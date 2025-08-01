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Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb (16Gbx2) 3600MHz (PVS432G360C8K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb (16Gbx2) 3600MHz (PVS432G360C8K)

4 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb (16Gbx2) 3600MHz (PVS432G360C8K)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367119
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
103

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb (16Gbx2) 3600MHz (PVS432G360C8K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти предназначен для геймеров и энтузиастов, собирающих мощный игровой ПК, а также для пользователей, работающих с требовательными приложениями для монтажа видео, 3D-моделирования или инженерного софта. Объём в 32 ГБ с высокой частотой является отличным балансом для современных игр в разрешении 1440p и выше, где одновременно могут быть задействованы сама игра, стриминг и множество фоновых приложений. Для стандартных офисных задач он избыточен, но для создания контента, виртуализации или сложной многозадачности предоставляет комфортный запас производительности без переплаты за топовые разгонные комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR4, что означает совместимость с огромным парком процессоров и материнских плат последних нескольких лет для настольных ПК. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планки предназначены для установки в стандартные слоты полноразмерной материнской платы и не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём 32 ГБ, распределённый на два модуля по 16 ГБ каждый. Частота в 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга в видеоредакторах и общую отзывчивость системы при переключении между тяжёлыми программами. Для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 5000 и новее именно такая частота является оптимальной точкой, где хорошо раскрывается потенциал архитектуры Infinity Fabric, давая заметный прирост кадров в секунду по сравнению с базовыми DDR4-2666 или 3200 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности CL равен 18, что в сочетании с высокой частотой 3600 МГц даёт сбалансированный набор характеристик для стабильной работы. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что является типичным для высокочастотных модулей DDR4 с поддержкой разгона. Для удобства пользователя комплект поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы без необходимости ручного ввода десятков параметров, гарантируя выход на заявленные характеристики.

Совместимость с платформой

Память совместима с платформами Intel на чипсетах серий 400, 500, 600, 700 и с платформами AMD на чипсетах AM4 и AM5 (для AM5 требуется модули DDR5, поэтому с AM4). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR4 и официально поддерживает частоты не ниже 3600 МГц, особенно при полной загрузке всех четырёх слотов. На некоторых платах с устаревшей версией BIOS для активации XMP-профиля может потребоваться обновление микрокода.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов достаточно компактный, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, сфокусированных на производительности сборок, где важна не эстетика, а гарантированная работа и эффективное охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме на большинстве современных платформ. Двухканальный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что существенно влияет на производительность в играх и рабочих приложениях. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора, согласно руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением DDR4 - эти модули физически и электрически несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5. На материнских платах начального уровня или с бюджетным чипсетом может не быть полноценной поддержки частоты 3600 МГц для всех слотов, особенно при установке четырёх планок. При выборе ориентируйтесь на поколение вашей платформы, проверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы и убедитесь, что в вашем корпусе достаточно места по высоте для радиаторов. Этот комплект идеален для апгрейда игровой системы или сборки новой рабочей станции на AM4 или Intel LGA1200/1700 с балансом объёма и скорости.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb (16Gbx2) 3600MHz (PVS432G360C8K)

Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Аркадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
норм, пришло быстро описанию соответствует, в xmp профиле работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Данила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память, без проблем запустилась на заявленной частоте
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ян С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, оперативная память для компьютера. 3600mhz. Тайминги. Качество сборки. Качество радиаторов. Цена лучшая на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Юрик

Достоинства:


Комментарий:
хорошая озушка, частоту 3600 держит отлично, может и больше сможет



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
18
Тайминги
18-22-22-42
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти предназначен для геймеров и энтузиастов, собирающих мощный игровой ПК, а также для пользователей, работающих с требовательными приложениями для монтажа видео, 3D-моделирования или инженерного софта. Объём в 32 ГБ с высокой частотой является отличным балансом для современных игр в разрешении 1440p и выше, где одновременно могут быть задействованы сама игра, стриминг и множество фоновых приложений. Для стандартных офисных задач он избыточен, но для создания контента, виртуализации или сложной многозадачности предоставляет комфортный запас производительности без переплаты за топовые разгонные комплекты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR4, что означает совместимость с огромным парком процессоров и материнских плат последних нескольких лет для настольных ПК. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и лучшее энергопотребление по сравнению с устаревшей DDR3. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что планки предназначены для установки в стандартные слоты полноразмерной материнской платы и не подойдут для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает суммарный объём 32 ГБ, распределённый на два модуля по 16 ГБ каждый. Частота в 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга в видеоредакторах и общую отзывчивость системы при переключении между тяжёлыми программами. Для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 5000 и новее именно такая частота является оптимальной точкой, где хорошо раскрывается потенциал архитектуры Infinity Fabric, давая заметный прирост кадров в секунду по сравнению с базовыми DDR4-2666 или 3200 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой параметр латентности CL равен 18, что в сочетании с высокой частотой 3600 МГц даёт сбалансированный набор характеристик для стабильной работы. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что является типичным для высокочастотных модулей DDR4 с поддержкой разгона. Для удобства пользователя комплект поддерживает профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически загрузить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы без необходимости ручного ввода десятков параметров, гарантируя выход на заявленные характеристики.

Совместимость с платформой

Память совместима с платформами Intel на чипсетах серий 400, 500, 600, 700 и с платформами AMD на чипсетах AM4 и AM5 (для AM5 требуется модули DDR5, поэтому с AM4). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты под DDR4 и официально поддерживает частоты не ниже 3600 МГц, особенно при полной загрузке всех четырёх слотов. На некоторых платах с устаревшей версией BIOS для активации XMP-профиля может потребоваться обновление микрокода.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Viper Steel, которые эффективно отводят тепло от чипов памяти даже при длительных нагрузках, способствуя стабильности работы на высоких частотах. Дизайн радиаторов достаточно компактный, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных, сфокусированных на производительности сборок, где важна не эстетика, а гарантированная работа и эффективное охлаждение.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме на большинстве современных платформ. Двухканальный режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, что существенно влияет на производительность в играх и рабочих приложениях. Для правильной активации этого режима планки нужно установить в слоты одного цвета, обычно это первый и третий или второй и четвёртый слоты от процессора, согласно руководству к материнской плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поколением DDR4 - эти модули физически и электрически несовместимы со слотами под DDR3 или DDR5. На материнских платах начального уровня или с бюджетным чипсетом может не быть полноценной поддержки частоты 3600 МГц для всех слотов, особенно при установке четырёх планок. При выборе ориентируйтесь на поколение вашей платформы, проверьте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы и убедитесь, что в вашем корпусе достаточно места по высоте для радиаторов. Этот комплект идеален для апгрейда игровой системы или сборки новой рабочей станции на AM4 или Intel LGA1200/1700 с балансом объёма и скорости.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Аркадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
норм, пришло быстро описанию соответствует, в xmp профиле работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Данила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память, без проблем запустилась на заявленной частоте
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ян С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, оперативная память для компьютера. 3600mhz. Тайминги. Качество сборки. Качество радиаторов. Цена лучшая на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Юрик

Достоинства:


Комментарий:
хорошая озушка, частоту 3600 держит отлично, может и больше сможет


Память оперативная DDR4 Patriot Viper Steel 32Gb (16Gbx2) 3600MHz (PVS432G360C8K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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