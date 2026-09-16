Описание товара Оперативная память Samsung 16Gb SO-DIMM DDR5 PC5-38400, 5600, CL40 M425R2GA3EB0-CWM

Для кого и под какие задачи

Эта оперативная память станет отличным выбором для владельцев современных ноутбуков и мини-ПК, которым необходим быстрый и стабильный апгрейд системы. Она идеально подходит для решения повседневных задач вроде работы с офисными приложениями, просмотра контента и веб-серфинга с десятками вкладок, обеспечивая плавную многозадачность. Если вы не занимаетесь профессиональным рендерингом или не запускаете самые требовательные игры на максимальных настройках, этого модуля объёмом 16 ГБ будет вполне достаточно для комфортной работы в течение нескольких лет.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR5, что означает принадлежность к самому современному поколению оперативной памяти на рынке. DDR5 предлагает более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Критически важно, что это форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, компактные ПК (NUC) и некоторые материнские платы малого форм-фактора; он физически несовместим со стандартными слотами DIMM для настольных компьютеров.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает 16 ГБ памяти, что является отличным балансом для большинства пользователей ноутбуков, позволяя комфортно работать с множеством приложений одновременно. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что на практике ускоряет загрузку приложений, отклик системы при переключении задач и работу с объёмными файлами. Для повседневного использования и даже нетребовательных игр такой связки объёма и скорости более чем достаточно, чтобы система не испытывала проблем с нехваткой оперативной памяти или её пропускной способностью.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для модулей DDR5 начального и среднего уровня на данной частоте. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются архитектурными улучшениями нового стандарта. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, как правило, не поддерживает расширенные профили автоматического разгона вроде XMP/EXPO, которые чаще встречаются в настольных комплектах. Он рассчитан на работу на заявленной частоте в рамках спецификаций платформы ноутбука, что гарантирует стабильность и совместимость.

Совместимость с платформой

Данная память совместима исключительно с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее или AMD Ryzen 6000 серии и новее, которые имеют встроенный контроллер памяти DDR5 и соответствующий слот SO-DIMM. Перед покупкой обязательно проверьте спецификации вашего устройства, так как DDR5 не имеет обратной совместимости с платформами под DDR4. Частота 5600 МГц будет поддерживаться, если это позволяет чипсет и процессор; многие мобильные системы автоматически выставляют оптимальные параметры.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль выполнен в классическом низкопрофильном форм-факторе SO-DIMM без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для ноутбучной памяти, где важна компактность и гарантированная совместимость с тесным внутренним пространством корпуса. Отсутствие массивного охлаждения не является минусом, так как в ноутбуках предусмотрена общая система вентиляции, а энергопотребление и тепловыделение DDR5 оптимизированы. Внешний вид строгий и функциональный, без подсветки, что для портативного устройства является плюсом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает производительность за счёт удвоения пропускной способности, необходимо установить в систему два одинаковых модуля. Рекомендуется приобретать их парой, если ваша материнская плата ноутбука имеет два слота памяти. Если вы планируете расширять объём в будущем, старайтесь добавлять планку с максимально схожими характеристиками – такой же частоты, таймингов и объёма, чтобы обеспечить стабильную совместную работу.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5 SO-DIMM; установка в старый ноутбук с DDR4 невозможна. Убедитесь, что в вашей модели ноутбука память не распаяна на материнской плате и предусмотрены слоты для апгрейда. Данный модуль от Samsung славится высокой надежностью и совместимостью, но он рассчитан на работу в рамках заводских спецификаций, без разгона. Он оптимально подойдёт пользователю, который хочет увеличить объём ОЗУ в современном ноутбуке для большей многозадачности, не переплачивая за игровые комплекты с радиаторами и RGB. Если же вам нужна максимальная производительность для мобильной рабочей станции или игр, стоит рассмотреть комплекты из двух модулей с более низкими таймингами.