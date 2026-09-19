Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot (2x16Gb) 3600MHz (PVE2432G360C0K)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект из двух модулей по 16 ГБ отлично подойдет пользователям, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для многозадачности. Общий объем 32 ГБ с запасом покрывает потребности современных игр AAA-класса с высокими настройками графики, работы с десятками вкладок браузера и фоновых приложений, а также монтажа видео в разрешении Full HD и 2K. Это сбалансированное решение, которое находится в золотой середине между бюджетными 16 ГБ наборами и дорогими 64 ГБ комплектами для профессионального рендеринга.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, которая является актуальным поколением для большинства современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen. Этот тип памяти обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 пропускную способность и работает на более низком напряжении, что снижает общее энергопотребление системы. Форм-фактор планок - DIMM, что означает их совместимость исключительно с материнскими платами для настольных персональных компьютеров; для ноутбуков требуются модули SO-DIMM, которые физически меньше.

Объём, частота и реальная производительность

Каждый модуль в комплекте имеет объем 16 ГБ, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти - этого достаточно для комфортной работы в требовательных сценариях. Номинальная частота работы составляет 3600 МГц, что является отличным показателем для DDR4 и обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх такая частота может дать заметный прирост к минимальному FPS и общей плавности, особенно в связке с процессорами AMD Ryzen, архитектура которых чувствительна к скорости памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевым параметром латентности для этого комплекта являются тайминги CL18, что в паре с частотой 3600 МГц дает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Для стабильной работы на таких параметрах используется стандартное для разогнанной DDR4 напряжение 1.35 В. Модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить в BIOS материнской платы оптимальные настройки частоты, таймингов и напряжения для выхода на заявленные 3600 МГц без необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с современными платформами Intel (чипсеты серий 400, 500, 600 и выше) и AMD (чипсеты серий 400, 500, 600 для AM4 сокета). Важно помнить, что материнская плата должна официально поддерживать частоту 3600 МГц в спецификациях, особенно при использовании всех четырех слотов. Для процессоров AMD Ryzen серий 3000 и 5000 такая частота является рекомендованной для раскрытия их потенциала. Перед покупкой обязательно проверьте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти во время интенсивной нагрузки, способствуя долгосрочной стабильности работы на высоких частотах. Конструкция радиаторов является достаточно компактной, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или жидкостными системами охлаждения. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. В этом режиме данные распределяются между двумя планками, что практически удваивает скорость доступа по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству пользователя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами под DDR3 или новейшими под DDR5, физически модули в такие слоты не установятся. Заявленная частота 3600 МГц достигается только при активации профиля XMP в BIOS, в противном случае память будет работать на стандартной для DDR4 частоте, обычно 2133 или 2400 МГц. При выборе ориентируйтесь на совместимость вашей материнской платы, убедитесь, что объема 32 ГБ достаточно для ваших задач, и помните, что для достижения максимальной производительности важна не только частота, но и низкие тайминги, которые в этом комплекте сбалансированы.