах Intel и AMD. Это поколение предлагает улучшенную энергоэффективность и более высокие рабочие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор U-DIMM указывает на то, что это планка для обычных пользовательских материнских плат настольных компьютеров, которая не подойдёт для ноутбуков (там используется SO-DIMM) или серверов с регистровой (R-DIMM) памятью.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль имеет объём 8 ГБ, что является оптимальным базовым уровнем для современного ПК. Рабочая частота 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между тяжёлыми программами и общую плавность работы. В паре с процессорами AMD Ryzen высокая частота памяти особенно важна, так как она напрямую ускоряет работу внутренней шины Infinity Fabric, положительно сказываясь на FPS во многих играх.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг памяти, обозначаемый как CL (CAS Latency), для данной модели составляет 16 тактов (CL16). В связке с частотой 3200 МГц это даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой задержкой. Для работы на заявленной частоте модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS правильные настройки частоты, напряжения (1.35 В) и таймингов без необходимости ручного разгона, делая процесс установки простым даже для новичка.

Совместимость с платформой

Данный модуль DDR4 совместим с подавляющим большинством материнских плат для процессоров Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen (серии 1000 и новее), оснащённых слотами DIMM. Однако важно помнить, что для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата на чипсете, поддерживающем разгон памяти (например, Intel Z-серии или B-серии, AMD B-серии и X-серии). На платах с базовыми чипсетами память, скорее всего, будет работать на стандартной частоте процессора, например, 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена компактным алюминиевым радиатором марки XPG Gammix D35, который эффективно рассеивает тепло при длительной нагрузке, обеспечивая стабильность на высоких частотах. Одной из ключевых особенностей модели является адресуемая RGB-подсветка, которая позволяет настроить свечение через ПО материнской платы (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другие) для создания гармоничного визуального образа вашей сборки. Высота модуля с радиатором относительно невелика, что минимизирует риски конфликта с крупными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для максимального раскрытия производительности современных процессоров рекомендуется устанавливать память парами, чтобы активировать двухканальный режим, который практически удваивает пропускную способность по сравнению с одноканальным. Поэтому идеальным решением будет покупка двух идентичных планок для установки в соответствующие слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2), что даст суммарно 16 ГБ в высокоэффективном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4 - модули предыдущих и последующих поколений физически несовместимы. Для работы на частоте 3200 МГц через XMP убедитесь в поддержке этого стандарта вашей платой и процессором. При добавлении этой планки к уже установленной памяти другой марки или с другими таймингами возможна нестабильная работа, поэтому для апгрейда предпочтительнее использовать идентичные модули. Данная модель - это отличный баланс цены, скорости и внешнего вида для геймерской или мультимедийной сборки среднего уровня.