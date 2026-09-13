Описание товара Память оперативная Patriot DDR5 2x24GB 6400MHz Viper Xtreme 5 RGB RTL Gaming (PVXR548G64C32KM)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 на 48 ГБ в формате 2x24 ГБ создан для опытных пользователей и энтузиастов, чьи задачи выходят далеко за рамки обычного веб-серфинга или офисной работы. Он оптимален для сборки мощной рабочей станции для профессионального монтажа видео, работы с 3D---

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность, эффективность энергопотребления и возможности для масштабирования объема. Это поколение памяти физически и электрически не совместимо со слотами для DDR4 или DDR3. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные материнские платы настольных компьютеров, ноутбукам или компактным системам с SO-DIMM они не подойдут.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объем комплекта в 48 ГБ, распределенный на два модуля, является отличным балансом для современных требовательных систем. Такого количества оперативной памяти с лихвой хватит для одновременной работы с тяжелыми приложениями, рендеринга сложных сцен и игр на максимальных настройках без подгрузки данных с медленного накопителя. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость вычислений в процессорах с мощным контроллером памяти и уменьшает потенциальные задержки в данных, особенно заметные в играх с высоким FPS и профессиональных рабочих нагрузках.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL32, определяют задержки при доступе к данным и в паре с высокой частотой формируют итоговую производительность. Для частоты 6400 МГц тайминги CL32 являются сбалансированным решением, обеспечивающим хорошую скорость отклика. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что означает наличие предустановленного и проверенного профиля разгона. Для его активации пользователю достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, после чего память автоматически начнет работать на заявленных 6400 МГц с корректными таймингами и напряжением, без необходимости сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память DDR5 совместима с современными платформами, использующими соответствующие слоты. К ним относятся процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также процессоры AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее. Важно помнить, что для работы на заявленной частоте 6400 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим такие скорости, и, возможно, актуальная версия BIOS/UEFI. Совместимость и стабильность на высоких частотах также сильно зависят от качества контроллера памяти (IMC) в самом процессоре.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном серии Viper, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительной работе на высоких частотах под нагрузкой. Это критически важно для стабильности системы при разгоне. Кроме того, модули имеют яркую адресуемую RGB-X подсветку, которая может быть синхронизирована с системами подсветки большинства популярных материнских плат через фирменное ПО, позволяя создать единую световую схему внутри корпуса ПК.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей по 24 ГБ каждый, что изначально настраивает систему на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что дает ощутимый прирост производительности в большинстве приложений. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные модули к этому комплекту для расширения не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением - DDR5 не работает в платах для DDR4. Высокая частота 6400 МГц может не быть достигнута на некоторых бюджетных материнских платах или при использовании процессора со слабым контроллером памяти. Высота планок с радиаторами также может создать конфликт с очень крупными башенными процессорными кулерами, поэтому стоит проверить совместимость по габаритам. Этот комплект оптимален для пользователей, собирающих высокопроизводительную систему с запасом по объему и желающих получить максимум от современных платформ, но для офисных ПК или апгрейда старых систем он избыточен и экономически нецелесообразен.