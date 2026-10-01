Описание товара Оперативная память Samsung DDR 5 DIMM 32Gb 5600Mhz (M323R4GA3DB0-CWM)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти является отличным базовым выбором для пользователей, собирающих современный ПК на платформе DDR5. Он подойдёт для новой игровой системы среднего класса, мощного рабочего компьютера для обработки фотографий, программирования или работы с базами данных, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера. Объём в 32 ГБ покрывает потребности подавляющего большинства современных задач с хорошим запасом на будущее, а частота 5600 МГц обеспечивает стабильную и отзывчивую работу системы без переплаты за экстремальные скорости, актуальные в первую очередь для энтузиастов разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который приходит на смену распространённой DDR4. Ключевые улучшения включают более высокую пропускную способность, повышенную энергоэффективность и встроенную систему управления питанием на самой планке. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модуль предназначен для установки в настольный компьютер. Важно помнить, что слоты DDR5 физически и электрически несовместимы со слотами DDR4, поэтому такая память подходит только для новых материнских плат с соответствующими разъёмами.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает внушительный объём в 32 ГБ, что является отличным стартом для мощной системы. Этого достаточно для комфортных игр на высоких настройках, одновременной работы с профессиональным софтом и десятками вкладок браузера, а также для монтажа видео в разрешении до 4K. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая положительно сказывается на скорости загрузки уровней в играх, отзывчивости системы при переключении между тяжёлыми задачами и скорости обработки данных в инженерных и творческих приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Как и многие модули DDR5 начального и среднего уровня, эта память от Samsung, вероятно, использует стандартные тайминги для своей частоты, которые обеспечивают хороший баланс между скоростью и стабильностью. Рабочее напряжение у DDR5 ниже, чем у предыдущего поколения, что способствует снижению общего энергопотребления системы. Для активации заявленной частоты 5600 МГц в BIOS материнской платы необходимо включить профиль разгона XMP 3.0 (для плат Intel) или EXPO (для AMD), что позволяет добиться штатной работы без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами Intel (процессоры 12-го поколения Core и новее) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а её производитель подтверждает поддержку модулей частотой 5600 МГц в списке совместимости (QVL). Также стоит учесть, что для стабильной работы на заявленных скоростях может потребоваться актуальная версия микропрограммы BIOS/UEFI материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оперативной памяти от Samsung выполнена в классическом форм-факторе без дополнительных радиаторов охлаждения. Это типично для многих модулей OEM-поставки и не является недостатком для работы на штатных частотах, так как стандартное тепловыделение DDR5 эффективно рассеивается за счёт конструкции планки и общего потока воздуха внутри корпуса. Отсутствие массивного радиатора также является преимуществом, так как исключает возможные конфликты с крупными башенными процессорными кулерами.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность системы в целом, рекомендуется устанавливать чётное количество одинаковых модулей. Таким образом, для сборки сбалансированной системы на базе этой памяти стоит рассмотреть покупку двух таких планок, чтобы получить комплект 2x32 ГБ и задействовать двухканальный режим, заполнив корректные слоты на материнской плате (обычно это слоты A2 и B2).

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание при выборе стоит уделить совместимости: убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR5. Для достижения заявленной частоты 5600 МГц обязательно потребуется активация профиля XMP или EXPO в BIOS. Учитывая, что это одиночный модуль, для максимальной производительности лучше сразу планировать покупку пары. Данная память оптимальна для пользователей, которым нужен надёжный и ёмкий модуль DDR5 для сборки новой системы без излишних затрат на экстремальные частоты или подсветку. Если ваш бюджет ограничен, а задачи — базовые, можно рассмотреть вариант с меньшим объёмом, однако 32 ГБ является рекомендуемым стандартом для современных ПК.