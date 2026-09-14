Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3600Mhz (PVE2432G360C0)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать производительный ПК для игр, работы с графикой или монтажом видео. Объём в 32 гигабайта закрывает потребности современных игр с большими текстурами, а также позволяет комфортно работать с множеством вкладок браузера, тяжёлыми приложениями и средними по сложности проектами в программах типа Adobe Premiere или Blender. Он представляет собой золотую середину между базовыми 16 ГБ для офиса и дорогими наборами на 64 ГБ для профессиональных рабочих станций.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает совместимость с подавляющим большинством настольных платформ последних лет на процессорах Intel Core и AMD Ryzen. Форм-фактор - стандартный DIMM, который предназначен для установки в слоты материнских плат настольных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 3600 МГц является отличным балансом для игровых и мультимедийных систем, так как ощутимо повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen, это может дать прирост к минимальному FPS и общей плавности, а в рабочих задачах сократит время отклика приложения при обработке больших объёмов данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL18, что указывает на время отклика памяти. В сочетании с частотой 3600 МГц эти настройки предлагают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для DDR4 на повышенных частотах. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет в один клик в BIOS материнской платы выйти на заявленную частоту 3600 МГц, избегая сложных ручных настроек разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с материнскими платами под сокеты Intel LGA 1200, 1700 и AMD AM4, поддерживающими DDR4 и частоты не ниже 3600 МГц. Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной скорости нужна не только подходящая материнская плата, но и процессор с контроллером памяти, способным её осилить. На платформе AMD Ryzen частота 3600 МГц считается оптимальной для согласования с тактовой частотой Infinity Fabric. Перед покупкой всегда стоит сверять список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с фирменным дизайном, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной работе на высокой частоте. Это повышает стабильность системы, особенно при разгоне. Высота планок с радиаторами стандартная, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером башенного типа, но перед сборкой всё же стоит проверить габариты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом и напрямую влияет на производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Для правильной работы модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя её инструкции.

Важные нюансы перед покупкой

Помните о физической несовместимости DDR4 с предыдущими поколениями памяти - слоты и ключи на модулях разные. Для работы на частоте 3600 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. При дальнейшем расширении объёма смешивание этого комплекта с модулями другого производителя или с иными таймингами может привести к нестабильной работе на максимальных частотах. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированную, быструю и достаточную по объёму память для современной игровой или рабочей сборки.