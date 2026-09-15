Оперативная память Apacer DIMM DDR4 3200-22 8GB (EL.08G21.GSH)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer DIMM DDR4 3200-22 8GB (EL.08G21.GSH)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр. Он представляет собой разумный компромисс между ценой и производительностью, закрывая базовые потребности пользователя, но для профессиональных задач вроде монтажа видео или современных игр в высоких настройках лучше рассматривать комплекты от 16 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на сегодня является массовым решением для современных платформ. Это поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является стандартным шагом для базовых конфигураций. Рабочая частота 3200 МГц - это хороший уровень для платформ AMD Ryzen и Intel Core, позволяющий раскрыть потенциал процессора без серьезных вложений. В повседневных задачах и многих играх такая скорость обеспечивает плавность и отзывчивость системы, заметно улучшая опыт по сравнению с памятью на стандартных частотах вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую задержку. В связке с частотой 3200 МГц это говорит о том, что перед вами модуль, ориентированный на доступную цену, а не на рекордно низкую латентность. Для работы на заявленной частоте, скорее всего, потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запуститься на более низких стандартных настройках.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром материнских плат, поддерживающих память DDR4. Это включает в себя платформы на базе процессоров Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и AMD Ryzen начиная с первой серии. Важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата в списке поддерживаемых частот (QVL) указывает работу с модулями на 3200 МГц, особенно если используется процессор начального уровня, чей контроллер памяти может иметь ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без высоких радиаторов, что является ее преимуществом для компактных сборок. Низкий профиль планки гарантирует отсутствие конфликтов с массивными башенными кулерами процессора. Отсутствие сложной системы охлаждения оправдано для памяти с такими частотой и напряжением, которые не предполагают экстремального разгона и сильного нагрева в штатных режимах работы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему две одинаковые планки. Поэтому, если вы планируете сборку с нуля, целесообразно сразу приобрести два таких модуля. Добавление второй идентичной планки в будущем - оптимальный путь для плавного увеличения объема системы до 16 ГБ с сохранением двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это покупка одной планки, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной системы. Перед установкой обязательно активируйте профиль XMP в BIOS для выхода на заявленные 3200 МГц. Данный модуль оптимален для пользователей, собирающих бюджетный ПК или желающих недорого добавить памяти в существующую систему, но для игровых и рабочих станций лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей с более низкими таймингами.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подойдет для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Объема в 8 ГБ достаточно для комфортной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок и нетребовательных игр. Он представляет собой разумный компромисс между ценой и производительностью, закрывая базовые потребности пользователя, но для профессиональных задач вроде монтажа видео или современных игр в высоких настройках лучше рассматривать комплекты от 16 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который на сегодня является массовым решением для современных платформ. Это поколение обеспечивает более высокую эффективную частоту и энергоэффективность по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эта планка предназначена для настольных персональных компьютеров и не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объем 8 ГБ, который является стандартным шагом для базовых конфигураций. Рабочая частота 3200 МГц - это хороший уровень для платформ AMD Ryzen и Intel Core, позволяющий раскрыть потенциал процессора без серьезных вложений. В повседневных задачах и многих играх такая скорость обеспечивает плавность и отзывчивость системы, заметно улучшая опыт по сравнению с памятью на стандартных частотах вроде 2133 или 2400 МГц.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую задержку. В связке с частотой 3200 МГц это говорит о том, что перед вами модуль, ориентированный на доступную цену, а не на рекордно низкую латентность. Для работы на заявленной частоте, скорее всего, потребуется активация профиля XMP в BIOS материнской платы, так как по умолчанию память может запуститься на более низких стандартных настройках.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с широким спектром материнских плат, поддерживающих память DDR4. Это включает в себя платформы на базе процессоров Intel Core начиная с 6-го поколения (Skylake) и AMD Ryzen начиная с первой серии. Важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата в списке поддерживаемых частот (QVL) указывает работу с модулями на 3200 МГц, особенно если используется процессор начального уровня, чей контроллер памяти может иметь ограничения.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом форм-факторе без высоких радиаторов, что является ее преимуществом для компактных сборок. Низкий профиль планки гарантирует отсутствие конфликтов с массивными башенными кулерами процессора. Отсутствие сложной системы охлаждения оправдано для памяти с такими частотой и напряжением, которые не предполагают экстремального разгона и сильного нагрева в штатных режимах работы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить в систему две одинаковые планки. Поэтому, если вы планируете сборку с нуля, целесообразно сразу приобрести два таких модуля. Добавление второй идентичной планки в будущем - оптимальный путь для плавного увеличения объема системы до 16 ГБ с сохранением двухканального режима.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это покупка одной планки, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной системы. Перед установкой обязательно активируйте профиль XMP в BIOS для выхода на заявленные 3200 МГц. Данный модуль оптимален для пользователей, собирающих бюджетный ПК или желающих недорого добавить памяти в существующую систему, но для игровых и рабочих станций лучше сразу рассматривать комплекты из двух модулей с более низкими таймингами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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