Память оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12AK4/64)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 64GB DDR4 (KF436C16RB12AK4/64)
Для кого и под какие задачи
Этот большой комплект оперативной памяти DDR4 в первую очередь создан для требовательных профессиональных задач и мощных игровых систем, где объём важнее пиковой скорости. 64 гигабайта ОЗУ идеально подойдут для работы с объёмными проектами в видеомонтаже (4K/8K), 3D-рендеринга, инженерного моделирования, а также для запуска современных игр на максимальных настройках с одновременной стриминговой трансляцией. Он выходит за рамки потребностей обычного офисного ПК или домашнего мультимедийного центра, предлагая запас для многозадачности будущего.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR4 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это последнее широко распространенное поколение перед DDR5, обеспечивающее отличный баланс производительности, доступности и зрелости платформы. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старой памяти DDR3 или новой DDR5, поэтому их можно установить только в материнскую плату со слотами именно под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырёх модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт впечатляющие 64 ГБ. Рабочая частота составляет 3600 МГц, что для DDR4 является отличным показателем, заметно повышающим пропускную способность системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2666 МГц. Высокий объём позволит держать в памяти гигантские текстуры, сложные сцены или множество виртуальных машин, а частота 3600 МГц обеспечит высокую скорость отклика в играх и отзывчивость в профессиональных приложениях, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти заданы таймингами CL16, что в паре с частотой 3600 МГц формирует быстрый и отзывчивый комплект с низкой латентностью. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически разогнать память до заявленных 3600 МГц с оптимальными таймингами и напряжением простым выбором соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данные модули совместимы с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для стабильной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется использование материнской платы с чипсетом среднего или высокого уровня (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии) и современного процессора. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной совместимости именно этой модели.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности системы. Конструкция радиаторов достаточно компактна и с меньшей вероятностью создаст конфликт с установкой крупногабаритного процессорного кулера, в отличие от агрессивных геймерских решений. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для производительных рабочих станций и минималистичных сборок, где во главе угла стоит надёжность, а не эстетика.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из четырёх идентичных планок по 16 ГБ. Такая комплектация оптимальна для активации двухканального или четырёхканального режима работы на соответствующих материнских платах, что значительно увеличивает пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Устанавливать такие модули следует в слоты, рекомендованные руководством к материнской плате, обычно это слоты A1/B1/A2/B2 для четырёхканальной или двухканальной конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой, так как не все платы, особенно бюджетные, могут стабильно работать с четырьмя модулями на высокой частоте 3600 МГц. Объём 64 ГБ является избыточным для повседневных задач и большинства игр - его стоит рассматривать как инвестицию в профессиональную работу или экстремальную многозадачность. Если ваша цель - простая замена или апгрейд старой памяти, возможно, более рациональным выбором станут комплекты меньшего объёма, например, 16 или 32 ГБ, на той же частоте.
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Для кого и под какие задачи
Этот большой комплект оперативной памяти DDR4 в первую очередь создан для требовательных профессиональных задач и мощных игровых систем, где объём важнее пиковой скорости. 64 гигабайта ОЗУ идеально подойдут для работы с объёмными проектами в видеомонтаже (4K/8K), 3D-рендеринга, инженерного моделирования, а также для запуска современных игр на максимальных настройках с одновременной стриминговой трансляцией. Он выходит за рамки потребностей обычного офисного ПК или домашнего мультимедийного центра, предлагая запас для многозадачности будущего.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами память стандарта DDR4 в форм-факторе DIMM, предназначенная для установки в настольные компьютеры. Это последнее широко распространенное поколение перед DDR5, обеспечивающее отличный баланс производительности, доступности и зрелости платформы. Важно помнить, что модули DDR4 физически и электрически несовместимы со слотами для более старой памяти DDR3 или новой DDR5, поэтому их можно установить только в материнскую плату со слотами именно под DDR4.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из четырёх модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт впечатляющие 64 ГБ. Рабочая частота составляет 3600 МГц, что для DDR4 является отличным показателем, заметно повышающим пропускную способность системы по сравнению с базовыми частотами в 2133 или 2666 МГц. Высокий объём позволит держать в памяти гигантские текстуры, сложные сцены или множество виртуальных машин, а частота 3600 МГц обеспечит высокую скорость отклика в играх и отзывчивость в профессиональных приложениях, особенно в связке с современными процессорами AMD Ryzen и Intel Core.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Задержки памяти заданы таймингами CL16, что в паре с частотой 3600 МГц формирует быстрый и отзывчивый комплект с низкой латентностью. Рабочее напряжение составляет стандартные для DDR4 1.35 В. Для удобства пользователя модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически разогнать память до заявленных 3600 МГц с оптимальными таймингами и напряжением простым выбором соответствующего пункта в BIOS материнской платы, избавляя от сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данные модули совместимы с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Для стабильной работы на частоте 3600 МГц рекомендуется использование материнской платы с чипсетом среднего или высокого уровня (например, Intel Z-серии или AMD B-серии/X-серии) и современного процессора. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы убедиться в гарантированной совместимости именно этой модели.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Каждый модуль оснащён алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло при длительной работе на высоких частотах, способствуя стабильности системы. Конструкция радиаторов достаточно компактна и с меньшей вероятностью создаст конфликт с установкой крупногабаритного процессорного кулера, в отличие от агрессивных геймерских решений. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для производительных рабочих станций и минималистичных сборок, где во главе угла стоит надёжность, а не эстетика.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из четырёх идентичных планок по 16 ГБ. Такая комплектация оптимальна для активации двухканального или четырёхканального режима работы на соответствующих материнских платах, что значительно увеличивает пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Устанавливать такие модули следует в слоты, рекомендованные руководством к материнской плате, обычно это слоты A1/B1/A2/B2 для четырёхканальной или двухканальной конфигурации.
Важные нюансы перед покупкой
Основное внимание стоит уделить проверке совместимости с вашей материнской платой, так как не все платы, особенно бюджетные, могут стабильно работать с четырьмя модулями на высокой частоте 3600 МГц. Объём 64 ГБ является избыточным для повседневных задач и большинства игр - его стоит рассматривать как инвестицию в профессиональную работу или экстремальную многозадачность. Если ваша цель - простая замена или апгрейд старой памяти, возможно, более рациональным выбором станут комплекты меньшего объёма, например, 16 или 32 ГБ, на той же частоте.
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