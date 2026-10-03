Память оперативная Kingston 16GB DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM (KVR56S46BS8-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston 16GB DDR5 Non-ECC CL46 SODIMM (KVR56S46BS8-16)
Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для модернизации современных ноутбуков, компактных ПК и моноблоков. Он отлично подойдёт пользователям, которым требуется повысить отзывчивость системы при работе с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок, а также лёгкими творческими приложениями. Объём в 16 ГБ обеспечивает комфортную многозадачность, но для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга или сложных инженерных расчётов стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или вариант большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевая особенность данного модуля – форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для портативных и компактных систем: ноутбуков, мини-ПК и некоторых моделей моноблоков. Важно помнить, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для настольной памяти DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным выбором для современной мобильной системы. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В повседневных задачах, таких как переключение между приложениями или загрузка уровней в играх, эта частота способствует снижению задержек и более плавной работе, особенно в паре с производительным мобильным CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL46, что указывает на величину задержки. В связке с высокой частотой 5600 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и скоростью отклика. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, характерные для настольных платформ, – его заявленные параметры являются номинальными для совместимости с широким спектром ноутбуков.
Совместимость с платформой
Данная планка памяти совместима только с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотом SO-DIMM и процессорной платформой, поддерживающей стандарт DDR5. Это, как правило, современные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно свериться с технической документацией вашего устройства, чтобы убедиться в поддержке именно этого поколения памяти и максимального поддерживаемого объёма.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом компактном исполнении SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение памяти контролируется общей системой охлаждения корпуса. Такая конструкция гарантирует совместимость с любым ноутбуком, имеющим соответствующий слот, и не создаёт проблем с установкой из-за габаритов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности покупать сразу комплект из двух модулей или докупать максимально похожую по характеристикам (частота, тайминги, объём) планку для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM; модуль не подойдёт для старых ноутбуков с DDR4 или для настольных ПК. Убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно такой тип и объём памяти, проверив спецификации на сайте производителя. Данный модуль является отличным выбором для быстрого и простого апгрейда современного ноутбука, но если ваша основная задача – требовательные профессиональные приложения, стоит изначально рассматривать вариант установки двух модулей для двухканального режима.
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Для кого и под какие задачи
Этот модуль оперативной памяти предназначен для модернизации современных ноутбуков, компактных ПК и моноблоков. Он отлично подойдёт пользователям, которым требуется повысить отзывчивость системы при работе с офисными пакетами, веб-браузером с множеством вкладок, а также лёгкими творческими приложениями. Объём в 16 ГБ обеспечивает комфортную многозадачность, но для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга или сложных инженерных расчётов стоит рассмотреть комплект из двух таких планок или вариант большего объёма.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модуль памяти стандарта DDR5, который представляет собой новое поколение оперативной памяти с повышенной пропускной способностью и улучшенной энергоэффективностью по сравнению с DDR4. Ключевая особенность данного модуля – форм-фактор SO-DIMM, что означает его предназначение исключительно для портативных и компактных систем: ноутбуков, мини-ПК и некоторых моделей моноблоков. Важно помнить, что этот модуль физически и электрически несовместим со слотами для настольной памяти DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Модуль предлагает объём 16 ГБ, что является отличным выбором для современной мобильной системы. Рабочая частота составляет 5600 МГц, что обеспечивает высокую скорость передачи данных между памятью и процессором. В повседневных задачах, таких как переключение между приложениями или загрузка уровней в играх, эта частота способствует снижению задержек и более плавной работе, особенно в паре с производительным мобильным CPU.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL46, что указывает на величину задержки. В связке с высокой частотой 5600 МГц это обеспечивает хороший баланс между пропускной способностью и скоростью отклика. Модуль работает при стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, характерные для настольных платформ, – его заявленные параметры являются номинальными для совместимости с широким спектром ноутбуков.
Совместимость с платформой
Данная планка памяти совместима только с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными слотом SO-DIMM и процессорной платформой, поддерживающей стандарт DDR5. Это, как правило, современные мобильные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 6000 серии и новее. Перед покупкой крайне важно свериться с технической документацией вашего устройства, чтобы убедиться в поддержке именно этого поколения памяти и максимального поддерживаемого объёма.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модуль выполнен в классическом компактном исполнении SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где пространство ограничено, а тепловыделение памяти контролируется общей системой охлаждения корпуса. Такая конструкция гарантирует совместимость с любым ноутбуком, имеющим соответствующий слот, и не создаёт проблем с установкой из-за габаритов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, потребуется установка второй идентичной планки в парный слот. Если вы планируете апгрейд, рекомендуется по возможности покупать сразу комплект из двух модулей или докупать максимально похожую по характеристикам (частота, тайминги, объём) планку для минимизации рисков несовместимости.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM; модуль не подойдёт для старых ноутбуков с DDR4 или для настольных ПК. Убедитесь, что ваш ноутбук поддерживает именно такой тип и объём памяти, проверив спецификации на сайте производителя. Данный модуль является отличным выбором для быстрого и простого апгрейда современного ноутбука, но если ваша основная задача – требовательные профессиональные приложения, стоит изначально рассматривать вариант установки двух модулей для двухканального режима.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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