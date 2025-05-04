Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти создан для обновления или базовой сборки неигрового компьютера. Он оптимально подойдет для офисных задач, повседневной работы с документами, веб-серфинга с несколькими десятками вкладок и для использования в мультимедийных центрах. Для современных игр или профессиональных рабочих нагрузок, таких как рендеринг видео или обработка больших данных, лучше рассмотреть комплекты большего объема и с более высокой скоростью.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров; устанавливать такой модуль в ноутбук или компактную систему нельзя, так как для них требуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для системы начального уровня. Частота работы памяти — 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в средах Windows и повседневных приложениях. В сравнении с более медленными модулями, такая частота даст чуть более высокую отзывчивость системы, но для серьезного прироста в играх или профессиональном софте важнее не только частота, но и объем.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг латентности у данной модели — CL19, что является типичным значением для модулей DDR4 на частоте 2666 МГц и указывает на среднее время отклика. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 — 1.2 В. Данный модуль, судя по названию, относится к базовой серии и, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, то есть будет работать на заявленной частоте только в том случае, если она поддерживается материнской платой и процессором по умолчанию.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Максимальная поддерживаемая частота в 2666 МГц часто является стандартной для многих процессоров начального и среднего уровня, поэтому проблем с совместимостью возникнуть не должно, но перед покупкой все же стоит уточнить спецификации вашей материнской платы и процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом формате без радиатора охлаждения. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Отсутствие радиатора — типичное решение для модулей со стандартными частотами и напряжением, где нагрев не является критичным фактором. Подсветка также не предусмотрена, что делает память идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в ее руководстве. При дальнейшем расширении объема памяти крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, что снижает производительность по сравнению с парой планок. Убедитесь, что ваша система поддерживает память DDR4-2666 по умолчанию, так как для активации более высоких частот может потребоваться поддержка XMP, которой здесь нет. Этот модуль — разумный выбор для недорогого апгрейда или сборки ПК для работы и дома, но для игровых систем или задач, требующих высокой многопоточности, лучше сразу смотреть в сторону комплектов из двух модулей с большим общим объемом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти создан для обновления или базовой сборки неигрового компьютера. Он оптимально подойдет для офисных задач, повседневной работы с документами, веб-серфинга с несколькими десятками вкладок и для использования в мультимедийных центрах. Для современных игр или профессиональных рабочих нагрузок, таких как рендеринг видео или обработка больших данных, лучше рассмотреть комплекты большего объема и с более высокой скоростью.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, что означает совместимость с современными платформами на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen соответствующих поколений. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных персональных компьютеров; устанавливать такой модуль в ноутбук или компактную систему нельзя, так как для них требуются планки формата SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объем одного модуля составляет 8 ГБ, что является хорошей отправной точкой для системы начального уровня. Частота работы памяти — 2666 МГц, что обеспечивает достаточную пропускную способность для комфортной работы в средах Windows и повседневных приложениях. В сравнении с более медленными модулями, такая частота даст чуть более высокую отзывчивость системы, но для серьезного прироста в играх или профессиональном софте важнее не только частота, но и объем.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг латентности у данной модели — CL19, что является типичным значением для модулей DDR4 на частоте 2666 МГц и указывает на среднее время отклика. Рабочее напряжение стандартно для DDR4 — 1.2 В. Данный модуль, судя по названию, относится к базовой серии и, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP или EXPO, то есть будет работать на заявленной частоте только в том случае, если она поддерживается материнской платой и процессором по умолчанию.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под память DDR4. Важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами DDR3 или DDR5. Максимальная поддерживаемая частота в 2666 МГц часто является стандартной для многих процессоров начального и среднего уровня, поэтому проблем с совместимостью возникнуть не должно, но перед покупкой все же стоит уточнить спецификации вашей материнской платы и процессора.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель выполнена в классическом формате без радиатора охлаждения. Это снижает высоту планки и полностью исключает риск конфликта с установленным массивным процессорным кулером. Отсутствие радиатора — типичное решение для модулей со стандартными частотами и напряжением, где нагрев не является критичным фактором. Подсветка также не предусмотрена, что делает память идеальным выбором для лаконичных и практичных сборок.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате, как это указано в ее руководстве. При дальнейшем расширении объема памяти крайне рекомендуется использовать модули с максимально схожими характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение — это одиночный модуль, который работает в одноканальном режиме, что снижает производительность по сравнению с парой планок. Убедитесь, что ваша система поддерживает память DDR4-2666 по умолчанию, так как для активации более высоких частот может потребоваться поддержка XMP, которой здесь нет. Этот модуль — разумный выбор для недорогого апгрейда или сборки ПК для работы и дома, но для игровых систем или задач, требующих высокой многопоточности, лучше сразу смотреть в сторону комплектов из двух модулей с большим общим объемом.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично думаю проблем не будет благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Завелась с первого раза!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все аккуратно упакованое, установил все работает, надеюсь и дальше все будет работать без сбоев.
Достоинства:
Комментарий:
Не огорчился Работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Оба модуля подошли и определились, memtest прошли
Достоинства:
Комментарий:
Пришли красавицы. Рвботают.
Отзывы о товаре Память оперативная NeTac Basic DDR4-2666 8G C19 (NTBSD4P26SP-08)
Достоинства:
Комментарий:
Упаковано отлично думаю проблем не будет благодарю
Достоинства:
Комментарий:
Отлично! Завелась с первого раза!!
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все аккуратно упакованое, установил все работает, надеюсь и дальше все будет работать без сбоев.
Достоинства:
Комментарий:
Не огорчился Работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Оба модуля подошли и определились, memtest прошли
Достоинства:
Комментарий:
Пришли красавицы. Рвботают.