Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 16Gb PC25600 3200MHz (AD4S320016G22-SGN)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти DDR4 на 16 ГБ с частотой 3200 МГц представляет собой отличный баланс между ценой и производительностью, идеально подходящий для модернизации домашнего или офисного компьютера, а также для базовой игровой сборки. Он обеспечивает достаточный объём для комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера, работой в офисных пакетах и нетребовательными играми. Если же вашей целью является профессиональный монтаж видео, сложный 3D-рендеринг или топовые игры на максимальных настройках, стоит рассмотреть комплект из двух или четырёх таких модулей для получения большего общего объёма и активации двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами один модуль оперативной памяти формата DIMM стандарта DDR4. Это поколение памяти, которое на протяжении многих лет было основным для настольных ПК, предлагая хорошую производительность и энергоэффективность по сравнению с DDR3. Очень важно помнить, что DDR4 физически и электрически несовместима с более старыми слотами DDR3 или новыми DDR5, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DIMM для DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 16 ГБ на одной планке является отличным стартом для современной системы. Этого хватит для решения большинства повседневных и развлекательных задач без подтормаживаний. Частота 3200 МГц относится к высокому сегменту для DDR4 и обеспечивает высокую пропускную способность. В играх, особенно с мощной видеокартой, такая частота может помочь убрать "просадки" FPS и повысить общую отзывчивость системы по сравнению со стандартными 2133 или 2400 МГц.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модуль работает на стандартном для DDR4 напряжении 1.2 В и имеет заявленные тайминги CL22. Эти показатели указывают на относительно высокую латентность при хорошей частоте, что характерно для доступных модулей массового сегмента. Для раскрытия заявленной частоты 3200 МГц потребуется активация профиля XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Без этого память, скорее всего, будет работать на базовой частоте 2133 или 2400 МГц, не раскрывая свой потенциал.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными платформами Intel и AMD, использующими память DDR4. Однако поддержка конкретной частоты 3200 МГц зависит от возможностей процессора и материнской платы, особенно на старых чипсетах. Перед покупкой сверьтесь со списком поддерживаемых частот (QVL) вашей материнской платы и учтите, что для активации XMP-профиля может потребоваться процессор с разблокированным множителем (серии K у Intel или с суффиксом X у AMD) и соответствующая плата на чипсете Z, B (для AMD) или X.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена компактным алюминиевым радиатором чёрного цвета. Его основная задача - улучшить отвод тепла от микросхем памяти при длительной высокой нагрузке, что способствует стабильности работы. Низкопрофильная конструкция радиатора сводит к минимуму риск конфликта с крупными башенными кулерами процессора, что важно при сборке в компактных корпусах или при использовании массивных систем охлаждения.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и производительность в целом, потребуется приобрести второй абсолютно идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы (обычно слоты одного цвета). Смешивание этого модуля с другими по частоте и таймингам может привести к нестабильной работе системы на пониженных настройках.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это одиночный модуль, который будет работать в одноканальном режиме, не раскрывая потенциал современной платформы. Для игр и ресурсоёмких задач настоятельно рекомендуется покупка пары. Также помните, что заявленная частота 3200 МГц достигается только при активации XMP в BIOS, и её поддержка не гарантирована на всех платах. При выборе ориентируйтесь на свой чипсет и процессор, а также на потребности: для апгрейда старого ПК с DDR4 этот модуль - хороший вариант, для новой сборки лучше сразу взять комплект из двух планок.