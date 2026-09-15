Описание товара Память оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTSRD4P32SP-16E)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 объёмом 16 Гб — отличное решение для базового апгрейда системы или сборки недорогого, но производительного компьютера для дома или офиса. Он справится с ежедневной многозадачностью, работой в браузере с множеством вкладок, офисными приложениями и нетребовательными играми, обеспечивая заметный прирост отзывчивости по сравнению со стандартными модулями на 2400-2666 МГц. Для профессиональных задач, связанных с видеомонтажом, 3D-рендерингом или запуском современных игр на высоких настройках, лучше рассмотреть комплект из двух таких планок для активации двухканального режима или модели с более высокой частотой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR4, который стал стандартом для современных платформ на процессорах Intel Core и AMD Ryzen. Этот тип памяти обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и физически не подойдёт для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 Гб, что на сегодня является комфортным минимумом для большинства пользовательских систем. Частота 3200 МГц в паре с этим объёмом даёт хороший баланс между стоимостью и скоростью, повышая пропускную способность подсистемы памяти. В реальных сценариях это означает более плавную работу в условиях многозадачности, сокращение времени загрузки уровней в играх и повышение общей отзывчивости системы, особенно при использовании интегрированной графики, которая сильно зависит от скорости ОЗУ.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Конкретные значения таймингов (задержек), такие как CL, влияют на латентность памяти — время отклика на запросы процессора. Оптимальное сочетание частоты 3200 МГц с невысокими таймингами обеспечивает хорошую реальную производительность. Рабочее напряжение, вероятно, соответствует стандартному для DDR4 — 1.2 В, что гарантирует стабильность и умеренный нагрев. Для выхода на заявленную частоту 3200 МГц модуль поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет автоматически применить настройки в BIOS материнской платы без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, имеющими слоты DDR4, и процессорами, которые поддерживают эту частоту. Это актуальные платформы Intel (чипсеты серий 600, 700 и старше) и AMD (AM4, AM5). Важно помнить, что для работы на частоте 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон (например, Intel Z-серии или AMD B- и X-серии), а также свежая версия BIOS. На платах с базовыми чипсетами память может запуститься на стандартной для процессора частоте, например, 2666 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по названию, выполнена в классическом формате без массивных радиаторов. Это компактная планка стандартной высоты, что исключает возможные конфликты при установке под крупные башенные процессорные кулеры. Отсутствие радиатора не является проблемой для работы на частоте 3200 МГц при стандартном напряжении, так как нагрев будет умеренным. Подсветка или адресуемая RGB-подсветка здесь не предусмотрена, что делает модуль практичным выбором для лаконичных и бюджетных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 Гб. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров, которым критически важен широкий канал доступа к данным, рекомендуется использовать память парами. Установив два идентичных модуля в правильные слоты материнской платы (обычно обозначаемые одним цветом), вы активируете двухканальный режим, что может дать существенный прирост производительности в играх и профессиональных приложениях. В дальнейшем систему можно расширить, добавив ещё один или три таких же модуля, но для идеальной совместимости лучше использовать память из одного комплекта.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение — это использование одиночной планки, что оставляет производительность системы неоптимальной из-за работы в одноканальном режиме. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша материнская плата имеет свободные слоты DDR4, а процессор официально поддерживает память с частотой 3200 МГц. Для получения заявленной скорости активируйте профиль XMP в BIOS. Данный модуль оптимально подойдёт для первоначального апгрейда системы с последующей докупкой второй такой же планки либо для сборки бюджетного ПК, где приоритетом является объём, а не максимальная частота. Если вы сразу собираете игровую систему, лучше рассмотреть готовый комплект из двух модулей по 8 или 16 Гб.