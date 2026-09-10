Описание товара Память оперативная DDR4 Synology 8Gb 2666MHz (D4ES01-8G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для расширения возможностей сетевых хранилищ данных (NAS) от Synology. Он идеально подходит для пользователей, которые хотят повысить отзывчивость и скорость работы своей системы при одновременном доступе нескольких пользователей, запуске дополнительных пакетов из центра приложений или организации виртуальных машин. Выбор одного 8-гигабайтного модуля - это разумный шаг для апгрейда базовой конфигурации NAS, позволяющий эффективнее работать с кэшированием данных и справляться с растущей нагрузкой на сервер.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Память относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает повышенную энергоэффективность и пропускную способность по сравнению с устаревшим DDR3. Ключевая особенность данного модуля - форм-фактор SO-DIMM (Small Outline Dual In-line Memory Module), компактный размер которого предназначен специально для установки в серверные платформы и сетевые хранилища Synology. Крайне важно понимать, что эта планка не подходит для стандартных настольных ПК или ноутбуков, так как требует специализированного слота на материнской плате NAS.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является популярным вариантом для расширения памяти в серверных сценариях. Рабочая частота 2666 МГц обеспечивает хороший баланс между скоростью и стабильностью, что критически важно для систем хранения данных. В задачах NAS этот объём и частота позволяют заметно ускорить обработку файловых операций, снизить задержки при одновременном чтении и записи и повысить общую стабильность системы под нагрузкой.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Встроенные тайминги модуля оптимизированы для стабильной работы в серверной среде, где приоритетом является безотказность, а не экстремальная скорость. Как и большинство решений для корпоративного сегмента, эта память, скорее всего, работает на стандартном напряжении для DDR4 и не поддерживает профили автоматического разгона вроде XMP или EXPO, так как её задача - гарантированная совместимость и стабильность в целевых устройствах Synology. Любые настройки будут определяться самой платформой NAS.

Совместимость с платформой

Данный модуль памяти создан и протестирован для совместимости исключительно с определёнными моделями сетевых хранилищ Synology. Перед покупкой необходимо в обязательном порядке сверять номер модели планки (D4ES01-8G) со списком совместимости для вашей конкретной модели NAS на официальном сайте производителя. Установка неподдерживаемой памяти может привести к нестабильной работе системы или полному отказу загрузки.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль выполнен в классическом для серверной памяти формате - без декоративных радиаторов и подсветки. Это связано с тем, что в корпусах большинства NAS организован активный или пассивный обдув от штатных вентиляторов, что обеспечивает достаточное охлаждение. Отсутствие массивного радиатора также минимизирует риски механических конфликтов в тесном внутреннем пространстве сетевого хранилища.

Комплектность, режимы работы и расширение

Данный товар представляет собой одиночный модуль памяти объёмом 8 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который может увеличить производительность контроллера памяти, потребуется установка двух идентичных модулей в соответствующие слоты на плате NAS. При расширении объёма рекомендуется использовать модули с абсолютно идентичными характеристиками (модель, объём, частота, тайминги) во избежание проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это узкая специфичность данной памяти. Она предназначена только для совместимых моделей Synology и не подойдёт для обычного компьютера. Перед покупкой обязательно убедитесь, что ваша модель NAS поддерживает апгрейд памяти и что данный конкретный модуль числится в официальном списке совместимости. Если ваша задача - апгрейд домашнего или офисного ПК, вам потребуется модуль стандартного форм-фактора DIMM для настольных систем, а не SO-DIMM.