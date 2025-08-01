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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0)

4 Отзывы
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Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 1
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 2
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 3
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 4
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 5
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 6
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 7
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 8
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 9
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 10
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 11
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 12
Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 2
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  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 4
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 5
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 6
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 7
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 8
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 9
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 10
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 11
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 12
  • Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 492083
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х1
Вес, г.
55

Описание товара Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 на 16 ГБ идеально подходит для пользователей, собирающих сбалансированный игровой ПК или мощную рабочую станцию для повседневной многозадачности. С таким объемом вы сможете комфортно играть в современные проекты, одновременно держа открытыми десятки вкладок браузера, мессенджеры и фоновые приложения. Он представляет собой отличный выбор для тех, кто перешагнул базовый уровень офисных систем, но не стремится к экстремальному разгону топовых комплектов, предлагая оптимальное соотношение объема и скорости для большинства задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование современного интерфейса с улучшенной энергоэффективностью и пропускной способностью по сравнению с предыдущим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что четко указывает на его предназначение для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 физически и электрически несовместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому устанавливать его можно только в соответствующие разъемы материнской платы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ, что на сегодня является отличным стандартом для игр и работы. Частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияющую на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга в монтажных программах и общую отзывчивость системы. Для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 5000 и новее такая частота часто считается "золотым" стандартом, так как хорошо сочетается с внутренней шиной Infinity Fabric, давая ощутимый прирост производительности в вычислительных задачах и играх по сравнению со стандартными частотами 2133 или 2666 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Рабочие тайминги и напряжение модуля оптимизированы для стабильной работы на высокой частоте. Для активации номинальной скорости 3600 МГц в большинстве случаев потребуется включить в BIOS материнской платы профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile). Этот предустановленный профиль автоматически настроит все необходимые параметры — частоту, тайминги и напряжение — избавляя пользователя от сложностей ручного разгона. Такое решение позволяет легко выжать заявленный производителем потенциал без глубокого погружения в настройки системы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen (начиная с серии 2000, но с максимальной отдачей — с серий 3000/5000). Ключевое условие — наличие на материнской плате слотов DIMM стандарта DDR4 и поддержка чипсетом частоты 3600 МГц (обычно это модели B560, Z490, Z590 для Intel и B550, X570 для AMD). Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых производителем платы частот памяти (QVL), так как на некоторых бюджетных платах или со старыми версиями BIOS достижение этой высокой частоты может быть невозможным.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под нагрузкой. Это повышает стабильность системы во время длительных игровых сессий или процессов рендеринга. Дизайн радиатора выполнен в классическом стиле без подсветки RGB, что делает эту планку отличным выбором для лаконичных сборок или систем, где внешний вид не является приоритетом. Высота конструкции стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством даже крупных процессорных кулеров.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке вы получаете одну планку оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить второй идентичный модуль в правильный слот материнской платы (обычно через один от первого). Если вы планируете в будущем увеличить общий объем до 32 ГБ, оптимальным решением будет покупка точно такого же модуля для гарантированной совместимости и стабильной работы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это использование одиночного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала производительности вашей платформы, особенно актуально для процессоров AMD Ryzen. Для сборки нового ПК рекомендуется сразу рассматривать комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 3600 МГц, иначе память может запуститься на более низкой стандартной частоте. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто хочет начать с 16 ГБ с возможностью быстрого и безболезненного расширения, но если вы собираете мощную игровую систему с нуля, лучше сразу взять двухканальный комплект 2x8 ГБ с той же частотой.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0)

Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Аркадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
норм, пришло быстро описанию соответствует, в xmp профиле работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Данила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память, без проблем запустилась на заявленной частоте
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ян С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, оперативная память для компьютера. 3600mhz. Тайминги. Качество сборки. Качество радиаторов. Цена лучшая на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Юрик

Достоинства:


Комментарий:
хорошая озушка, частоту 3600 держит отлично, может и больше сможет



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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
20
Тайминги
20-26-26-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR4 на 16 ГБ идеально подходит для пользователей, собирающих сбалансированный игровой ПК или мощную рабочую станцию для повседневной многозадачности. С таким объемом вы сможете комфортно играть в современные проекты, одновременно держа открытыми десятки вкладок браузера, мессенджеры и фоновые приложения. Он представляет собой отличный выбор для тех, кто перешагнул базовый уровень офисных систем, но не стремится к экстремальному разгону топовых комплектов, предлагая оптимальное соотношение объема и скорости для большинства задач.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает использование современного интерфейса с улучшенной энергоэффективностью и пропускной способностью по сравнению с предыдущим DDR3. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что четко указывает на его предназначение для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR4 физически и электрически несовместимы с планками DDR3 или DDR5, поэтому устанавливать его можно только в соответствующие разъемы материнской платы.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ, что на сегодня является отличным стандартом для игр и работы. Частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, напрямую влияющую на скорость загрузки уровней в играх, плавность рендеринга в монтажных программах и общую отзывчивость системы. Для процессоров AMD Ryzen серий 3000, 5000 и новее такая частота часто считается "золотым" стандартом, так как хорошо сочетается с внутренней шиной Infinity Fabric, давая ощутимый прирост производительности в вычислительных задачах и играх по сравнению со стандартными частотами 2133 или 2666 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Рабочие тайминги и напряжение модуля оптимизированы для стабильной работы на высокой частоте. Для активации номинальной скорости 3600 МГц в большинстве случаев потребуется включить в BIOS материнской платы профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile). Этот предустановленный профиль автоматически настроит все необходимые параметры — частоту, тайминги и напряжение — избавляя пользователя от сложностей ручного разгона. Такое решение позволяет легко выжать заявленный производителем потенциал без глубокого погружения в настройки системы.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 10-го поколения и новее, а также AMD Ryzen (начиная с серии 2000, но с максимальной отдачей — с серий 3000/5000). Ключевое условие — наличие на материнской плате слотов DIMM стандарта DDR4 и поддержка чипсетом частоты 3600 МГц (обычно это модели B560, Z490, Z590 для Intel и B550, X570 для AMD). Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых производителем платы частот памяти (QVL), так как на некоторых бюджетных платах или со старыми версиями BIOS достижение этой высокой частоты может быть невозможным.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащен алюминиевым радиатором, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при работе на высокой частоте под нагрузкой. Это повышает стабильность системы во время длительных игровых сессий или процессов рендеринга. Дизайн радиатора выполнен в классическом стиле без подсветки RGB, что делает эту планку отличным выбором для лаконичных сборок или систем, где внешний вид не является приоритетом. Высота конструкции стандартна и не должна вызвать конфликтов с большинством даже крупных процессорных кулеров.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данной поставке вы получаете одну планку оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима работы, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти, потребуется установить второй идентичный модуль в правильный слот материнской платы (обычно через один от первого). Если вы планируете в будущем увеличить общий объем до 32 ГБ, оптимальным решением будет покупка точно такого же модуля для гарантированной совместимости и стабильной работы в двухканальном режиме.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это использование одиночного модуля, что означает работу в одноканальном режиме и неполную реализацию потенциала производительности вашей платформы, особенно актуально для процессоров AMD Ryzen. Для сборки нового ПК рекомендуется сразу рассматривать комплект из двух планок. Также убедитесь, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 3600 МГц, иначе память может запуститься на более низкой стандартной частоте. Этот модуль — отличный выбор для тех, кто хочет начать с 16 ГБ с возможностью быстрого и безболезненного расширения, но если вы собираете мощную игровую систему с нуля, лучше сразу взять двухканальный комплект 2x8 ГБ с той же частотой.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2025
Аркадий Г.

Достоинства:


Комментарий:
норм, пришло быстро описанию соответствует, в xmp профиле работает без проблем
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Данила Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оперативная память, без проблем запустилась на заявленной частоте
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Ян С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная, оперативная память для компьютера. 3600mhz. Тайминги. Качество сборки. Качество радиаторов. Цена лучшая на рынке.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Юрик

Достоинства:


Комментарий:
хорошая озушка, частоту 3600 держит отлично, может и больше сможет


Память оперативная DDR4 Patriot 16Gb 3600MHz (PVE2416G360C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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