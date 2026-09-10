Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 8Gb 2666MHz (PVS48G266C8S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является надежным и недорогим решением для базового апгрейда или сборки недорогой офисной, домашней или мультимедийной системы. Он идеально подходит для тех, кому необходимо просто увеличить объём оперативной памяти в существующем компьютере на платформе Intel или AMD, чтобы система перестала тормозить при работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Однако для современных игровых сборок или рабочих станций для монтажа лучше рассматривать комплекты с более высокой частотой и двухканальным режимом работы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4 в форм-факторе DIMM, который предназначен для установки исключительно в настольные компьютеры. Поколение DDR4 стало следующим шагом после DDR3, предлагая более высокие стандартные частоты, меньшее рабочее напряжение и, как следствие, улучшенную энергоэффективность. Важно помнить, что слоты под память DDR4 и DDR3 имеют разные ключи-прорези, поэтому физически установить эту планку в старую материнскую плату, рассчитанную на DDR3, не получится.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для современной системы. Частота работы памяти — 2666 МГц, что является одной из базовых частот для стандарта DDR4, официально поддерживаемой большинством процессоров без разгона. В реальных сценариях такая скорость обеспечит достаточную отзывчивость системы для повседневных задач, но для получения максимальной производительности в играх и профессиональных приложениях критически важен двухканальный режим, для которого потребуется установка второй идентичной планки.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг латентности данной памяти — CL19, что в паре с частотой 2666 МГц является типичным показателем для бюджетных модулей. Более высокие тайминги по сравнению с более быстрыми комплектами означают чуть большую задержку при обращении к данным. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.2 В. Данный модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически загрузить настройки с заявленной частотой и таймингами в совместимой материнской плате, избавляя пользователя от ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (чипсеты серий 100 и новее) и AMD (платформы AM4 и новее), поддерживающими стандарт DDR4. Для активации частоты 2666 МГц на процессорах Intel, не имеющих индекса "K", и на базовых платах AMD может потребоваться включение профиля XMP в BIOS. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DIMM под память DDR4 и что установка одной планки объёмом 8 ГБ соответствует возможностям вашей системы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это является преимуществом при сборке компактных систем или при использовании крупных башенных кулеров процессора, которые могут физически перекрывать высокие планки памяти. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на штатной частоте 2666 МГц при стандартном напряжении, так как тепловыделение модуля в таком режиме остается невысоким.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров настоятельно рекомендуется использовать память в двухканальном режиме, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти. Чтобы его активировать, вам потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить обе планки в правильные слоты на материнской плате, как правило, обозначенные одним цветом. Расширяя систему в будущем, старайтесь добавлять модули с максимально близкими характеристиками.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — использование одного модуля без пары, что снижает общую производительность системы из-за работы в одноканальном режиме. Также стоит понимать, что частота 2666 МГц с таймингами CL19 является базовым уровнем для DDR4 и не предназначена для энтузиастов разгона. Перед покупкой проверьте, поддерживает ли ваша материнская плата частоту 2666 МГц и объём 8 ГБ на один слот. Этот модуль — оптимальный бюджетный выбор для простого увеличения оперативной памяти в старой системе или для начальной сборки с планами последующей покупки второй такой же планки.