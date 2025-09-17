Описание товара Память оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 16GB PC5-38400 DIMM (KF552C40BBA-16)

Для кого и под какие задачи

Комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast DDR5 объемом 16 ГБ создан для пользователей, которые хотят получить современную и отзывчивую систему для повседневных задач и игр. Он идеально подходит для сборки нового компьютера на базе платформ Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000, обеспечивая заметный прирост производительности по сравнению с DDR4 в играх и тяжелых приложениях. С таким объемом памяти вы сможете комфортно работать с десятками вкладок в браузере, офисными пакетами, а также запускать большинство современных игр без неприятных фризов, вызванных нехваткой ОЗУ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами современная оперативная память стандарта DDR5, которая предлагает принципиально новую архитектуру по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Ключевые улучшения включают более высокую пропускную способность, встроенный стабилизатор питания на самих модулях и увеличенную банковскую группу для лучшей эффективности. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для настольных персональных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ, что является отличной стартовой точкой для игрового ПК. Частота памяти составляет 4800 МГц (что соответствует рейтингу PC5-38400), обеспечивая высокую пропускную способность для быстрой загрузки текстур и данных в играх, а также ускоряя работу с большими массивами информации в профессиональных задачах. Для максимального раскрытия потенциала двухканального режима рекомендуется приобрести второй идентичный модуль, что даст ощутимый прирост производительности в синтетических тестах и ресурсоемких приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL40-40-40, что является типичным значением для памяти DDR5 на номинальных частотах и указывает на задержки при обращении к данным. Рабочее напряжение составляет 1.1 В, что ниже, чем у DDR4, способствуя снижению общего энергопотребления системы. Для простоты настройки модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, позволяющую одной активацией профиля в BIOS материнской платы выйти на заявленную частоту 4800 МГц без необходимости ручного ввода параметров.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DDR5. Это означает поддержку современных платформ: Intel с процессорами Alder Lake (12-го поколения), Raptor Lake (13-го поколения) и новее, а также AMD с сокетом AM5 и процессорами Ryzen 7000 серии. Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата имеет физические разъемы под DDR5, так как они не совместимы со слотами DDR4.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен стильным и эффективным низкопрофильным радиатором из черного алюминия, который эффективно рассеивает тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе. Отсутствие RGB-подсветки делает эту память отличным выбором для лаконичных сборок, где важен чистый внешний вид и нет желания переплачивать за декоративные элементы. Компактная высота планки сводит к минимуму риск конфликта с массивными башенными кулерами центрального процессора.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке вы получаете одну планку памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется установить два или четыре идентичных модуля. Если вы планируете расширять объем в будущем, самым правильным шагом будет покупка еще одного точно такого же комплекта Kingston Fury Beast, чтобы избежать потенциальных проблем со совместимостью и стабильной работой на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение, которое нужно учесть, - это физическая и электрическая несовместимость памяти DDR5 с платами и процессорами, рассчитанными на DDR4. Даже если слот кажется похожим, установить модуль не получится. Для работы на заявленной частоте 4800 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS материнской платы, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, обычно 4800 МГц для DDR5, но с более консервативными таймингами. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваша цель - максимальная производительность в играх, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей для двухканального режима или варианты с более низкими таймингами.