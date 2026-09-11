Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston 32GB 3600MHz (KF436C18BB/32)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль оперативной памяти емкостью 32 ГБ станет отличным выбором для пользователей, которые ценят многозадачность и стабильность. Он оптимален для модернизации игрового ПК или рабочей станции, где требуется уверенная работа с тяжелыми приложениями, такими как видеоредакторы, средства 3D-моделирования или виртуальные машины, одновременно с десятками вкладок в браузере. Этот объем с запасом покрывает потребности большинства современных игр и профессиональных задач, являясь сбалансированным решением между базовыми 16 ГБ и профессиональными комплектами на 64 ГБ и более.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который остается актуальным и производительным решением для широкого спектра настольных систем. Это означает совместимость с материнскими платами, оснащенными слотами под DDR4, которые массово использовались в платформах Intel и AMD предыдущих поколений. Форм-фактор DIMM четко указывает, что данная планка предназначена для установки в настольный компьютер и не подойдет для ноутбуков или мини-ПК, где требуются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объем в 32 ГБ, что позволяет системе легко кэшировать большие объемы данных и эффективно работать с ресурсоемкими проектами. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость при работе в профессиональных пакетах и общую плавность системы при интенсивной многозадачности. Для пользователя это выражается в меньшем количестве подтормаживаний и более быстрой обработке данных по сравнению со стандартными частотами в 2666 или 3200 МГц, особенно в связке с современными процессорами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг задержки CL18 при частоте 3600 МГц указывает на сбалансированный подход к производительности, предлагая хорошее соотношение высокой пропускной способности и приемлемой латентности. Для работы на заявленных параметрах модуль поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 2.0. Это значит, что для активации частоты 3600 МГц и оптимизированных таймингов достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости сложной ручной настройки. Рабочее напряжение при этом остается на стандартном для DDR4 уровне.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако важно помнить, что конечная поддерживаемая частота зависит от возможностей конкретного процессора и материнской платы. Перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы и убедиться, что установлена актуальная версия BIOS/UEFI. Это особенно актуально для процессоров AMD Ryzen, где память напрямую влияет на производительность межъядерной шины Infinity Fabric.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель Kingston выполнена в классическом низкопрофильном дизайне без массивных радиаторов. Это делает её идеальным выбором для компактных корпусов и систем, где важна совместимость с крупными башенными процессорными кулерами, которые могут нависать над слотами памяти. Отсутствие активного охлаждения не является проблемой для данной частоты и таймингов, так как модуль рассчитан на эффективную работу при стандартном напряжении и не предназначен для экстремального разгона.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объемом 32 ГБ. Для раскрытия полного потенциала современных платформ, поддерживающих двухканальный режим работы памяти, рекомендуется устанавливать два идентичных модуля в соответствующие слоты материнской платы (обычно с чередованием цвета). Двухканальный режим существенно увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что положительно сказывается на производительности в играх и приложениях. При необходимости дальнейшего расширения до 64 ГБ стоит приобрести второй такой же модуль для обеспечения стабильной работы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с использованием одного модуля: система будет работать в одноканальном режиме, что не раскроет весь потенциал процессора в задачах, чувствительных к скорости памяти. Для сборки нового ПК с нуля предпочтительнее сразу рассматривать комплект из двух модулей (2x16 ГБ). Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты DDR4, так как они физически и электрически несовместимы с DDR3 или DDR5. Низкопрофильный дизайн является преимуществом для совместимости, но если вы планируете агрессивный разгон, стоит обратить внимание на модели с более массивными радиаторами.