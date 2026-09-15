Описание товара Оперативная память Patriot DIMM 32GB DDR5-5600 (PVV532G560C36K)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 32 ГБ идеально подойдет для сборки современного универсального или игрового ПК, а также для апгрейда существующей системы, испытывающей нехватку оперативной памяти при работе с тяжелыми приложениями. Он отлично справляется с требовательными играми, обеспечивая плавность в высоких разрешениях, и поддерживает комфортную многозадачность с десятками вкладок в браузере, мессенджерами и офисными программами одновременно. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в разрешении 4K, работа с большими базами данных или 3D-моделирование, 32 ГБ является рекомендуемым стартовым объемом, который закрывает большинство потребностей с хорошим запасом на будущее.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль выполнен в форм-факторе DIMM для настольных компьютеров и относится к современному поколению DDR5. Это означает, что он физически и электрически несовместим со старыми слотами для DDR4 или DDR3, поэтому устанавливается только в материнские платы, оснащенные соответствующими разъемами. Переход на DDR5 приносит улучшения в энергоэффективности и пропускной способности по сравнению с предыдущим поколением, что положительно сказывается на общей отзывчивости системы в ресурсоемких сценариях.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Рабочая частота составляет 5600 МГц, обеспечивая высокую скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может означать более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях - сокращение времени рендера и ускорение обработки больших файлов. Такой объем и скорость представляют собой отличный баланс для геймеров и энтузиастов, которые хотят получить производительность нового уровня без переплаты за топовые частоты.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти, или тайминги, для этой модели составляют CL36, что является типичным и сбалансированным значением для частоты 5600 МГц в сегменте DDR5. Рабочее напряжение стандартно для данного поколения. Для легкого достижения заявленных характеристик модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0. После активации соответствующего профиля в BIOS материнской платы, память автоматически начнет работать на частоте 5600 МГц без необходимости ручной и сложной настройки параметров, что делает процесс разгона простым и доступным даже для неопытных пользователей.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и более новых поколений, а также с процессорами AMD Ryzen серии 7000 и новее. Ключевое условие - материнская плата должна иметь слоты DIMM под DDR5 и чипсет, поддерживающий такие частоты. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя материнской платы, так как на старых ревизиях плат или с устаревшей версией BIOS возможны проблемы с запуском на максимальной частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при высокочастотной работе, обеспечивая стабильность даже под длительной нагрузкой. Конструкция радиаторов является компактной, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор крупными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект отличным выбором для пользователей, ценящих лаконичный дизайн или собирающих системы без акцента на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность в играх и приложениях. Для корректной активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, указанные в ее руководстве (обычно это слоты одного цвета). При желании в будущем можно добавить еще один идентичный комплект, однако для стабильной работы на высоких частотах рекомендуется использовать все четыре модуля из одного набора.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5, поэтому для компьютеров на базе DDR4 данный комплект не подойдет. Хотя модули поддерживают XMP, конечная достижимая частота зависит от возможностей материнской платы и встроенного в процессор контроллера памяти (IMC). На слабых платах или с процессорами начального уровня память может запуститься на более низкой, стандартной частоте. При выборе ориентируйтесь на объем 32 ГБ как на оптимальный для большинства современных задач, а частоту 5600 МГц - как на отличный баланс цены и производительности в рамках поколения DDR5.