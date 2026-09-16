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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором

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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 1
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 2
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 3
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 4
Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Тайминги
19-19-19-43
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 1
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 2
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 3
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 4
  • Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 500 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором
6 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х2
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 подойдет пользователям, которые хотят добавить оперативной памяти в существующий компьютер или собрать недорогую, но отзывчивую систему для повседневных задач. Объема 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого графического софта и даже для нетребовательных игр. Это решение для домашних и офисных ПК, где важен баланс цены и достаточной производительности, а не экстремальные скорости для разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 энергоэффективность и пропускную способность. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде или сборке: для ноутбуков и компактных систем потребуются модули меньшего форм-фактора SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и универсальным вариантом для большинства пользователей. Рабочая частота 2666 МГц относится к среднему сегменту стандартных скоростей DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы в повседневных сценариях. Такой скорости хватит для плавной работы Windows и приложений, а прирост в играх и профессиональных задачах по сравнению с более медленной памятью будет заметен, хотя и не радикальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL19 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такая латентность типична для памяти с частотой 2666 МГц и обеспечивает стабильную работу без дополнительных настроек. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет материнской плате автоматически загрузить профиль с заявленными характеристиками. Для пользователя это означает простую установку и получение гарантированных 2666 МГц без необходимости ручного разгона в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако для работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы материнская плата и процессор поддерживали такой режим. Большинство современных чипсетов серий B и H для Intel и серий A для AMD легко справляются с этой задачей. Перед покупкой проверьте, что на вашей материнской плате есть свободный слот DIMM под DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена стильным алюминиевым радиатором белого цвета, который не только улучшает теплоотвод при длительной нагрузке, но и позволяет вписать память в светлые тематические сборки. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка на данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит лаконичный дизайн или собирает систему без акцента на RGB.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данная позиция представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности подбирать память с максимально схожими характеристиками или сразу покупать готовый двухмодульный комплект для гарантированной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной платформы. Для игр и серьезной многозадачности настоятельно рекомендуется установка двух планок. Также убедитесь, что ваша текущая или планируемая материнская плата поддерживает DDR4 и имеет слоты стандарта DIMM, так как модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки базовой системы, но если вы планируете заниматься монтажом видео или играть в требовательные игры, стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объемом 16 ГБ или более.

Отзывы о товаре Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
8
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
CAS Latency (CL), тактов
19
Тайминги
19-19-19-43
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR4 подойдет пользователям, которые хотят добавить оперативной памяти в существующий компьютер или собрать недорогую, но отзывчивую систему для повседневных задач. Объема 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого графического софта и даже для нетребовательных игр. Это решение для домашних и офисных ПК, где важен баланс цены и достаточной производительности, а не экстремальные скорости для разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 энергоэффективность и пропускную способность. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде или сборке: для ноутбуков и компактных систем потребуются модули меньшего форм-фактора SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и универсальным вариантом для большинства пользователей. Рабочая частота 2666 МГц относится к среднему сегменту стандартных скоростей DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы в повседневных сценариях. Такой скорости хватит для плавной работы Windows и приложений, а прирост в играх и профессиональных задачах по сравнению с более медленной памятью будет заметен, хотя и не радикальным.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL19 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такая латентность типична для памяти с частотой 2666 МГц и обеспечивает стабильную работу без дополнительных настроек. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет материнской плате автоматически загрузить профиль с заявленными характеристиками. Для пользователя это означает простую установку и получение гарантированных 2666 МГц без необходимости ручного разгона в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако для работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы материнская плата и процессор поддерживали такой режим. Большинство современных чипсетов серий B и H для Intel и серий A для AMD легко справляются с этой задачей. Перед покупкой проверьте, что на вашей материнской плате есть свободный слот DIMM под DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планка оснащена стильным алюминиевым радиатором белого цвета, который не только улучшает теплоотвод при длительной нагрузке, но и позволяет вписать память в светлые тематические сборки. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка на данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит лаконичный дизайн или собирает систему без акцента на RGB.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данная позиция представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности подбирать память с максимально схожими характеристиками или сразу покупать готовый двухмодульный комплект для гарантированной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной платформы. Для игр и серьезной многозадачности настоятельно рекомендуется установка двух планок. Также убедитесь, что ваша текущая или планируемая материнская плата поддерживает DDR4 и имеет слоты стандарта DIMM, так как модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки базовой системы, но если вы планируете заниматься монтажом видео или играть в требовательные игры, стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объемом 16 ГБ или более.

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Отзывы


Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором - стоимость товара 6500 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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