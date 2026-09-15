Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-8200 (PVX532G82C38K)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти представляет собой высокоскоростное решение для энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из топовых игровых и оверклокерских систем. Память с такой частотой идеально подходит для самых требовательных современных игр в разрешениях 1440p и 4K, где высокая пропускная способность ОЗУ помогает минимизировать микрофризы и повысить стабильность минимального FPS. Также модули будут полезны в специализированных рабочих задачах, чувствительных к скорости памяти, например, при работе с большими массивами данных или в некоторых сценариях рендеринга, хотя для профессионального монтажа видео и 3D основным приоритетом часто остается все же больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает совместимость исключительно с современными платформами, использующими процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, а также соответствующие материнские платы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - отличный объем для любых игр и серьезной многозадачности с одновременной работой нескольких тяжелых приложений. Ключевая особенность - рекордная частота 8200 МГц, которая обеспечивает исключительную пропускную способность. В играх, особенно тех, что сильно зависят от скорости работы подсистемы памяти (например, крупные стратегии или онлайн-шутеры с открытым миром), это может дать заметный прирост к частоте кадров и общей отзывчивости системы по сравнению со стандартными наборами DDR5.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота в 8200 МГц сопровождается таймингами CL38, что для DDR5 является сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую латентность при огромной пропускной способности. Для работы на таких экстремальных частотах модули используют повышенное напряжение, управляемое через предустановленные профили XMP 3.0. Это позволяет добиться заявленных характеристик простой активацией одного профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек, однако для стабильности требуется качественная материнская плата и процессор с сильным контроллером памяти.
Совместимость с платформой
Достижение стабильной работы на частоте 8200 МГц - нетривиальная задача, которая зависит от трех ключевых компонентов. Во-первых, необходима материнская плата высокого класса (обычно сегмента Z790 для Intel или X670E для AMD) с хорошо разведенной трассировкой памяти. Во-вторых, требуется процессор с удачным контроллером памяти (IMC), так как не каждый экземпляр сможет осилить такую высокую частоту. В-третьих, крайне желательно использование последней версии BIOS/UEFI, где производитель улучшил совместимость и стабильность работы с быстрой памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Мощные алюминиевые радиаторы на планках необходимы для эффективного отвода тепла, которое неизбежно выделяется при работе на экстремальных частотах и напряжении, обеспечивая стабильность в длительных игровых сессиях или под нагрузкой. Их дизайн может быть достаточно массивным, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с вашей системой охлаждения процессора, особенно если используется крупный башенный кулер, который может нависать над слотами памяти.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную ширину шины доступа к памяти по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Для корректной работы установите планки в слоты, рекомендуемые производителем материнской платы (часто это слоты A2 и B2), а для дальнейшего расширения объема лучше всего докупать идентичный комплект, хотя смешивание модулей даже одной модели не гарантирует работу на максимальных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это именно достижение заявленной частоты, которое не является автоматическим и сильно зависит от удачности конкретных комплектующих (плата, процессор) и вашей готовности к тонкой настройке системы. Для среднестатистического пользователя, не планирующего глубоко заниматься разгоном, часто имеет смысл рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 6000-7200 МГц, демонстрирующие отличный баланс цены и производительности. Данный набор от Patriot - это выбор для опытных энтузиастов, целью которых является построение самой быстрой игровой системы, и кто понимает сопутствующие требования к остальным компонентам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти представляет собой высокоскоростное решение для энтузиастов и геймеров, которые стремятся выжать максимум производительности из топовых игровых и оверклокерских систем. Память с такой частотой идеально подходит для самых требовательных современных игр в разрешениях 1440p и 4K, где высокая пропускная способность ОЗУ помогает минимизировать микрофризы и повысить стабильность минимального FPS. Также модули будут полезны в специализированных рабочих задачах, чувствительных к скорости памяти, например, при работе с большими массивами данных или в некоторых сценариях рендеринга, хотя для профессионального монтажа видео и 3D основным приоритетом часто остается все же больший объем.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память поколения DDR5, которая устанавливает новый стандарт пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с DDR4. Это означает совместимость исключительно с современными платформами, использующими процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, а также соответствующие материнские платы. Форм-фактор DIMM четко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдет для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ - отличный объем для любых игр и серьезной многозадачности с одновременной работой нескольких тяжелых приложений. Ключевая особенность - рекордная частота 8200 МГц, которая обеспечивает исключительную пропускную способность. В играх, особенно тех, что сильно зависят от скорости работы подсистемы памяти (например, крупные стратегии или онлайн-шутеры с открытым миром), это может дать заметный прирост к частоте кадров и общей отзывчивости системы по сравнению со стандартными наборами DDR5.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Высокая частота в 8200 МГц сопровождается таймингами CL38, что для DDR5 является сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую латентность при огромной пропускной способности. Для работы на таких экстремальных частотах модули используют повышенное напряжение, управляемое через предустановленные профили XMP 3.0. Это позволяет добиться заявленных характеристик простой активацией одного профиля в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложных ручных настроек, однако для стабильности требуется качественная материнская плата и процессор с сильным контроллером памяти.
Совместимость с платформой
Достижение стабильной работы на частоте 8200 МГц - нетривиальная задача, которая зависит от трех ключевых компонентов. Во-первых, необходима материнская плата высокого класса (обычно сегмента Z790 для Intel или X670E для AMD) с хорошо разведенной трассировкой памяти. Во-вторых, требуется процессор с удачным контроллером памяти (IMC), так как не каждый экземпляр сможет осилить такую высокую частоту. В-третьих, крайне желательно использование последней версии BIOS/UEFI, где производитель улучшил совместимость и стабильность работы с быстрой памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Мощные алюминиевые радиаторы на планках необходимы для эффективного отвода тепла, которое неизбежно выделяется при работе на экстремальных частотах и напряжении, обеспечивая стабильность в длительных игровых сессиях или под нагрузкой. Их дизайн может быть достаточно массивным, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с вашей системой охлаждения процессора, особенно если используется крупный башенный кулер, который может нависать над слотами памяти.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим вдвое увеличивает эффективную ширину шины доступа к памяти по сравнению с одноканальным, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Для корректной работы установите планки в слоты, рекомендуемые производителем материнской платы (часто это слоты A2 и B2), а для дальнейшего расширения объема лучше всего докупать идентичный комплект, хотя смешивание модулей даже одной модели не гарантирует работу на максимальных частотах.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это именно достижение заявленной частоты, которое не является автоматическим и сильно зависит от удачности конкретных комплектующих (плата, процессор) и вашей готовности к тонкой настройке системы. Для среднестатистического пользователя, не планирующего глубоко заниматься разгоном, часто имеет смысл рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 6000-7200 МГц, демонстрирующие отличный баланс цены и производительности. Данный набор от Patriot - это выбор для опытных энтузиастов, целью которых является построение самой быстрой игровой системы, и кто понимает сопутствующие требования к остальным компонентам.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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