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Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J)

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Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 1
Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 2
Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 3
Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 4
Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Нет
  • Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 4
  • Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716445
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J)
6 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Нет
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
60

Описание товара Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным решением для базового апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он закрывает потребность в современной памяти для повседневных задач: работы с документами, учёбы, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач монтажа видео и 3D-рендеринга одного такого модуля будет недостаточно, но он служит надёжной основой для дальнейшего расширения системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в соответствии со стандартом DDR4, что означает поддержку более высокой пропускной способности и сниженного энергопотребления по сравнению с устаревшим DDR3. Это современное поколение памяти подходит для большинства актуальных платформ. Форм-фактор DIMM предназначен для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате; для ноутбуков и компактных ПК требуются модули типа SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для современной системы. Заявленная частота работы — 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В реальных сценариях такая частота положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в играх, особенно если установлено два модуля для работы в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль обладает сбалансированными таймингами, которые в совокупности с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку при доступе к данным. Рабочее напряжение соответствует стандартным для DDR4 значениям, гарантируя стабильную работу. Для удобства пользователя память поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически, через настройки BIOS материнской платы, загрузить оптимальный профиль и выйти на заявленную высокую частоту без необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с другими поколениями. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, чтобы гарантировать работу на 3200 МГц, особенно на базовых чипсетах, где может потребоваться активация профиля XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к серии Basic и не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Это стандартное решение для памяти с умеренной частотой, которая не склонна к сильному нагреву в повседневных условиях. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Подсветка также не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать два идентичных модуля, установленных в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширение в будущем, оптимально докупить такую же модель для обеспечения полной совместимости и стабильной работы в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Также помните о физической несовместимости DDR4 с более ранними поколениями. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет бюджетный ПК с прицелом на будущее добавление второй идентичной планки. Если вам сразу требуется 16 ГБ для игр или монтажа, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Радиатор охлаждения
Нет
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти станет отличным решением для базового апгрейда домашнего или офисного компьютера, а также для сборки недорогой системы начального уровня. Он закрывает потребность в современной памяти для повседневных задач: работы с документами, учёбы, просмотра веб-страниц с множеством вкладок и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр или профессиональных задач монтажа видео и 3D-рендеринга одного такого модуля будет недостаточно, но он служит надёжной основой для дальнейшего расширения системы.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в соответствии со стандартом DDR4, что означает поддержку более высокой пропускной способности и сниженного энергопотребления по сравнению с устаревшим DDR3. Это современное поколение памяти подходит для большинства актуальных платформ. Форм-фактор DIMM предназначен для установки исключительно в настольные компьютеры, в соответствующие слоты на материнской плате; для ноутбуков и компактных ПК требуются модули типа SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является хорошим стартовым значением для современной системы. Заявленная частота работы — 3200 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными с процессором. В реальных сценариях такая частота положительно сказывается на общей отзывчивости системы, ускоряя загрузку приложений и уменьшая задержки в играх, особенно если установлено два модуля для работы в двухканальном режиме.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль обладает сбалансированными таймингами, которые в совокупности с частотой 3200 МГц обеспечивают низкую задержку при доступе к данным. Рабочее напряжение соответствует стандартным для DDR4 значениям, гарантируя стабильную работу. Для удобства пользователя память поддерживает технологию Intel XMP 2.0, которая позволяет автоматически, через настройки BIOS материнской платы, загрузить оптимальный профиль и выйти на заявленную высокую частоту без необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память стандарта DDR4. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с другими поколениями. Также стоит проверить список поддерживаемых производителем платы частот, чтобы гарантировать работу на 3200 МГц, особенно на базовых чипсетах, где может потребоваться активация профиля XMP.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель относится к серии Basic и не оснащена дополнительными радиаторами охлаждения. Это стандартное решение для памяти с умеренной частотой, которая не склонна к сильному нагреву в повседневных условиях. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что исключает возможные конфликты с установкой крупных процессорных кулеров в компактных корпусах. Подсветка также не предусмотрена.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одну планку оперативной памяти объёмом 8 ГБ. Для максимального быстродействия системы рекомендуется использовать два идентичных модуля, установленных в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который существенно увеличивает пропускную способность. Если вы планируете расширение в будущем, оптимально докупить такую же модель для обеспечения полной совместимости и стабильной работы в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является работа в одноканальном режиме при использовании одной планки, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти. Также помните о физической несовместимости DDR4 с более ранними поколениями. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто собирает или обновляет бюджетный ПК с прицелом на будущее добавление второй идентичной планки. Если вам сразу требуется 16 ГБ для игр или монтажа, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей.

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Отзывы


Оперативная память Netac DDR4 8GB 3200MHz Basic (NTBSD4P32SP-08J) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6350 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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