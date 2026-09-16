Top.Mail.Ru
Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Пропускная способность, Мб/с
64000
Тайминги
38-49-49-85
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 130 руб. 
Начислим 1459 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716471
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM)
91 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
64000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-49-49-85
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
120

Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на опытных энтузиастов и профессиональных сборщиков топовых игровых систем и рабочих станций, для которых важен каждый кадр и каждая секунда рендеринга. Планки Patriot Viper Xtreme 5 с частотой 8000 МГц созданы для экстремального разгона и выжимания максимума из современных платформ на базе процессоров Intel Core 14- го поколения или AMD Ryzen 7000/8000 серии в сценариях киберспортивных игр с высокой частотой обновления, монтажа видео в 4K и 8K разрешении, а также работы с тяжелыми инженерными симуляциями. Для рядовой офисной работы или базового домашнего ПК такой запас скорости будет избыточен, а вот для апгрейда высококлассной сборки это один из лучших вариантов на рынке.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с уходящим DDR4 за счет увеличенного предварительного чтения и независимых подканалов. Это поколение памяти физически и электрически несовместимо со слотами DDR4, что важно учесть при выборе материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, данные планки не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, предлагая суммарный объём в 32 ГБ - золотой стандарт для современных игровых и рабочих ПК. Ключевой особенностью является рекордная частота 8000 МГц, которая напрямую увеличивает пропускную способность памяти, уменьшая потенциальные "бутылочные горлышки" в связке с быстрым процессором и видеокартой. В играх это может вылиться в прирост FPS, особенно на разрешениях Full HD и QHD с мощной GPU, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и рендеринг сложных сцен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Высокая частота 8000 МГц сопровождается таймингами CL38, что является сбалансированным показателем для такого скоростного режима. Латентность (задержка) в наносекундах остается конкурентной, обеспечивая не только высокий поток данных, но и хорошую отзывчивость. Для стабильной работы на таких экстремальных частотах модули используют повышенное напряжение, управляемое через предустановленный профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет одним кликом в BIOS материнской платы загрузить оптимизированные настройки и выйти на заявленные 8000 МГц без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Достижение стабильной работы на частоте 8000 МГц требует совместимости всей платформы. Критически важна материнская плата на чипсетах Intel Z790 или AMD X670E/B650E с разведкой слота памяти, рассчитанной на высокочастотные режимы, а также процессор с сильным контроллером памяти (IMC). Обязательно проверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и обновите BIOS до последней версии перед установкой. На более простых платах память может работать на меньшей, номинальной для процессора частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Мощный двухсекционный алюминиевый радиатор эффективно рассеивает тепло от высокоскоростных чипов памяти даже под длительной нагрузкой, что необходимо для поддержания стабильности. Дизайн планок включает адресуемую RGB-подсветку, которая может быть синхронизирована с системами освещения ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими через стандартные разъемы на материнской плате, позволяя создать единую световую схему в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваясь в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, эта оперативная память изначально предназначена для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в соответствующие слоты материнской платы (обычно помеченные как A2 и B2) это удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что значительно повышает производительность системы. Докупать дополнительные планки для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, смешивание даже одинаковых комплектов может привести к нестабильности на таких высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это требовательность к платформе: для выхода на 8000 МГц нужна топовая материнская плата и удачный в плане контроллера памяти процессор. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными процессорными кулерами воздушного типа, проверяйте совместимость по габаритам. Этот комплект - выбор для тех, кто гонится за максимальным FPS в соревновательных играх или хочет построить безкомпромиссную рабочую станцию. Если ваша цель - сбалансированная сборка для игр в 4K, где основная нагрузка ложится на видеокарту, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 60000-7200 МГц.

Отзывы о товаре Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Пропускная способность, Мб/с
64000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-49-49-85
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти ориентирован на опытных энтузиастов и профессиональных сборщиков топовых игровых систем и рабочих станций, для которых важен каждый кадр и каждая секунда рендеринга. Планки Patriot Viper Xtreme 5 с частотой 8000 МГц созданы для экстремального разгона и выжимания максимума из современных платформ на базе процессоров Intel Core 14- го поколения или AMD Ryzen 7000/8000 серии в сценариях киберспортивных игр с высокой частотой обновления, монтажа видео в 4K и 8K разрешении, а также работы с тяжелыми инженерными симуляциями. Для рядовой офисной работы или базового домашнего ПК такой запас скорости будет избыточен, а вот для апгрейда высококлассной сборки это один из лучших вариантов на рынке.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с уходящим DDR4 за счет увеличенного предварительного чтения и независимых подканалов. Это поколение памяти физически и электрически несовместимо со слотами DDR4, что важно учесть при выборе материнской платы. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных компьютеров, данные планки не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ, предлагая суммарный объём в 32 ГБ - золотой стандарт для современных игровых и рабочих ПК. Ключевой особенностью является рекордная частота 8000 МГц, которая напрямую увеличивает пропускную способность памяти, уменьшая потенциальные "бутылочные горлышки" в связке с быстрым процессором и видеокартой. В играх это может вылиться в прирост FPS, особенно на разрешениях Full HD и QHD с мощной GPU, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших данных и рендеринг сложных сцен.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Высокая частота 8000 МГц сопровождается таймингами CL38, что является сбалансированным показателем для такого скоростного режима. Латентность (задержка) в наносекундах остается конкурентной, обеспечивая не только высокий поток данных, но и хорошую отзывчивость. Для стабильной работы на таких экстремальных частотах модули используют повышенное напряжение, управляемое через предустановленный профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет одним кликом в BIOS материнской платы загрузить оптимизированные настройки и выйти на заявленные 8000 МГц без сложных ручных манипуляций.

Совместимость с платформой

Достижение стабильной работы на частоте 8000 МГц требует совместимости всей платформы. Критически важна материнская плата на чипсетах Intel Z790 или AMD X670E/B650E с разведкой слота памяти, рассчитанной на высокочастотные режимы, а также процессор с сильным контроллером памяти (IMC). Обязательно проверяйте список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы и обновите BIOS до последней версии перед установкой. На более простых платах память может работать на меньшей, номинальной для процессора частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Мощный двухсекционный алюминиевый радиатор эффективно рассеивает тепло от высокоскоростных чипов памяти даже под длительной нагрузкой, что необходимо для поддержания стабильности. Дизайн планок включает адресуемую RGB-подсветку, которая может быть синхронизирована с системами освещения ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другими через стандартные разъемы на материнской плате, позволяя создать единую световую схему в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Продаваясь в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, эта оперативная память изначально предназначена для работы в двухканальном режиме. При правильной установке в соответствующие слоты материнской платы (обычно помеченные как A2 и B2) это удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что значительно повышает производительность системы. Докупать дополнительные планки для расширения до 64 ГБ стоит с осторожностью, смешивание даже одинаковых комплектов может привести к нестабильности на таких высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это требовательность к платформе: для выхода на 8000 МГц нужна топовая материнская плата и удачный в плане контроллера памяти процессор. Высокие радиаторы могут конфликтовать с массивными процессорными кулерами воздушного типа, проверяйте совместимость по габаритам. Этот комплект - выбор для тех, кто гонится за максимальным FPS в соревновательных играх или хочет построить безкомпромиссную рабочую станцию. Если ваша цель - сбалансированная сборка для игр в 4K, где основная нагрузка ложится на видеокарту, можно рассмотреть более доступные комплекты DDR5 с частотой 60000-7200 МГц.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Память оперативная Patriot DDR5 2x16GB 8000MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR532G80C38KM) - по цене 91130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...