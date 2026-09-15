Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16W)
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Netac DDR 4 DIMM 16Gb (8Gbx2) PC25600, 3200Mhz (NTSWD4P32DP-16W)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти из двух планок по 8 ГБ идеально подойдёт для создания современного домашнего или игрового компьютера средней руки. Он предлагает оптимальный баланс между достаточным объёмом для комфортной многозадачности, например, с игрой и стримом на заднем плане, и скоростью, улучшающей отзывчивость системы в большинстве приложений. Если вы не занимаетесь профессиональным рендерингом огромных сцен или работой с десятками виртуальных машин, то 16 ГБ на частоте 3200 МГц станут отличным выбором, закрывающим потребности геймеров, любителей монтажа и требовательных пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули памяти стандарта DDR4, который на данный момент является наиболее распространённым и сбалансированным решением для настольных ПК. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR3, при этом оставаясь более доступным, чем новейшая DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и абсолютно не подходят для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 16 ГБ, что является современным стандартом для игровых и рабочих систем. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в требовательных приложениях. Для процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений именно такая частота часто считается "золотой серединой", дающей ощутимый прирост в кадровой секунде по сравнению с базовыми частотами, без излишнего завышения цены.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, среди которых ключевым является латентность CL, в сочетании с частотой 3200 МГц определяют итоговую скорость отклика памяти. Для достижения заявленных характеристик в 3200 МГц модули Netac используют технологию XMP 2.0. Это означает, что для работы на этой частоте вам достаточно будет выбрать один готовый профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, и система автоматически применит необходимые настройки частоты, напряжения и таймингов, избавляя от сложностей ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных платформ Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4). Однако важно помнить, что поддержка конкретных частот зависит не только от процессора, но и от чипсета материнской платы. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых частот (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Убедитесь, что в BIOS установлена актуальная версия прошивки для гарантированной стабильности работы с XMP-профилями.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти во время продолжительной работы на высокой частоте. Это способствует стабильности и может продлить срок службы комплекта. Высота планок с радиаторами является стандартной, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными кулерами, что важно учесть при планировании сборки компактного корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2. Докупать отдельные модули к этому комплекту для расширения не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с более старыми платформами, рассчитанными на DDR3, или новейшими, требующими DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4. На старых или бюджетных платах с базовыми чипсетами возможны сложности с активацией профиля XMP на полной частоте 3200 МГц. Данный комплект Netac - это разумный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК для игр и работы, не стремясь к экстремальному разгону. Если ваш бюджет ограничен, а задачи - офисные, можно рассмотреть комплект с меньшей частотой. Если же вы планируете работать с огромными проектами в 4K, стоит сразу задуматься о наборе из 32 ГБ.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти из двух планок по 8 ГБ идеально подойдёт для создания современного домашнего или игрового компьютера средней руки. Он предлагает оптимальный баланс между достаточным объёмом для комфортной многозадачности, например, с игрой и стримом на заднем плане, и скоростью, улучшающей отзывчивость системы в большинстве приложений. Если вы не занимаетесь профессиональным рендерингом огромных сцен или работой с десятками виртуальных машин, то 16 ГБ на частоте 3200 МГц станут отличным выбором, закрывающим потребности геймеров, любителей монтажа и требовательных пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами модули памяти стандарта DDR4, который на данный момент является наиболее распространённым и сбалансированным решением для настольных ПК. Это поколение обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с DDR3, при этом оставаясь более доступным, чем новейшая DDR5. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что эти планки предназначены для установки в стандартные слоты материнских плат настольных компьютеров и абсолютно не подходят для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.
Объём, частота и реальная производительность
Суммарный объём комплекта составляет 16 ГБ, что является современным стандартом для игровых и рабочих систем. Частота в 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, плавность подгрузки текстур и общую отзывчивость системы в требовательных приложениях. Для процессоров AMD Ryzen и Intel Core последних поколений именно такая частота часто считается "золотой серединой", дающей ощутимый прирост в кадровой секунде по сравнению с базовыми частотами, без излишнего завышения цены.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги, среди которых ключевым является латентность CL, в сочетании с частотой 3200 МГц определяют итоговую скорость отклика памяти. Для достижения заявленных характеристик в 3200 МГц модули Netac используют технологию XMP 2.0. Это означает, что для работы на этой частоте вам достаточно будет выбрать один готовый профиль в BIOS/UEFI вашей материнской платы, и система автоматически применит необходимые настройки частоты, напряжения и таймингов, избавляя от сложностей ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с подавляющим большинством современных платформ Intel (сокеты LGA 1200, 1700) и AMD (сокеты AM4). Однако важно помнить, что поддержка конкретных частот зависит не только от процессора, но и от чипсета материнской платы. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых частот (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы. Убедитесь, что в BIOS установлена актуальная версия прошивки для гарантированной стабильности работы с XMP-профилями.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно отводят тепло от микросхем памяти во время продолжительной работы на высокой частоте. Это способствует стабильности и может продлить срок службы комплекта. Высота планок с радиаторами является стандартной, что минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными кулерами, что важно учесть при планировании сборки компактного корпуса.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных планок по 8 ГБ. Это оптимальная конфигурация для немедленной активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с использованием одной планки. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, как правило, это слоты A2 и B2. Докупать отдельные модули к этому комплекту для расширения не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности системы.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с более старыми платформами, рассчитанными на DDR3, или новейшими, требующими DDR5. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4. На старых или бюджетных платах с базовыми чипсетами возможны сложности с активацией профиля XMP на полной частоте 3200 МГц. Данный комплект Netac - это разумный выбор для тех, кто собирает или обновляет ПК для игр и работы, не стремясь к экстремальному разгону. Если ваш бюджет ограничен, а задачи - офисные, можно рассмотреть комплект с меньшей частотой. Если же вы планируете работать с огромными проектами в 4K, стоит сразу задуматься о наборе из 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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