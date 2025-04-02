Описание товара Память оперативная DDR5 Samsung 8Gb PC-38400 4800MHz (M323R1GB4BB0-CQKOL)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль DDR5 подойдет тем, кто собирает или обновляет офисный, домашний или мультимедийный компьютер начального уровня. Он обеспечивает достаточный объем для работы с документами, легкого многозадачивания в браузере и запуска нетребовательных приложений. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с большими базами данных одного модуля на 8 ГБ будет недостаточно, но он может стать первой ступенькой в сборке, к которой позже можно добавить вторую идентичную планку.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами планка оперативной памяти поколения DDR5 в форм-факторе SO-DIMM. Данный тип модулей предназначен исключительно для установки в ноутбуки, компактные настольные ПК (NUC) и моноблоки, оснащенные соответствующими слотами. Это означает, что вы не сможете установить её в стандартную материнскую плату для настольного компьютера, которая использует более крупные модули DIMM. DDR5 обеспечивает повышенную пропускную способность по сравнению с устаревшей DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём модуля составляет 8 ГБ, что является распространенным размером для базовых конфигураций. Рабочая частота 4800 МГц является стандартной для многих ноутбуков на платформах Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 6000/7000 серии. Такая скорость обеспечивает плавную работу системы в повседневных задачах, ускоряя загрузку приложений и отзывчивость интерфейса. Однако для ощутимого прироста в играх или профессиональных задачах важнее будет именно двухканальный режим работы, достигаемый при установке двух модулей.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Стандартная задержка памяти (тайминг CL) для этой частоты обычно составляет CL40. Точные тайминги и рабочее напряжение определяются производителем ноутбука и, как правило, не подлежат изменению пользователем. Данный модуль является штатным компонентом, предназначенным для работы на стандартных частотах системы, и не поддерживает технологии автоматического разгона вроде XMP или EXPO. Он рассчитан на стабильную работу с заводскими настройками платформы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, которые имеют слоты SO-DIMM для памяти DDR5. Ключевое условие - ноутбук должен быть построен на процессоре и чипсете, поддерживающем именно DDR5, например, на Intel Core 12-го, 13-го, 14-го поколения (Alder Lake, Raptor Lake, Meteor Lake) или AMD Ryzen 6000/7000 серии. Крайне важно перед покупкой уточнить в спецификациях вашего устройства, какое поколение памяти и максимальный объём оно поддерживает.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Этот модуль памяти выполнен в стандартном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. В компактных корпусах ноутбуков и NUC это является нормой, так как система охлаждения спроектирована с учетом такого тепловыделения. Отсутствие массивного радиатора также гарантирует совместимость с любым тесным внутренним пространством. Подсветка на таких модулях не предусмотрена, так как они предназначены для скрытой установки в портативные устройства.

Комплектность, режимы работы и расширение

Модуль продается поштучно. Для достижения максимальной производительности рекомендуется использовать два одинаковых модуля, установленных в правильные слоты (обычно обозначаются одним цветом), чтобы активировать двухканальный режим работы памяти. Это вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом. Если вы планируете апгрейд, стоит приобрести второй такой же модуль для получения 16 ГБ в двухканале, что значительно улучшит отзывчивость системы.

Важные нюансы перед покупкой

Самое важное - убедиться, что ваш ноутбук физически и программно поддерживает память стандарта DDR5, так как она несовместима со слотами DDR4. Даже если ноутбук поддерживает DDR5, частота работы памяти может быть ограничена процессором или настройками BIOS производителя. Установку лучше доверить специалисту, чтобы не повредить хрупкие компоненты ноутбука. Этот модуль оптимален для ремонта или простого увеличения объёма в соответствующей системе, но для сборки нового игрового ПК следует рассматривать полноразмерные комплекты DIMM.