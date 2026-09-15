Память оперативная DDR5 A-Data XPG GAMMIX 8Gb 4800MHz pc-34800 (AD5U48008G-S)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR5 A-Data XPG GAMMIX 8Gb 4800MHz pc-34800 (AD5U48008G-S)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 является отличным выбором для базовой сборки современного ПК на новой платформе или для начального апгрейда. Его объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-сёрфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Однако для современных игровых систем, профессиональной работы с графикой, монтажом видео или серьёзной многозадачности рекомендуется рассматривать комплект из двух таких модулей или варианты с большим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует новейший стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с современными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR5. Обратите внимание, что DDR5 не совместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому при выборе важно убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 8 ГБ и работает на эффективной частоте 4800 МГц. Эта частота является стандартной для многих комплектов DDR5 начального уровня и обеспечивает существенный прирост пропускной способности над базовыми DDR4-решениями. В реальных сценариях это делает систему более отзывчивой, ускоряет загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях, хотя для максимальной производительности в играх критически важен двухканальный режим, достигаемый установкой двух одинаковых планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение этой памяти оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте. Для активации режима 4800 МГц, который превышает базовые настройки платформы, модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона и минимизируя риск ошибок.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD AM5 (Ryzen 7000 и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Для стабильной работы на заявленной частоте необходима материнская плата с соответствующими слотами и, желательно, актуальная версия BIOS/UEFI. Установка одиночного модуля приведёт к работе в одноканальном режиме, что ограничивает производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности. Низкопрофильная конструкция радиатора сводит к минимуму риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров, что важно для компактных корпусов. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где визуальные эффекты не в приоритете.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, требуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты материнской платы. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется приобрести второй такой же модуль или сразу выбрать готовый двухканальный комплект от производителя для гарантированной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это одиночный модуль в продаже, что означает работу в одноканальном режиме при одиночной установке и неполную реализацию потенциала DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Для игровых систем и рабочих станций настоятельно рекомендуется брать два модуля. Если ваша цель - максимально бюджетный вход в платформу DDR5 с последующим расширением, этот модуль станет хорошей основой, но для готовой высокопроизводительной системы лучше сразу смотреть на двухмодульные комплекты большей частоты и объёма.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти DDR5 является отличным выбором для базовой сборки современного ПК на новой платформе или для начального апгрейда. Его объема в 8 ГБ достаточно для уверенной работы в операционной системе, офисных приложениях, веб-сёрфинге с множеством вкладок и нетребовательных играх. Однако для современных игровых систем, профессиональной работы с графикой, монтажом видео или серьёзной многозадачности рекомендуется рассматривать комплект из двух таких модулей или варианты с большим объёмом.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль использует новейший стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с DDR4. Это означает совместимость только с современными материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR5. Обратите внимание, что DDR5 не совместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому при выборе важно убедиться, что ваша платформа поддерживает именно этот тип памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль обладает объёмом 8 ГБ и работает на эффективной частоте 4800 МГц. Эта частота является стандартной для многих комплектов DDR5 начального уровня и обеспечивает существенный прирост пропускной способности над базовыми DDR4-решениями. В реальных сценариях это делает систему более отзывчивой, ускоряет загрузку уровней в играх и обработку данных в приложениях, хотя для максимальной производительности в играх критически важен двухканальный режим, достигаемый установкой двух одинаковых планок.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги и рабочее напряжение этой памяти оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте. Для активации режима 4800 МГц, который превышает базовые настройки платформы, модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0. Это позволяет автоматически применить нужные настройки частоты, таймингов и напряжения в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона и минимизируя риск ошибок.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD AM5 (Ryzen 7000 и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Для стабильной работы на заявленной частоте необходима материнская плата с соответствующими слотами и, желательно, актуальная версия BIOS/UEFI. Установка одиночного модуля приведёт к работе в одноканальном режиме, что ограничивает производительность.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль оснащён компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета, который эффективно рассеивает тепло при продолжительной нагрузке, способствуя стабильности. Низкопрофильная конструкция радиатора сводит к минимуму риск конфликта с установкой крупных процессорных кулеров, что важно для компактных корпусов. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает её практичным выбором для сборок, где визуальные эффекты не в приоритете.
Комплектность, режимы работы и расширение
Товар представляет собой один модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность и производительность в играх и приложениях, требуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты материнской платы. Если вы планируете расширять объём в будущем, рекомендуется приобрести второй такой же модуль или сразу выбрать готовый двухканальный комплект от производителя для гарантированной совместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это одиночный модуль в продаже, что означает работу в одноканальном режиме при одиночной установке и неполную реализацию потенциала DDR5. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Для игровых систем и рабочих станций настоятельно рекомендуется брать два модуля. Если ваша цель - максимально бюджетный вход в платформу DDR5 с последующим расширением, этот модуль станет хорошей основой, но для готовой высокопроизводительной системы лучше сразу смотреть на двухмодульные комплекты большей частоты и объёма.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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