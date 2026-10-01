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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K)

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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) - фото 1
Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) - фото 2
Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Тактовая частота
8000
Пропускная способность, Мб/с
64000
Тайминги
38-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) - фото 1
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) - фото 2
  • Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
97 000 руб. 
Начислим 1552 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 630570
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Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K)
97 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Тактовая частота
8000
Пропускная способность, Мб/с
64000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K)

Для кого и под какие задачи

Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для энтузиастов и профессиональных сборщиков, стремящихся выжать максимум производительности из новейших платформ Intel и AMD. Он идеально подойдет для топового игрового ПК, где высокий FPS и минимальные задержки в киберспортивных дисциплинах критически важны, а также для рабочих станций, занимающихся рендерингом, компиляцией кода или работой с огромными массивами данных в профессиональных пакетах. Для обычной офисной работы или базового домашнего ПК такие характеристики являются избыточными, а вот для апгрейда флагманской системы, где важен каждый процент производительности, этот комплект станет отличным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению с радикально возросшей пропускной способностью и эффективностью по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что указывает на их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически не совместимы с планками DDR4 или DDR3, поэтому установка возможна только в материнскую плату, разработанную специально под этот стандарт памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ высокоскоростной памяти. Такой объём с запасом покрывает потребности самых требовательных современных игр с высокими текстурами, параллельной работы с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями, а также профессиональных задач вроде монтажа видео 4K и выше. Частота 8000 МГц обеспечивает исключительную пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью, заметно повышая частоту кадров в играх и сокращая время рендера в рабочих сценариях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения рекордной частоты 8000 МГц модули используют тайминги CL38, которые при такой высокой скорости сигнала остаются весьма сбалансированными, обеспечивая низкую латентность. Рабочее напряжение, как правило, повышено относительно базового для DDR5, что позволяет стабильно работать на высоких частотах. Комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0 и, часто, аналогичные технологии для AMD, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Для стабильной работы на заявленной частоте 8000 МГц требуется мощная и современная платформа. Оптимально подойдут топовые материнские платы на чипсетах Intel Z790 или AMD X670E с качественной разводкой линий памяти и последней версией BIOS. Также критически важен сам процессор, чей встроенный контроллер памяти (IMC) должен быть способен поддерживать столь высокие частоты. На более бюджетных платах или с менее удачными экземплярами CPU память может работать на меньшей, но всё ещё высокой частоте, например, 7200 или 7600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на экстремальных частотах под постоянной нагрузкой. Такое охлаждение гарантирует стабильность и продлевает срок службы памяти. Дизайн радиаторов часто выполняется в агрессивном геймерском стиле, а высота планок может быть значительной, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с установленным башенным процессорным кулером на предмет возможного конфликта.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей по 24 ГБ, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для этого планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Не рекомендуется докупать отдельный модуль для расширения до 72 ГБ, так как даже планки той же модели из другой партии могут вызвать нестабильность на высоких частотах. Для дальнейшего увеличения объёма оптимально приобрести ещё один идентичный двухмодульный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение этой памяти - высочайшие требования к совместимости компонентов. Для выхода на стабильные 8000 МГц нужна не просто совместимая платформа, а действительно качественная сборка. На более слабых материнских платах или с процессором, чей контроллер памяти не справляется, вам, скорее всего, придется снизить частоту вручную. Этот комплект - выбор для тех, кто понимает ценность экстремальной скорости и готов инвестировать в топовую систему. Если ваша цель - надежная работа без тонкой настройки, возможно, стоит рассмотреть комплекты с частотой 6000-7200 МГц, которые демонстрируют лучшую совместимость "из коробки".

Отзывы о товаре Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K)




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
24
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
48
Тактовая частота
8000
Пропускная способность, Мб/с
64000
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-48-48-84
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот высокоскоростной комплект оперативной памяти создан для энтузиастов и профессиональных сборщиков, стремящихся выжать максимум производительности из новейших платформ Intel и AMD. Он идеально подойдет для топового игрового ПК, где высокий FPS и минимальные задержки в киберспортивных дисциплинах критически важны, а также для рабочих станций, занимающихся рендерингом, компиляцией кода или работой с огромными массивами данных в профессиональных пакетах. Для обычной офисной работы или базового домашнего ПК такие характеристики являются избыточными, а вот для апгрейда флагманской системы, где важен каждый процент производительности, этот комплект станет отличным выбором.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению с радикально возросшей пропускной способностью и эффективностью по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что указывает на их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически не совместимы с планками DDR4 или DDR3, поэтому установка возможна только в материнскую плату, разработанную специально под этот стандарт памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 24 ГБ каждый, что в сумме дает 48 ГБ высокоскоростной памяти. Такой объём с запасом покрывает потребности самых требовательных современных игр с высокими текстурами, параллельной работы с десятками вкладок браузера и тяжелыми приложениями, а также профессиональных задач вроде монтажа видео 4K и выше. Частота 8000 МГц обеспечивает исключительную пропускную способность, что напрямую ускоряет обмен данными между процессором и памятью, заметно повышая частоту кадров в играх и сокращая время рендера в рабочих сценариях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для достижения рекордной частоты 8000 МГц модули используют тайминги CL38, которые при такой высокой скорости сигнала остаются весьма сбалансированными, обеспечивая низкую латентность. Рабочее напряжение, как правило, повышено относительно базового для DDR5, что позволяет стабильно работать на высоких частотах. Комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0 и, часто, аналогичные технологии для AMD, что позволяет автоматически загрузить оптимизированные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Для стабильной работы на заявленной частоте 8000 МГц требуется мощная и современная платформа. Оптимально подойдут топовые материнские платы на чипсетах Intel Z790 или AMD X670E с качественной разводкой линий памяти и последней версией BIOS. Также критически важен сам процессор, чей встроенный контроллер памяти (IMC) должен быть способен поддерживать столь высокие частоты. На более бюджетных платах или с менее удачными экземплярами CPU память может работать на меньшей, но всё ещё высокой частоте, например, 7200 или 7600 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на экстремальных частотах под постоянной нагрузкой. Такое охлаждение гарантирует стабильность и продлевает срок службы памяти. Дизайн радиаторов часто выполняется в агрессивном геймерском стиле, а высота планок может быть значительной, поэтому перед покупкой стоит проверить совместимость с установленным башенным процессорным кулером на предмет возможного конфликта.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в виде комплекта из двух идентичных модулей по 24 ГБ, что изначально позволяет активировать высокопроизводительный двухканальный режим работы. Для этого планки необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Не рекомендуется докупать отдельный модуль для расширения до 72 ГБ, так как даже планки той же модели из другой партии могут вызвать нестабильность на высоких частотах. Для дальнейшего увеличения объёма оптимально приобрести ещё один идентичный двухмодульный комплект.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение этой памяти - высочайшие требования к совместимости компонентов. Для выхода на стабильные 8000 МГц нужна не просто совместимая платформа, а действительно качественная сборка. На более слабых материнских платах или с процессором, чей контроллер памяти не справляется, вам, скорее всего, придется снизить частоту вручную. Этот комплект - выбор для тех, кто понимает ценность экстремальной скорости и готов инвестировать в топовую систему. Если ваша цель - надежная работа без тонкой настройки, возможно, стоит рассмотреть комплекты с частотой 6000-7200 МГц, которые демонстрируют лучшую совместимость "из коробки".

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Отзывы


Оперативная память Patriot DDR 5 DIMM 48Gb (24Gbx2) 8000Mhz (PVXR548G80C38K) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 97000 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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