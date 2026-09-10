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Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G)

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Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 630 руб. 
Начислим 2875 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 406571
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Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G)
179 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Synology
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G)

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти предназначена для апгрейда или сборки серверных решений и NAS-систем Synology, где важна не пиковая частота, а стабильность, надёжность и полная совместимость с оборудованием. Она идеально подойдёт для расширения объёма оперативной памяти в сетевом хранилище, что позволит ускорить работу установленных пакетов, обработку файлов и одновременное обслуживание большего числа пользователей. Для настольных игровых ПК или рабочих станций данный модуль не является оптимальным выбором из-за низкой частоты и специфичной валидации под оборудование Synology.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами и NAS, поддерживающими этот тип памяти. Это энергоэффективное поколение с улучшенной пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор — SO-DIMM, предназначенный для компактных и специализированных систем, таких как серверные платформы Synology, и он физически не подходит для стандартных слотов DIMM в настольных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является значительным запасом для серверных задач, кэширования данных и виртуализации в рамках NAS. Рабочая частота 2666 МГц — это стандартная и надёжная скорость для DDR4, обеспечивающая достаточную пропускную способность для фоновых операций сетевого хранилища. В сценариях использования Synology прирост объёма памяти будет заметен в отзывчивости интерфейса DSM и скорости выполнения одновременных задач, в то время как абсолютная частота играет здесь второстепенную роль.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги не являются ключевым параметром для этой серверной памяти, так как она оптимизирована для гарантированной стабильности, а не для минимальных задержек. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4, обеспечивая энергоэффективность. Модуль не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, так как предназначен для работы на штатных, валидированных производителем Synology частотах без какого-либо оверклокинга.

Совместимость с платформой

Ключевой особенностью этой памяти является валидация и гарантированная совместимость исключительно с определёнными моделями NAS Synology. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей для вашей конкретной модели сетевого хранилища на официальном сайте Synology. Модуль не предназначен для использования в обычных настольных ПК, ноутбуках или материнских платах других производителей, даже если они технически поддерживают стандарт DDR4 SO-DIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов, что является стандартом для серверной и NAS-памяти, работающей в контролируемых условиях с хорошим обдувом. Низкопрофильная конструкция гарантирует установку в тесные отсеки серверных шасси Synology без риска конфликтов. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, так как функциональность и надёжность здесь абсолютно приоритетны.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может повысить производительность подсистемы памяти в поддерживаемых моделях Synology, потребуется установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты. При расширении объёма настоятельно рекомендуется использовать точно такие же модули, валидированные для вашей модели NAS, во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это узкая специализация модуля под оборудование Synology. Его нельзя использовать в обычных ПК или ноутбуках. Перед покупкой обязательно проверьте список совместимости (Compatibility List) для вашей модели NAS на сайте Synology. Убедитесь, что ваша модель поддерживает апгрейд памяти и что данный конкретный модуль в ней указан. Эта память оптимальна для владельцев совместимых сетевых хранилищ Synology, желающих увеличить объём ОЗУ для более комфортной работы с пакетами и сервисами. Для других задач стоит рассматривать стандартные модули DIMM или SO-DIMM для настольных ПК и ноутбуков.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G)




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Характеристики
Бренд
Synology
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
2666
Пропускная способность, Мб/с
21300
Напряжение питания
1, 2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Эта планка оперативной памяти предназначена для апгрейда или сборки серверных решений и NAS-систем Synology, где важна не пиковая частота, а стабильность, надёжность и полная совместимость с оборудованием. Она идеально подойдёт для расширения объёма оперативной памяти в сетевом хранилище, что позволит ускорить работу установленных пакетов, обработку файлов и одновременное обслуживание большего числа пользователей. Для настольных игровых ПК или рабочих станций данный модуль не является оптимальным выбором из-за низкой частоты и специфичной валидации под оборудование Synology.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует стандарт DDR4, что обеспечивает совместимость с современными серверными платформами и NAS, поддерживающими этот тип памяти. Это энергоэффективное поколение с улучшенной пропускной способностью по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор — SO-DIMM, предназначенный для компактных и специализированных систем, таких как серверные платформы Synology, и он физически не подходит для стандартных слотов DIMM в настольных материнских платах.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является значительным запасом для серверных задач, кэширования данных и виртуализации в рамках NAS. Рабочая частота 2666 МГц — это стандартная и надёжная скорость для DDR4, обеспечивающая достаточную пропускную способность для фоновых операций сетевого хранилища. В сценариях использования Synology прирост объёма памяти будет заметен в отзывчивости интерфейса DSM и скорости выполнения одновременных задач, в то время как абсолютная частота играет здесь второстепенную роль.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные тайминги не являются ключевым параметром для этой серверной памяти, так как она оптимизирована для гарантированной стабильности, а не для минимальных задержек. Рабочее напряжение соответствует стандартам JEDEC для DDR4, обеспечивая энергоэффективность. Модуль не поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP или EXPO, так как предназначен для работы на штатных, валидированных производителем Synology частотах без какого-либо оверклокинга.

Совместимость с платформой

Ключевой особенностью этой памяти является валидация и гарантированная совместимость исключительно с определёнными моделями NAS Synology. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей для вашей конкретной модели сетевого хранилища на официальном сайте Synology. Модуль не предназначен для использования в обычных настольных ПК, ноутбуках или материнских платах других производителей, даже если они технически поддерживают стандарт DDR4 SO-DIMM.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов, что является стандартом для серверной и NAS-памяти, работающей в контролируемых условиях с хорошим обдувом. Низкопрофильная конструкция гарантирует установку в тесные отсеки серверных шасси Synology без риска конфликтов. Подсветка или какие-либо декоративные элементы отсутствуют, так как функциональность и надёжность здесь абсолютно приоритетны.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой один модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может повысить производительность подсистемы памяти в поддерживаемых моделях Synology, потребуется установить два или четыре идентичных модуля в соответствующие слоты. При расширении объёма настоятельно рекомендуется использовать точно такие же модули, валидированные для вашей модели NAS, во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — это узкая специализация модуля под оборудование Synology. Его нельзя использовать в обычных ПК или ноутбуках. Перед покупкой обязательно проверьте список совместимости (Compatibility List) для вашей модели NAS на сайте Synology. Убедитесь, что ваша модель поддерживает апгрейд памяти и что данный конкретный модуль в ней указан. Эта память оптимальна для владельцев совместимых сетевых хранилищ Synology, желающих увеличить объём ОЗУ для более комфортной работы с пакетами и сервисами. Для других задач стоит рассматривать стандартные модули DIMM или SO-DIMM для настольных ПК и ноутбуков.

Самовывоз
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Отзывы


Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4EC-2666-16G) - данный товар вы можете купить по цене 179630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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