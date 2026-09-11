Оперативная память Apacer DIMM DDR4 2666-19 8GB (EL.08G2V.GNH)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Оперативная память Apacer DIMM DDR4 2666-19 8GB (EL.08G2V.GNH)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подходит для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он закрывает потребности в повседневной работе: быстрый запуск системы, комфортная работа с документами, просмотр видео и сёрфинг в интернете с множеством вкладок. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа этого объёма и скорости может быть недостаточно, но как недорогой способ оживить старую платформу или дополнить новый бюджетный ПК он справится отлично.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает четвёртое поколение технологии DDR. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер или сервер, и она физически не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для многих задач. Частота работы составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для многих бюджетных и средних платформ. Такая скорость обеспечивает достаточную отзывчивость системы в офисных приложениях и нетребовательных играх, но для раскрытия потенциала мощных процессоров в ресурсоёмких приложениях часто требуются модули с более высокой частотой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модуля указан как CL19 (19 тактов), что в связке с частотой 2666 МГц является типичным показателем для памяти этого класса. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данная модель, судя по характеристикам, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, а работает на своих номинальных частотах и таймингах, что упрощает настройку и гарантирует стабильность на самых разных материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel и AMD соответствующих поколений. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти в процессоре и возможностями материнской платы. На старых или очень бюджетных платформах модуль будет работать на своей штатной частоте 2666 МГц, что является его неоспоримым преимуществом ввиду отсутствия необходимости сложных настроек.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с умеренной частотой и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву. Отсутствие массивного радиатора также снижает риск конфликта с установленным крупным процессорным кулером, что упрощает монтаж в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При покупке второй планки важно стремиться к максимальному совпадению характеристик для обеспечения стабильной работы в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно для памяти типа DDR4, так как поколения DDR3, DDR4 и DDR5 между собой физически и электрически несовместимы. Данный модуль - отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти до 8 или 16 ГБ (при покупке пары) на платформах Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Если ваши задачи выходят за рамки офисной работы и лёгкого мультимедиа, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP для лучшей производительности в играх и приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320...
-
В наличииЦена 5 270 руб.1318 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G3...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 DIMM (UDIMM) 8GB 3200MHz (CD4-US08G3...
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 8Gb 2666Mhz (NTBSD4N26SP-08)
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитОперативная память CBR DDR4 SODIMM 8GB 3200MHz (CD4-SS08G32M22-0...
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитОперативная память QUMO DDR4 DIMM 8GB 2666MHz (QUM4U-8G2666P19)
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитОперативная память Indilinx DDR4 DIMM 8Gb 3200MHz (IND-ID4P32SP...
-
В наличииЦена 5 620 руб.1405 руб. в СплитПамять оперативная Digma DDR4 8GB 3200MHz (DGMAD43200008D)
-
В наличииЦена 5 670 руб.1418 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320...
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 8Gb 2666MHz (PSD48G266681S)
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR4 8Gb PC25600 3200MHz (AD4U32008G22...
-
В наличииЦена 5 760 руб.1440 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Digma 8Gb 3200MHz (DGMAS43200008S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль памяти отлично подходит для базового апгрейда или сборки недорогого домашнего или офисного компьютера. Он закрывает потребности в повседневной работе: быстрый запуск системы, комфортная работа с документами, просмотр видео и сёрфинг в интернете с множеством вкладок. Для современных игр или профессиональных задач вроде видеомонтажа этого объёма и скорости может быть недостаточно, но как недорогой способ оживить старую платформу или дополнить новый бюджетный ПК он справится отлично.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, что означает четвёртое поколение технологии DDR. Это обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшее энергопотребление по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планка предназначена для установки в настольный компьютер или сервер, и она физически не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных системах.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль имеет объём 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для многих задач. Частота работы составляет 2666 МГц, что является стандартным значением для многих бюджетных и средних платформ. Такая скорость обеспечивает достаточную отзывчивость системы в офисных приложениях и нетребовательных играх, но для раскрытия потенциала мощных процессоров в ресурсоёмких приложениях часто требуются модули с более высокой частотой.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Основной тайминг модуля указан как CL19 (19 тактов), что в связке с частотой 2666 МГц является типичным показателем для памяти этого класса. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данная модель, судя по характеристикам, скорее всего, не поддерживает профили автоматического разгона XMP, а работает на своих номинальных частотах и таймингах, что упрощает настройку и гарантирует стабильность на самых разных материнских платах.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с материнскими платами для настольных ПК, имеющими слоты DDR4, и процессорами Intel и AMD соответствующих поколений. Важно помнить, что максимально поддерживаемая частота памяти определяется контроллером памяти в процессоре и возможностями материнской платы. На старых или очень бюджетных платформах модуль будет работать на своей штатной частоте 2666 МГц, что является его неоспоримым преимуществом ввиду отсутствия необходимости сложных настроек.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данная модель памяти выполнена в классическом формате без дополнительных радиаторов охлаждения. Это стандартное решение для модулей с умеренной частотой и напряжением, которые не склонны к сильному нагреву. Отсутствие массивного радиатора также снижает риск конфликта с установленным крупным процессорным кулером, что упрощает монтаж в компактных корпусах.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. При покупке второй планки важно стремиться к максимальному совпадению характеристик для обеспечения стабильной работы в двухканале.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты именно для памяти типа DDR4, так как поколения DDR3, DDR4 и DDR5 между собой физически и электрически несовместимы. Данный модуль - отличный выбор для простого и недорогого увеличения оперативной памяти до 8 или 16 ГБ (при покупке пары) на платформах Intel Core i3/i5 или AMD Ryzen 3/5. Если ваши задачи выходят за рамки офисной работы и лёгкого мультимедиа, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей с более высокой частотой и поддержкой XMP для лучшей производительности в играх и приложениях.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 8 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Отзывы о товаре Оперативная память Apacer DIMM DDR4 2666-19 8GB (EL.08G2V.GNH)