Описание товара Память оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х16GB (AX5U6000C3616G-DTLABRBK)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для пользователей, которые хотят получить от своей системы максимум отзывчивости и кадров в секунду. Он оптимально подойдет для сборки нового производительного игрового ПК или апгрейда существующего, а также для рабочих станций, где важна скорость обработки данных в профессиональных приложениях для монтажа видео, 3D-моделирования или работы с тяжелыми проектами. Объём в 32 ГБ в двухканальном режиме с лихвой хватит для современных игр на высоких настройках при одновременной работе в фоне стрима, мессенджера и браузера, делая этот комплект отличным балансом между ценой и высокой производительностью.

Тип, поколение и форм-aктор памяти

Перед вами оперативная память поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и предлагает значительный рост пропускной способности за счет архитектурных улучшений, включая два независимых 32-битных канала на каждый модуль. Этот тип памяти физически и электрически несовместим со старыми поколениями. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в стандартные слоты настольных материнских плат и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, обеспечивая суммарный объём оперативной памяти 32 ГБ. Номинальная частота работы составляет 6000 МГц, что является отличным значением для платформ на базе современных процессоров Intel и AMD. Такая высокая частота напрямую увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, что ведет к уменьшению задержек при обращении процессора к данным и повышению минимального FPS в играх, а также ускоряет рендеринг и работу с большими массивами информации в профессиональных задачах.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевые тайминги этого комплекта имеют значение CL36, что в паре с частотой 6000 МГц даёт хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для удобства пользователей модули поддерживают профиль автоматического разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что для выхода на заявленные 6000 МГц с оптимизированными таймингами и напряжением не нужно вручную настраивать BIOS - достаточно активировать один готовый профиль. Рабочее напряжение в режиме разгона обычно повышается до необходимого уровня автоматически.

Совместимость с платформой

Данная память DDR5 совместима с современными платформами: для Intel это процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake, Raptor Lake Refresh) и материнские платы на чипсетах Z690, B660, H670, Z790, B760 и других с поддержкой DDR5; для AMD - процессоры серий Ryzen 7000 и 8000G (AM5) и соответствующие материнские платы. Важно помнить, что для стабильной работы на частоте 6000 МГц необходима материнская плата, которая официально поддерживает такие скорости, и желательно установить последнюю версию BIOS/UEFI.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами, которые не только выполняют функцию охлаждения микросхем при длительной высокой нагрузке, но и являются частью дизайна. Верхнюю часть планок украшает адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через популярное ПО материнских плат, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light, Gigabyte RGB Fusion и другие, для создания единого светового оформления внутри корпуса.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает теоретическую пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую сказывается на производительности системы. Для правильной установки планки нужно разместить в слотах, рекомендуемых производителем материнской платы (обычно это слоты A2 и B2), что гарантирует работу в двухканале.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4, так как эти стандарты не взаимозаменяемы. Высокая частота 6000 МГц является разгонной, и её достижение зависит от возможностей платы и процессора; на некоторых базовых чипсетах может работать ограничение. Также обратите внимание на высоту модулей с радиаторами - они могут конфликтовать с очень крупными башенными кулерами процессора, поэтому стоит проверить совместимость по габаритам. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированную и современную систему, где важны и скорость, и объём, и эстетика.