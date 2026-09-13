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Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K)

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Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 2
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 3
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 4
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 5
Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 1
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 2
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 3
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 4
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 5
  • Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716472
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х11х2
Вес, г.
160

Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для энтузиастов и геймеров, которые собирают мощную систему для самых требовательных игр и ресурсоёмких рабочих задач. Общий объём в 48 ГБ (две планки по 24 ГБ) с высокой частотой 6000 МГц позволяет с запасом работать в профессиональных средах для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных, а также обеспечивает безупречную многозадачность с десятками вкладок браузера и открытыми приложениями одновременно. Он заметно превосходит базовые комплекты для офиса по скорости и объёму, но при этом предлагает разумный баланс характеристик, не уходя в крайне дорогой сегмент экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-tактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, и она физически несовместима со слотами для DDR4 или с ноутбучными модулями SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает нестандартную и перспективную конфигурацию 2x24 ГБ, давая в сумме 48 ГБ оперативной памяти. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, обеспечивающем отличный прирост производительности в играх, особенно связанной с минимальным FPS и плавностью, а также ускоряющей загрузку уровней и работу подсистемы памяти процессора. Такой объём и скорость исключают подтормаживания при работе с "тяжёлыми" проектами в Adobe Premiere, Blender или DaVinci Resolve, где память активно используется для хранения временных данных и текстур.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги комплекта составляют CL30, что для частоты 6000 МГц является очень сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую задержку и высокую эффективную скорость. Рабочее напряжение обычно находится в пределах стандартных для DDR5 значений, что способствует стабильности. Для активации заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают технологию XMP 3.0 для платформ Intel и EXPO для AMD, позволяющую одним кликом в BIOS загрузить оптимизированные настройки без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, которые оснащены слотами DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5, а не DDR4, так как они физически и электрически несовместимы. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать процессоры и платы среднего и высокого класса, а также установить последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами серии Viper Venom, которые рассеивают тепло от микросхем при высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Их дизайн может быть достаточно высоким, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с установленным крупным процессорным кулером, чтобы избежать механического конфликта. В данной модели присутствует яркая адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением материнских плат для создания целостного стиля игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 24 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в указанные в руководстве к материнской плате слоты, обычно это разъёмы с одинаковым цветом или через один.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Заявленная частота 6000 МГц может не активироваться на бюджетных материнских платах или с некоторыми процессорами, чей контроллер памяти не рассчитан на такие частоты. Высокие радиаторы могут помешать под некоторыми башенными кулерами. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на поддержку DDR5 вашей платформой, а затем на достаточность объёма 48 ГБ для будущих задач. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет собрать современный игровой ПК или рабочую станцию с запасом на годы вперёд.

Отзывы о товаре Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40-76
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 идеально подходит для энтузиастов и геймеров, которые собирают мощную систему для самых требовательных игр и ресурсоёмких рабочих задач. Общий объём в 48 ГБ (две планки по 24 ГБ) с высокой частотой 6000 МГц позволяет с запасом работать в профессиональных средах для монтажа видео, 3D-рендеринга, обработки больших данных, а также обеспечивает безупречную многозадачность с десятками вкладок браузера и открытыми приложениями одновременно. Он заметно превосходит базовые комплекты для офиса по скорости и объёму, но при этом предлагает разумный баланс характеристик, не уходя в крайне дорогой сегмент экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-tактор памяти

Модули выполнены по современному стандарту DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 и новее. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, и она физически несовместима со слотами для DDR4 или с ноутбучными модулями SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает нестандартную и перспективную конфигурацию 2x24 ГБ, давая в сумме 48 ГБ оперативной памяти. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, обеспечивающем отличный прирост производительности в играх, особенно связанной с минимальным FPS и плавностью, а также ускоряющей загрузку уровней и работу подсистемы памяти процессора. Такой объём и скорость исключают подтормаживания при работе с "тяжёлыми" проектами в Adobe Premiere, Blender или DaVinci Resolve, где память активно используется для хранения временных данных и текстур.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги комплекта составляют CL30, что для частоты 6000 МГц является очень сбалансированным показателем, обеспечивающим низкую задержку и высокую эффективную скорость. Рабочее напряжение обычно находится в пределах стандартных для DDR5 значений, что способствует стабильности. Для активации заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают технологию XMP 3.0 для платформ Intel и EXPO для AMD, позволяющую одним кликом в BIOS загрузить оптимизированные настройки без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, которые оснащены слотами DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата поддерживает память стандарта DDR5, а не DDR4, так как они физически и электрически несовместимы. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать процессоры и платы среднего и высокого класса, а также установить последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами серии Viper Venom, которые рассеивают тепло от микросхем при высокой нагрузке, поддерживая стабильность работы. Их дизайн может быть достаточно высоким, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с установленным крупным процессорным кулером, чтобы избежать механического конфликта. В данной модели присутствует яркая адресуемая RGB-подсветка, которая может быть синхронизирована с системами управления освещением материнских плат для создания целостного стиля игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 24 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает отзывчивость системы. Для правильной активации двухканального режима планки нужно установить в указанные в руководстве к материнской плате слоты, обычно это разъёмы с одинаковым цветом или через один.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3. Заявленная частота 6000 МГц может не активироваться на бюджетных материнских платах или с некоторыми процессорами, чей контроллер памяти не рассчитан на такие частоты. Высокие радиаторы могут помешать под некоторыми башенными кулерами. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на поддержку DDR5 вашей платформой, а затем на достаточность объёма 48 ГБ для будущих задач. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто хочет собрать современный игровой ПК или рабочую станцию с запасом на годы вперёд.

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Отзывы


Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6000MHz Viper Venom RTL Gaming (PVV548G600C30K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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