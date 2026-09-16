Память оперативная A-Data DDR5 2x8GB 5600MHz (AX5U5600C468G-DTLABBK)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x8GB 5600MHz (AX5U5600C468G-DTLABBK)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 идеально подойдет для сборщиков современных игровых ПК или производительных рабочих станций начального и среднего уровня. Суммарный объем в 16 ГБ с высокой частотой справляется с требовательными играми, обеспечивает комфортную многозадачность с множеством вкладок в браузере и приложениями для работы, а также подходит для легкого монтажа видео и работы с фотографиями. Для профессионального рендеринга огромных сцен или одновременного запуска нескольких виртуальных машин этого объема может оказаться недостаточно, и тогда стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Очень важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана именно для этого типа памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5600 МГц, что для DDR5 является хорошим балансом между производительностью и доступностью. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между тяжелыми программами и уменьшает возможные подтормаживания в сценариях с высокой нагрузкой на подсистему памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевые тайминги модулей - CL46, что при частоте 5600 МГц является типичным показателем для DDR5 начального уровня и обеспечивает сбалансированную латентность. Для автоматической настройки на заявленные параметры в комплекте поддерживается технология Intel XMP 3.0. Это означает, что после активации одного профиля в BIOS материнской платы память сразу начнет работать на частоте 5600 МГц, избавляя пользователя от необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR5 совместимы с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты Z690, B760, H770 и другие) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для гарантированной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI. На более бюджетных платах с ограниченными возможностями чипсета память может запуститься на стандартной для DDR5 частоте, например, 4800 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой частоте работы, что важно для долговременной стабильности. Высота планок с учетом радиаторов умеренная, что сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и неигровых сборок, где важна прежде всего надежность и производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим значительно - практически вдвое - увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к вашей материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Также учтите, что для выхода на заявленные 5600 МГц через XMP может потребоваться материнская плата среднего или высокого класса. При дальнейшем расширении объема смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же модели, не рекомендуется - это может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для современной игровой или рабочей сборки, где важна скорость новых стандартов без переплаты за экстремальные частоты или избыточный объем.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти DDR5 идеально подойдет для сборщиков современных игровых ПК или производительных рабочих станций начального и среднего уровня. Суммарный объем в 16 ГБ с высокой частотой справляется с требовательными играми, обеспечивает комфортную многозадачность с множеством вкладок в браузере и приложениями для работы, а также подходит для легкого монтажа видео и работы с фотографиями. Для профессионального рендеринга огромных сцен или одновременного запуска нескольких виртуальных машин этого объема может оказаться недостаточно, и тогда стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующего поколения после DDR4, которое приносит значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Очень важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому ваша материнская плата должна быть разработана именно для этого типа памяти.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Частота работы составляет 5600 МГц, что для DDR5 является хорошим балансом между производительностью и доступностью. Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между тяжелыми программами и уменьшает возможные подтормаживания в сценариях с высокой нагрузкой на подсистему памяти.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевые тайминги модулей - CL46, что при частоте 5600 МГц является типичным показателем для DDR5 начального уровня и обеспечивает сбалансированную латентность. Для автоматической настройки на заявленные параметры в комплекте поддерживается технология Intel XMP 3.0. Это означает, что после активации одного профиля в BIOS материнской платы память сразу начнет работать на частоте 5600 МГц, избавляя пользователя от необходимости ручного ввода десятков параметров.
Совместимость с платформой
Данные модули DDR5 совместимы с современными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты Z690, B760, H770 и другие) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для гарантированной работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима материнская плата, официально поддерживающая такой режим, а также рекомендуется использовать последнюю версию BIOS/UEFI. На более бюджетных платах с ограниченными возможностями чипсета память может запуститься на стандартной для DDR5 частоте, например, 4800 МГц.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокой частоте работы, что важно для долговременной стабильности. Высота планок с учетом радиаторов умеренная, что сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора. Подсветка у данной модели отсутствует, что делает ее отличным выбором для лаконичных и неигровых сборок, где важна прежде всего надежность и производительность, а не визуальные эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается комплектом из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим значительно - практически вдвое - увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальным, положительно влияя на общую производительность системы. Для правильной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к вашей материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Также учтите, что для выхода на заявленные 5600 МГц через XMP может потребоваться материнская плата среднего или высокого класса. При дальнейшем расширении объема смешивать этот комплект с другими модулями, даже той же модели, не рекомендуется - это может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для современной игровой или рабочей сборки, где важна скорость новых стандартов без переплаты за экстремальные частоты или избыточный объем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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