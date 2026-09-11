Описание товара Оперативная память Patriot Viper Venom RGB DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (PVVR532G720C34K) (retail)

Для кого и под какие задачи

Данный высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для опытных энтузиастов и геймеров, которые собирают или обновляют мощную систему для игр в разрешении 1440p и 4K, а также для профессионалов, работающих с потоковым вещанием, монтажом видео высокого разрешения и инженерным моделированием. Он обеспечивает идеальный баланс между большим объёмом и экстремальной скоростью, что позволяет раскрыть потенциал современных процессоров Intel Core i7/i9 и AMD Ryzen 7/9, устраняя узкие места в производительности в ресурсоёмких приложениях.

Это решение закрывает задачи самых требовательных пользователей, в то время как для обычной офисной работы, учёбы или базового мультимедиа подобная производительность является избыточной.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5 последнего поколения, предлагающая принципиально новый уровень пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревающей DDR4. Она использует форм-фактор DIMM, который предназначен исключительно для установки в настольные компьютеры и не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где применяются компактные планки SO-DIMM.

Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более ранних поколений, поэтому её установка возможна только в материнские платы с соответствующими разъёмами, выпущенные для процессоров Intel 12-го поколения и новее или AMD на платформе AM5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, формируя общий объём в 32 ГБ. Этого более чем достаточно для комфортного гейминга с параллельной работой в фоне множества приложений, а также для работы с тяжёлыми проектами в профессиональных пакетах. Ключевой особенностью является рекордная частота 7200 МГц, которая напрямую влияет на скорость передачи данных между процессором и памятью.

В играх, особенно тех, что сильно зависят от скорости подсистемы памяти, высокая частота может дать ощутимый прирост к минимальному FPS, делая геймплей более плавным и отзывчивым. В задачах рендеринга и сжатия данных высокая пропускная способность значительно сокращает время ожидания, ускоряя рабочий процесс.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Высокая частота 7200 МГц в этом комплекте сочетается с таймингами CL34, что указывает на отличный баланс между скоростью и низкой латентностью. Такая комбинация обеспечивает не только высокую пиковую пропускную способность, но и быстрый отклик системы на запросы процессора. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, а также совместимы с профилями EXPO для платформ AMD.

Это означает, что для достижения заявленных характеристик 7200 МГц и CL34 пользователю достаточно просто активировать готовый профиль разгона в BIOS материнской платы, не прибегая к сложной ручной настройке. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5 для стабильной работы на высоких частотах.

Совместимость с платформой

Комплект оптимизирован для работы с современными платформами: это материнские платы на чипсетах Intel Z690, Z790, B760 и H770 для процессоров 12-го, 13-го и 14-го поколений, а также платы на чипсетах AMD X670(E) и B650(E) для процессоров Ryzen 7000 серии на сокете AM5. Крайне важно проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, так как стабильность работы на частоте 7200 МГц сильно зависит от возможностей конкретной платы и процессора.

Для активации профиля XMP/EXPO может потребоваться установка последней версии BIOS. Также стоит учитывать, что в двухканальном режиме для максимальной производительности планки должны быть установлены в правильные слоты, обычно обозначенные производителем платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами брендовой конструкции Viper Venom, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на экстремальных частотах, обеспечивая долгосрочную стабильность. Высота планок с радиатором может быть значительной, поэтому перед покупкой стоит убедиться в отсутствии конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, особенно при установке в слоты, ближайшие к сокету.

Радиаторы дополнены адресуемой RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с системами управления освещением от основных производителей материнских плат через стандартные разъёмы ARGB, позволяя создать гармоничное световое шоу внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Двухканальный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Установив эти две планки в рекомендуемые слоты материнской платы, вы сразу получите максимальную отдачу.

Для дальнейшего расширения объёма до 64 ГБ крайне желательно приобрести точно такой же комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного поколения может привести к нестабильности или вынужденной работе на более низких частотах и более высоких таймингах.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение заключается в том, что для раскрытия всего потенциала этой памяти на частоте 7200 МГц требуется топовая или хорошо разогнанная материнская плата и процессор с сильным контроллером памяти (IMC). На платах начального и среднего уровня система может не стабилизироваться на заявленной частоте, и вам, возможно, придётся вручную снижать частоту в BIOS. Также помните о физической несовместимости с платами под DDR4.

Этот комплект — отличный выбор для сборки нового высокопроизводительного ПК, где каждый компонент подбирается для максимального быстродействия. Если ваша цель — бюджетный апгрейд старой системы или работа с преимущественно офисными приложениями, такие высокие частоты и объём будут излишними. Перед покупкой тщательно сверьтесь со списком поддерживаемой памяти (QVL) вашей материнской платы и убедитесь в достаточном пространстве для установки планок с массивными радиаторами.