Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3600Mhz (PVE2432G360C0)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 32Gb 3600Mhz (PVE2432G360C0)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать производительный ПК для игр, работы с графикой или монтажом видео. Объём в 32 гигабайта закрывает потребности современных игр с большими текстурами, а также позволяет комфортно работать с множеством вкладок браузера, тяжёлыми приложениями и средними по сложности проектами в программах типа Adobe Premiere или Blender. Он представляет собой золотую середину между базовыми 16 ГБ для офиса и дорогими наборами на 64 ГБ для профессиональных рабочих станций.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает совместимость с подавляющим большинством настольных платформ последних лет на процессорах Intel Core и AMD Ryzen. Форм-фактор - стандартный DIMM, который предназначен для установки в слоты материнских плат настольных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 3600 МГц является отличным балансом для игровых и мультимедийных систем, так как ощутимо повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen, это может дать прирост к минимальному FPS и общей плавности, а в рабочих задачах сократит время отклика приложения при обработке больших объёмов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL18, что указывает на время отклика памяти. В сочетании с частотой 3600 МГц эти настройки предлагают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для DDR4 на повышенных частотах. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет в один клик в BIOS материнской платы выйти на заявленную частоту 3600 МГц, избегая сложных ручных настроек разгона.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами под сокеты Intel LGA 1200, 1700 и AMD AM4, поддерживающими DDR4 и частоты не ниже 3600 МГц. Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной скорости нужна не только подходящая материнская плата, но и процессор с контроллером памяти, способным её осилить. На платформе AMD Ryzen частота 3600 МГц считается оптимальной для согласования с тактовой частотой Infinity Fabric. Перед покупкой всегда стоит сверять список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с фирменным дизайном, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной работе на высокой частоте. Это повышает стабильность системы, особенно при разгоне. Высота планок с радиаторами стандартная, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером башенного типа, но перед сборкой всё же стоит проверить габариты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом и напрямую влияет на производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Для правильной работы модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя её инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Помните о физической несовместимости DDR4 с предыдущими поколениями памяти - слоты и ключи на модулях разные. Для работы на частоте 3600 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. При дальнейшем расширении объёма смешивание этого комплекта с модулями другого производителя или с иными таймингами может привести к нестабильной работе на максимальных частотах. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированную, быструю и достаточную по объёму память для современной игровой или рабочей сборки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для пользователей, которые хотят собрать производительный ПК для игр, работы с графикой или монтажом видео. Объём в 32 гигабайта закрывает потребности современных игр с большими текстурами, а также позволяет комфортно работать с множеством вкладок браузера, тяжёлыми приложениями и средними по сложности проектами в программах типа Adobe Premiere или Blender. Он представляет собой золотую середину между базовыми 16 ГБ для офиса и дорогими наборами на 64 ГБ для профессиональных рабочих станций.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Это означает совместимость с подавляющим большинством настольных платформ последних лет на процессорах Intel Core и AMD Ryzen. Форм-фактор - стандартный DIMM, который предназначен для установки в слоты материнских плат настольных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Частота 3600 МГц является отличным балансом для игровых и мультимедийных систем, так как ощутимо повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2666 или 3200 МГц. В играх, особенно на процессорах AMD Ryzen, это может дать прирост к минимальному FPS и общей плавности, а в рабочих задачах сократит время отклика приложения при обработке больших объёмов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL18, что указывает на время отклика памяти. В сочетании с частотой 3600 МГц эти настройки предлагают хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В, что типично для DDR4 на повышенных частотах. Для удобства пользователя память поддерживает профиль Intel XMP 2.0, который позволяет в один клик в BIOS материнской платы выйти на заявленную частоту 3600 МГц, избегая сложных ручных настроек разгона.
Совместимость с платформой
Память совместима с материнскими платами под сокеты Intel LGA 1200, 1700 и AMD AM4, поддерживающими DDR4 и частоты не ниже 3600 МГц. Важно помнить, что для стабильной работы на заявленной скорости нужна не только подходящая материнская плата, но и процессор с контроллером памяти, способным её осилить. На платформе AMD Ryzen частота 3600 МГц считается оптимальной для согласования с тактовой частотой Infinity Fabric. Перед покупкой всегда стоит сверять список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами с фирменным дизайном, которые помогают эффективно рассеивать тепло при длительной работе на высокой частоте. Это повышает стабильность системы, особенно при разгоне. Высота планок с радиаторами стандартная, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером башенного типа, но перед сборкой всё же стоит проверить габариты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным режимом и напрямую влияет на производительность в играх и ресурсоёмких приложениях. Для правильной работы модули нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя её инструкции.
Важные нюансы перед покупкой
Помните о физической несовместимости DDR4 с предыдущими поколениями памяти - слоты и ключи на модулях разные. Для работы на частоте 3600 МГц через XMP может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. При дальнейшем расширении объёма смешивание этого комплекта с модулями другого производителя или с иными таймингами может привести к нестабильной работе на максимальных частотах. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто ищет сбалансированную, быструю и достаточную по объёму память для современной игровой или рабочей сборки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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