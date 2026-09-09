Описание товара Память оперативная DDR4 Kingston CL22 32Gb 3200Mhz (KVR32N22D8/32)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти - классическое решение для значительного увеличения отзывчивости офисных, домашних и мультимедийных компьютеров. Он идеально подойдёт для пользователей, которым не хватает стандартных 8 или 16 ГБ для комфортной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями, легким монтажом видео и нетребовательными играми. С объёмом в 32 ГБ он предлагает большой запас для многозадачности, но его скоростные характеристики ориентированы на стабильную работу, а не на экстремальную производительность в профессиональных рабочих станциях или топовых игровых сборках.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует актуальное поколение DDR4, которое обеспечивает хороший баланс производительности и доступности для большинства современных систем. Это означает, что планка совместима с материнскими платами, оснащёнными слотами DIMM под DDR4, которые массово использовались в платформах Intel и AMD нескольких последних лет. Важно помнить, что физически память DDR4 не совместима со слотами DDR3 или DDR5, поэтому перед покупкой необходимо точно знать поколение, поддерживаемое вашей материнской платой.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 32 ГБ, что для многих пользователей может быть избыточным, но гарантирует отсутствие проблем с нехваткой памяти в обозримом будущем. Частота в 3200 МГц является отличным стандартом для DDR4, обеспечивающим высокую пропускную способность для снятия ограничений в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти. В паре с таким большим объёмом эта частота даёт системе необходимый резерв как для обработки данных, так и для быстрого доступа к ним, заметно улучшая общую плавность работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти обозначены как CL22, что указывает на достаточно высокую латентность. Это компромиссное решение, позволяющее достичь стабильной работы на частоте 3200 МГц без необходимости в повышенном напряжении или экстремальных настройках. Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении, обычно 1.2В, и, как правило, не оснащён предустановленными профилями разгона XMP, что означает его работу на стандартных для платформы настройках JEDEC. Это делает установку максимально простой и подходит для пользователей, не желающих углубляться в настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с широким спектром процессоров и материнских плат, поддерживающих стандарт DDR4. Однако для работы на заявленной частоте 3200 МГц необходимо, чтобы её поддерживали и процессор (в частности, его встроенный контроллер памяти), и материнская плата. На многих платформах частота выше базовой достигается включением технологии Intel XMP или AMD DOCP (A-XMP) в BIOS, но для этого модуля, скорее всего, частота 3200 МГц является одной из стандартных спецификаций JEDEC, что упрощает совместимость. Всегда сверяйтесь со списком совместимости (QVL) вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в простом форм-факторе без радиатора охлаждения. Это стандартное решение для модулей памяти, не предназначенных для экстремального разгона, и оно полностью оправдано для работы на стандартных частотах и напряжении. Отсутствие радиатора минимизирует высоту планки, исключая любые возможные конфликты с установкой массивных башенных или СЖО-кулеров процессора. Внешний вид модуля лаконичен и функционален, что делает его отличным выбором для сборок, где важна не подсветка, а надёжность и совместимость.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Установка одной планки активирует одноканальный режим работы памяти, что ограничивает её пропускную способность. Для раскрытия полного потенциала современных процессоров и удвоения скорости обмена данными с контроллером памяти крайне рекомендуется использовать два или четыре идентичных модуля для работы в двухканальном или четырёхканальном режиме. Поэтому для новой сборки стоит рассмотреть покупку двух таких модулей, а данный одиночный вариант хорошо подходит для апгрейда, где можно добавить его к уже имеющемуся модулю, или для сборки бюджетной системы с последующим добавлением второго идентичного модуля.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - работа в одноканальном режиме при использовании одного модуля, что снижает производительность в задачах, чувствительных к скорости памяти, например, в играх или некоторых профессиональных приложениях. Также важно понимать, что высокие тайминги CL22 могут немного увеличивать задержки по сравнению с модулями CL16 или CL18 на той же частоте. Этот модуль оптимален для пользователей, которым в приоритете большой и доступный объём памяти для многозадачности и работы с приложениями, а не минимальная латентность для игровых рекордов. Для игровых ПК или рабочих станций лучше сразу рассматривать комплект из двух планок с более низкими таймингами, а для простого и быстрого апгрейда существующей системы на 32 ГБ - это отличный и логичный выбор.