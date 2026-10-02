Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4ECSO-2666-16G)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 16Gb 2666MHz (D4ECSO-2666-16G)
Для кого и под какие задачи
Эта память создана специально для расширения и апгрейда сетевых хранилищ данных (NAS) Synology. Она идеально подходит для владельцев серверов NAS, которые хотят повысить отзывчивость системы при одновременной работе с несколькими приложениями, ускорить обработку фотографий в Moments или видеотранскодирование в Video Station, а также улучшить многозадачность при работе с виртуализацией или веб-сервисами. Этот модуль является надежным решением для увеличения производительности существующего сетевого хранилища, а не для сборки игровых или стандартных настольных ПК.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен для установки в компактные системы, включая серверы NAS и ноутбуки. Он использует современное поколение памяти DDR4, обеспечивающее более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важно понимать, что данный форм-фактор и тип памяти подходят только для устройств с соответствующими слотами, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в совместимости с конкретной моделью вашего сетевого хранилища Synology.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является значительным ресурсом для NAS-систем, позволяющим комфортно работать с тяжелыми службами и параллельными задачами. Частота 2666 МГц обеспечивает сбалансированную пропускную способность, достаточную для подавляющего большинства сценариев использования сетевого хранилища: от быстрого доступа к файлам по сети до фонового сканирования антивируса. Этот показатель хорошо согласуется с возможностями многих процессоров платформы Synology, не создавая избыточной нагрузки на контроллер памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как правило, серверная и NAS-память оптимизирована для максимальной стабильности и совместимости, а не для экстремального разгона. Скорее всего, модуль работает на стандартных для DDR4 таймингах и напряжении, гарантируя безотказную работу 24/7. Поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO, здесь обычно не актуальна, так как система NAS сама определит и установит корректные параметры частоты и таймингов в рамках своих спецификаций для обеспечения долговечности.
Совместимость с платформой
Модуль DDR4 SO-DIMM разработан для совместимости с определенными моделями сетевых хранилищ Synology. Критически важно перед покупкой свериться со списком совместимости (Compatibility List) на официальном сайте Synology для вашей конкретной модели NAS. Не все устройства поддерживают апгрейд памяти, а для поддерживаемых есть ограничения по максимальному объёму и частоте. Установка неподтверждённого модуля может привести к нестабильной работе системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по обозначению, относится к серверному или корпоративному классу (ECC SO-DIMM) и, вероятно, не оснащен декоративными радиаторами. В условиях NAS-корпуса с продуманной пассивной или активной системой охлаждения это является нормой и не влияет на стабильность. Отсутствие массивного радиатора также гарантирует беспроблемную установку в тесный отсек для памяти внутри сетевого хранилища.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Многие модели Synology NAS имеют два слота для памяти, что позволяет организовать двухканальный режим работы для увеличения пропускной способности. Для активации этого режима рекомендуется устанавливать парные идентичные модули. Если вы планируете расширять память в будущем, оптимальным решением будет покупка точно такого же модуля для обеспечения полной совместимости и стабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к совместимости с конкретными устройствами Synology. Этот модуль не предназначен для обычных настольных ПК или ноутбуков. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша модель NAS апгрейд памяти, тип памяти (DDR4), форм-фактор (SO-DIMM) и максимально поддерживаемую частоту. Убедитесь, что выбранный объём (16 ГБ) не превышает максимально допустимый для вашего устройства. Для владельцев совместимых моделей Synology это отличный способ повысить многозадачность и производительность сервисов хранилища.
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Для кого и под какие задачи
Эта память создана специально для расширения и апгрейда сетевых хранилищ данных (NAS) Synology. Она идеально подходит для владельцев серверов NAS, которые хотят повысить отзывчивость системы при одновременной работе с несколькими приложениями, ускорить обработку фотографий в Moments или видеотранскодирование в Video Station, а также улучшить многозадачность при работе с виртуализацией или веб-сервисами. Этот модуль является надежным решением для увеличения производительности существующего сетевого хранилища, а не для сборки игровых или стандартных настольных ПК.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль выполнен в форм-факторе SO-DIMM, который предназначен для установки в компактные системы, включая серверы NAS и ноутбуки. Он использует современное поколение памяти DDR4, обеспечивающее более высокую энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Важно понимать, что данный форм-фактор и тип памяти подходят только для устройств с соответствующими слотами, поэтому перед покупкой необходимо убедиться в совместимости с конкретной моделью вашего сетевого хранилища Synology.
Объём, частота и реальная производительность
Объём модуля составляет 16 ГБ, что является значительным ресурсом для NAS-систем, позволяющим комфортно работать с тяжелыми службами и параллельными задачами. Частота 2666 МГц обеспечивает сбалансированную пропускную способность, достаточную для подавляющего большинства сценариев использования сетевого хранилища: от быстрого доступа к файлам по сети до фонового сканирования антивируса. Этот показатель хорошо согласуется с возможностями многих процессоров платформы Synology, не создавая избыточной нагрузки на контроллер памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Как правило, серверная и NAS-память оптимизирована для максимальной стабильности и совместимости, а не для экстремального разгона. Скорее всего, модуль работает на стандартных для DDR4 таймингах и напряжении, гарантируя безотказную работу 24/7. Поддержка профилей автоматического разгона, таких как XMP или EXPO, здесь обычно не актуальна, так как система NAS сама определит и установит корректные параметры частоты и таймингов в рамках своих спецификаций для обеспечения долговечности.
Совместимость с платформой
Модуль DDR4 SO-DIMM разработан для совместимости с определенными моделями сетевых хранилищ Synology. Критически важно перед покупкой свериться со списком совместимости (Compatibility List) на официальном сайте Synology для вашей конкретной модели NAS. Не все устройства поддерживают апгрейд памяти, а для поддерживаемых есть ограничения по максимальному объёму и частоте. Установка неподтверждённого модуля может привести к нестабильной работе системы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Данный модуль, судя по обозначению, относится к серверному или корпоративному классу (ECC SO-DIMM) и, вероятно, не оснащен декоративными радиаторами. В условиях NAS-корпуса с продуманной пассивной или активной системой охлаждения это является нормой и не влияет на стабильность. Отсутствие массивного радиатора также гарантирует беспроблемную установку в тесный отсек для памяти внутри сетевого хранилища.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Многие модели Synology NAS имеют два слота для памяти, что позволяет организовать двухканальный режим работы для увеличения пропускной способности. Для активации этого режима рекомендуется устанавливать парные идентичные модули. Если вы планируете расширять память в будущем, оптимальным решением будет покупка точно такого же модуля для обеспечения полной совместимости и стабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это строгая привязка к совместимости с конкретными устройствами Synology. Этот модуль не предназначен для обычных настольных ПК или ноутбуков. Перед покупкой обязательно проверьте, поддерживает ли ваша модель NAS апгрейд памяти, тип памяти (DDR4), форм-фактор (SO-DIMM) и максимально поддерживаемую частоту. Убедитесь, что выбранный объём (16 ГБ) не превышает максимально допустимый для вашего устройства. Для владельцев совместимых моделей Synology это отличный способ повысить многозадачность и производительность сервисов хранилища.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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