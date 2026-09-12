Описание товара Оперативная память A-Data DDR5 DIMM 6400MHz CL32 - 32Gb (2x16Gb) AX5U6400C3216G-DTLABRBK

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 станет отличным выбором для сборщиков современных игровых систем и мощных рабочих станций, которые стремятся к высокой производительности без переплаты за топовые экстремальные частоты. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают 32 ГБ - этого объёма с избытком хватит для комфортной игры в требовательные проекты с высокими настройками графики, параллельной работы с десятками вкладок браузера, тяжёлыми приложениями и даже для монтажа видео в разрешении 4K. Для офисных задач и базового домашнего ПК этот набор будет излишне быстрым, а для профессионального рендеринга огромных сцен или работы с виртуальными машинами в многопоточных режимах стоит рассмотреть комплекты большего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к новому поколению DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Это поколение памяти использует другой ключ (вырез в контактной площадке) и несовместимо физически и электрически со слотами для DDR4, поэтому критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет разъёмы именно для DDR5.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 16 ГБ каждая, предлагая суммарный объём в 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота в 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при многозадачности и скорость обработки больших массивов данных в профессиональных приложениях. Для современных процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также для AMD Ryzen 7000-й серии такая частота является отличным балансом между производительностью и стабильностью, давая ощутимый прирост кадров в секунду, особенно в связке с мощной видеокартой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL32, что указывает на низкую латентность при высокой частоте в 6400 МГц. Эта комбинация частоты и задержек (CL) обеспечивает высокую реальную скорость отклика памяти. Модули поддерживают технологию XMP 3.0 от Intel, представляющую собой готовый профиль разгона. Для активации заявленных параметров (6400 МГц, CL32) достаточно выбрать соответствующий профиль XMP в BIOS материнской платы, что избавляет пользователя от сложной ручной настройки таймингов и напряжения.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, материнские платы на чипсетах Intel 600/700-й серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600-й серии для процессоров Ryzen 7000. Важно помнить, что максимальная поддерживаемая частота памяти также зависит от возможностей конкретной материнской платы и встроенного в процессор контроллера памяти (IMC), поэтому перед покупкой стоит свериться со списком совместимости (QVL) на сайте производителя платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при работе на высоких частотах под нагрузкой, способствуя стабильности системы. Дизайн радиаторов не является массивным, что снижает риск конфликта с установленными башенными кулерами центрального процессора, даже в компактных корпусах. В данной модели подсветка RGB отсутствует, что делает её практичным выбором для пользователей, ценящих стабильную работу и минималистичный внешний вид системного блока без лишних световых эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ. Такая комплектация изначально нацелена на работу в двухканальном режиме, который существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом, положительно влияя на общую производительность ПК. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, как рекомендуется большинством производителей.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевым ограничением является несовместимость с платформами под DDR4 - модуль физически не установится в старый слот. Для выхода на заявленную частоту 6400 МГц необходима материнская плата, стабильно поддерживающая такой режим, и современный процессор. На некоторых платформах может потребоваться обновление BIOS до последней версии для обеспечения совместимости. При планировании будущего апгрейда и добавления ещё двух модулей стоит учитывать, что работа четырёх планок на высокой частоте может потребовать ручной настройки напряжения и таймингов для обеспечения стабильности.