Описание товара Оперативная память Patriot SODIMM 32GB DDR5-4800 (PSD532G48002S)

Для кого и под какие задачи

Данный модуль памяти Patriot DDR5 SODIMM создан для обновления или сборки современных ноутбуков и компактных настольных систем формата NUC или Mini-ITX. Объём в 32 ГБ с запасом покрывает потребности в серьёзной многозадачности, например, одновременной работе с десятками вкладок браузера, офисными пакетами, графическими редакторами и даже лёгким монтажом видео. Это отличный выбор для пользователя, который хочет повысить отзывчивость своей мобильной или компактной системы, не переплачивая за избыточную для этих задач высокочастотную память с RGB-подсветкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR5, который обеспечивает повышенную пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим стандартом DDR4. Ключевой особенностью является форм-фактор SO-DIMM, предназначенный исключительно для установки в ноутбуки, моноблоки, мини-ПК и компактные материнские платы. Это значит, что данную планку физически невозможно установить в стандартный слот для настольной памяти DIMM, что подчёркивает важность проверки совместимости вашей платформы перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает солидный объём в 32 ГБ, что является оптимальным решением для современных вычислительных задач, выходящих за рамки базовых. Частота 4800 МГц относится к стандартным для начального уровня DDR5 и обеспечивает заметный прирост скорости обмена данных с процессором по сравнению с DDR4. В реальных сценариях это означает более плавную работу в ресурсоёмких приложениях, сокращение времени загрузки уровней в играх и повышенную скорость обработки данных в инженерных и творческих программах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Память работает на стандартном для DDR5 пониженном напряжении, что способствует лучшей энергоэффективности, что особенно важно для ноутбуков. Тайминги, включая задержку CL, оптимизированы для стабильной работы на заявленной частоте 4800 МГц. Данный модуль, как правило, поддерживает стандартные профили JEDEC, что гарантирует его совместимость и корректную работу в большинстве современных ноутбуков и мини-ПК без необходимости ручной настройки в BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с ноутбуками и компактными системами, оснащёнными процессорами Intel 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также с платформами AMD на базе мобильных процессоров Ryzen 6000-й серии и новее, которые поддерживают стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша конкретная модель ноутбука или материнская плата мини-ПК имеет слоты SO-DIMM именно для DDR5, а не для DDR4, так как эти поколения физически и электрически несовместимы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом для SO-DIMM компактном форм-факторе без дополнительных радиаторов. Это стандартное решение для большинства ноутбуков, где пространство строго ограничено, а тепловыделение памяти на стандартных частотах не требует активного охлаждения. Отсутствие массивного радиатора гарантирует беспроблемную установку в любой совместимый корпус ноутбука или компактной системы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно повышает пропускную способность подсистемы памяти, рекомендуется приобрести и установить второй идентичный модуль в парный слот. Если вы планируете расширение, оптимальным решением будет покупка аналогичной планки, чтобы избежать потенциальных проблем совместимости по частотам и таймингам.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить проверке поколения памяти, поддерживаемого вашим устройством. Установка модуля DDR5 в слот для DDR4 невозможна. Хотя частота 4800 МГц является базовой для DDR5, перед покупкой стоит уточнить в спецификациях вашего ноутбука максимально поддерживаемую частоту. Этот модуль оптимально подойдёт пользователям ноутбуков для работы, учёбы и мультимедиа, которым нужен большой объём памяти для комфортной многозадачности. Для сборки высокопроизводительной игровой или рабочей станции на базе настольной платформы следует рассматривать модули DIMM с поддержкой XMP/EXPO.