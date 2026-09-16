Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RTL (AX5U6000C3616G-DTLABWH)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RTL (AX5U6000C3616G-DTLABWH)
Для кого и под какие задачи
Данный комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально сбалансирован для создателей мощных игровых систем и рабочих станций нового поколения. Он предлагает отличный запас оперативной памяти для требовательных современных игр с большими открытыми мирами, а также для профессиональных задач, таких как монтаж видео в разрешении 4K и 3D-рендеринг. Для офисной или базовой домашней системы это избыточное решение, а для экстремальных энтузиастов разгона могут найтись более скоростные варианты, но именно этот комплект закрывает потребности подавляющего большинства продвинутых пользователей с запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает новейшее поколение технологии, предлагающее более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для настольных компьютеров, физически не подходя для ноутбуков. Важно помнить, что слоты под DDR5 и DDR4 на материнских платах имеют разные ключи, что делает эти поколения несовместимыми между собой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект обеспечивает суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным стандартом для современных высокопроизводительных сборок. Частота в 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность работы в тяжёлых средах разработки и общую отзывчивость системы при многозадачности. Такой объём и частота гарантируют комфортную работу с десятками вкладок браузера, параллельно запущенными приложениями и профессиональным софтом без неприятных "подтормаживаний".
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевая задержка памяти (тайминг CL) для данного комплекта составляет 36, что в сочетании с частотой 6000 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет легко активировать разгонённые настройки частоты и таймингов через BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложных ручных настроек, обеспечивая стабильную работу на декларированных характеристиках.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре AM5). Для активации профиля XMP и выхода на частоту 6000 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z690/Z790 или AMD B650/X670) и актуальная версия BIOS/UEFI. Всегда стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами из серии Blade, которые не только обеспечивают дополнительное охлаждение микросхем при длительной нагрузке, но и придают сборке стильный технологичный вид. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для пользователей, ценящих минимализм и не желающих переплачивать за световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме на большинстве современных платформ. Двухканальный режим существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для корректной активации этого режима планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты одного цвета, расположенные через один).
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5, так как обратной совместимости с DDR4 нет. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходим актуальный BIOS и материнская плата среднего или высокого класса. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями памяти, даже того же производителя, так как это может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Этот набор - оптимальный выбор для тех, кто собирает сбалансированную и производительную систему с нуля и не планирует экономить на скорости отклика.
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Для кого и под какие задачи
Данный комплект из двух модулей по 16 ГБ идеально сбалансирован для создателей мощных игровых систем и рабочих станций нового поколения. Он предлагает отличный запас оперативной памяти для требовательных современных игр с большими открытыми мирами, а также для профессиональных задач, таких как монтаж видео в разрешении 4K и 3D-рендеринг. Для офисной или базовой домашней системы это избыточное решение, а для экстремальных энтузиастов разгона могут найтись более скоростные варианты, но именно этот комплект закрывает потребности подавляющего большинства продвинутых пользователей с запасом на будущее.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает новейшее поколение технологии, предлагающее более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM и предназначены исключительно для настольных компьютеров, физически не подходя для ноутбуков. Важно помнить, что слоты под DDR5 и DDR4 на материнских платах имеют разные ключи, что делает эти поколения несовместимыми между собой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект обеспечивает суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным стандартом для современных высокопроизводительных сборок. Частота в 6000 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность работы в тяжёлых средах разработки и общую отзывчивость системы при многозадачности. Такой объём и частота гарантируют комфортную работу с десятками вкладок браузера, параллельно запущенными приложениями и профессиональным софтом без неприятных "подтормаживаний".
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевая задержка памяти (тайминг CL) для данного комплекта составляет 36, что в сочетании с частотой 6000 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для работы на заявленной скорости модули используют профиль Intel XMP 3.0, который позволяет легко активировать разгонённые настройки частоты и таймингов через BIOS материнской платы. Это избавляет пользователя от сложных ручных настроек, обеспечивая стабильную работу на декларированных характеристиках.
Совместимость с платформой
Память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen серии 7000 (на архитектуре AM5). Для активации профиля XMP и выхода на частоту 6000 МГц необходима материнская плата с соответствующим чипсетом (например, Intel Z690/Z790 или AMD B650/X670) и актуальная версия BIOS/UEFI. Всегда стоит сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами из серии Blade, которые не только обеспечивают дополнительное охлаждение микросхем при длительной нагрузке, но и придают сборке стильный технологичный вид. Конструкция радиаторов достаточно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для пользователей, ценящих минимализм и не желающих переплачивать за световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально предназначено для работы в двухканальном режиме на большинстве современных платформ. Двухканальный режим существенно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, положительно влияя на производительность в играх и приложениях. Для корректной активации этого режима планки необходимо установить в слоты, указанные в инструкции к материнской плате (обычно это слоты одного цвета, расположенные через один).
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата и процессор поддерживают стандарт DDR5, так как обратной совместимости с DDR4 нет. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц необходим актуальный BIOS и материнская плата среднего или высокого класса. Не рекомендуется смешивать этот комплект с другими модулями памяти, даже того же производителя, так как это может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC. Этот набор - оптимальный выбор для тех, кто собирает сбалансированную и производительную систему с нуля и не планирует экономить на скорости отклика.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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