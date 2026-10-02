Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Signature 8Gb 3200MHz (PSD48G320081S)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти DDR4 ёмкостью 8 ГБ оптимально подходит для бюджетной сборки нового домашнего или офисного компьютера, а также для простого апгрейда старой системы. Он с лихвой закрывает потребности в повседневной многозадачности: комфортной работе с десятками вкладок в браузере, офисными приложениями и нетребовательными играми. Если же ваша цель – современный игровой ПК или рабочая станция для монтажа видео, стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или модули большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает четвёртое поколение технологии DDR. Это современный стандарт, предлагающий улучшенную энергоэффективность и более высокие частоты по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор – DIMM, что указывает на предназначение исключительно для настольных компьютеров. Крайне важно помнить, что слоты под DDR4 на материнской плате имеют физический ключ, отличный от DDR3, поэтому установить модуль неправильного поколения невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одной планки составляет 8 ГБ, что является отличной отправной точкой для большинства систем. Заявленная эффективная частота работы – 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность и отзывчивость системы. В реальных сценариях такая частота даст ощутимый прирост в производительности интегрированной графики и в играх, чувствительных к скорости памяти, по сравнению с базовыми модулями на 2133 или 2400 МГц, делая повседневную работу и развлечения заметно плавнее.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Основной тайминг задержки (CAS Latency, CL) для этой памяти составляет CL22 при частоте 3200 МГц. Сочетание высокой частоты и не самых низких таймингов характерно для многих доступных модулей DDR4 и является хорошим балансом цены и производительности. Рабочее напряжение – стандартные 1.2 В. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически настроить нужные параметры в BIOS материнской платы без ручного вмешательства.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel (процессоры Core начиная с 6-го поколения и чипсеты серий 100 и новее) и AMD (процессоры Ryzen на сокетах AM4 и новее с соответствующими чипсетами). Важно понимать, что для работы на частоте 3200 МГц через XMP требуется материнская плата, поддерживающая разгон памяти. На самых базовых платах с ограниченными чипсетами память может запуститься на более низкой, стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель серии Signature выполнена в классическом низкопрофильном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это снижает стоимость модуля и гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами в компактных корпусах. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на заявленных частотах при стандартном напряжении, так как нагрев чипов в таких режимах остаётся в безопасных пределах.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которые поддерживают двухканальный режим работы памяти, настоятельно рекомендуется приобретать два одинаковых модуля и устанавливать их в соответствующие слоты на материнской плате. Двухканальный режим существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что положительно сказывается на производительности в играх и приложениях.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, а процессор и чипсет поддерживают разгон памяти для активации профиля XMP на 3200 МГц. Для активации двухканального режима и получения 16 ГБ ОЗУ лучше сразу купить два модуля в одном комплекте или два идентичных модуля по отдельности. Эта память станет отличным выбором для бюджетного апгрейда или новой сборки, где важен баланс скорости и стоимости, однако для топовых игровых систем или рабочих станций стоит смотреть в сторону комплектов с более низкими таймингами или большим суммарным объёмом.