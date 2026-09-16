Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR4 Shadow III White 8Gb, 2666Mhz, NTSHD4P26SP-08W CL19, с радиатором
Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 подойдет пользователям, которые хотят добавить оперативной памяти в существующий компьютер или собрать недорогую, но отзывчивую систему для повседневных задач. Объема 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого графического софта и даже для нетребовательных игр. Это решение для домашних и офисных ПК, где важен баланс цены и достаточной производительности, а не экстремальные скорости для разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 энергоэффективность и пропускную способность. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде или сборке: для ноутбуков и компактных систем потребуются модули меньшего форм-фактора SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и универсальным вариантом для большинства пользователей. Рабочая частота 2666 МГц относится к среднему сегменту стандартных скоростей DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы в повседневных сценариях. Такой скорости хватит для плавной работы Windows и приложений, а прирост в играх и профессиональных задачах по сравнению с более медленной памятью будет заметен, хотя и не радикальным.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL19 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такая латентность типична для памяти с частотой 2666 МГц и обеспечивает стабильную работу без дополнительных настроек. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет материнской плате автоматически загрузить профиль с заявленными характеристиками. Для пользователя это означает простую установку и получение гарантированных 2666 МГц без необходимости ручного разгона в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако для работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы материнская плата и процессор поддерживали такой режим. Большинство современных чипсетов серий B и H для Intel и серий A для AMD легко справляются с этой задачей. Перед покупкой проверьте, что на вашей материнской плате есть свободный слот DIMM под DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена стильным алюминиевым радиатором белого цвета, который не только улучшает теплоотвод при длительной нагрузке, но и позволяет вписать память в светлые тематические сборки. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка на данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит лаконичный дизайн или собирает систему без акцента на RGB.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данная позиция представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности подбирать память с максимально схожими характеристиками или сразу покупать готовый двухмодульный комплект для гарантированной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной платформы. Для игр и серьезной многозадачности настоятельно рекомендуется установка двух планок. Также убедитесь, что ваша текущая или планируемая материнская плата поддерживает DDR4 и имеет слоты стандарта DIMM, так как модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки базовой системы, но если вы планируете заниматься монтажом видео или играть в требовательные игры, стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объемом 16 ГБ или более.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль DDR4 подойдет пользователям, которые хотят добавить оперативной памяти в существующий компьютер или собрать недорогую, но отзывчивую систему для повседневных задач. Объема 8 ГБ достаточно для уверенной работы с офисными приложениями, веб-серфинга с множеством вкладок, использования легкого графического софта и даже для нетребовательных игр. Это решение для домашних и офисных ПК, где важен баланс цены и достаточной производительности, а не экстремальные скорости для разгона.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную по сравнению с DDR3 энергоэффективность и пропускную способность. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат. Это важно учитывать при апгрейде или сборке: для ноутбуков и компактных систем потребуются модули меньшего форм-фактора SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Объём одного модуля составляет 8 ГБ, что является популярным и универсальным вариантом для большинства пользователей. Рабочая частота 2666 МГц относится к среднему сегменту стандартных скоростей DDR4 и обеспечивает хорошую отзывчивость системы в повседневных сценариях. Такой скорости хватит для плавной работы Windows и приложений, а прирост в играх и профессиональных задачах по сравнению с более медленной памятью будет заметен, хотя и не радикальным.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля составляют CL19 при стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В. Такая латентность типична для памяти с частотой 2666 МГц и обеспечивает стабильную работу без дополнительных настроек. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет материнской плате автоматически загрузить профиль с заявленными характеристиками. Для пользователя это означает простую установку и получение гарантированных 2666 МГц без необходимости ручного разгона в BIOS.
Совместимость с платформой
Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако для работы на заявленной частоте 2666 МГц важно, чтобы материнская плата и процессор поддерживали такой режим. Большинство современных чипсетов серий B и H для Intel и серий A для AMD легко справляются с этой задачей. Перед покупкой проверьте, что на вашей материнской плате есть свободный слот DIMM под DDR4.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планка оснащена стильным алюминиевым радиатором белого цвета, который не только улучшает теплоотвод при длительной нагрузке, но и позволяет вписать память в светлые тематические сборки. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами. Подсветка на данной модели отсутствует, что делает ее практичным выбором для тех, кто ценит лаконичный дизайн или собирает систему без акцента на RGB.
Комплектность, режимы работы и расширение
Данная позиция представляет собой один модуль объемом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность системы, потребуется приобрести второй идентичный модуль и установить его в правильный слот на материнской плате. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности подбирать память с максимально схожими характеристиками или сразу покупать готовый двухмодульный комплект для гарантированной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это использование одного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала современной платформы. Для игр и серьезной многозадачности настоятельно рекомендуется установка двух планок. Также убедитесь, что ваша текущая или планируемая материнская плата поддерживает DDR4 и имеет слоты стандарта DIMM, так как модули DDR3 и DDR4 физически несовместимы. Этот модуль - отличный выбор для бюджетного апгрейда или сборки базовой системы, но если вы планируете заниматься монтажом видео или играть в требовательные игры, стоит рассмотреть комплект из двух модулей суммарным объемом 16 ГБ или более.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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