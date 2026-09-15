Описание товара Память оперативная DDR4 A-Data 16GB PC25600 (AD4U320016G22-SGN)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти хорошо подойдёт пользователям, которые хотят недорого и эффективно обновить свой настольный компьютер или собрать бюджетную, но отзывчивую систему для повседневных задач. Он отлично справится с обеспечением плавной работы в операционной системе, веб-сёрфинге с множеством вкладок, обработкой документов и офисными приложениями, а также станет хорошей основой для нетребовательных игр. Если ваши задачи не включают профессиональный монтаж видео в 4K или запуск новейших AAA-игр на максимальных настройках, 16 ГБ на частоте 3200 МГц предоставят комфортный запас производительности для большинства домашних и офисных сценариев.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR4, который пришёл на смену DDR3 и стал массовым решением для современных платформ. Основные преимущества этого поколения включают более высокую эффективную частоту, сниженное рабочее напряжение и увеличенную плотность чипов, что позволяет наращивать объём. Модуль выполнен в форм-факторе DIMM, что означает его предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров, и он физически не подойдёт для слотов SO-DIMM в ноутбуках или компактных ПК.

Объём, частота и реальная производительность

Объём одного модуля составляет 16 ГБ, что является отличным балансом между ценой и ёмкостью для современной системы. Эффективная частота памяти равна 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки данных из оперативки в процессор. В реальных условиях такая частота сделает интерфейс операционной системы более отзывчивым, ускорит загрузку уровней в играх и повысит общую плавность работы при переключении между несколькими тяжёлыми приложениями, особенно если используется двухканальный режим.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного модуля составляют CL22-22-22, что является типичным значением для памяти стандарта JEDEC на частоте 3200 МГц. Эти показатели определяют задержки при доступе к данным, и в паре с хорошей частотой они обеспечивают стабильную работу без ручных настроек. Рабочее напряжение составляет 1.2 В, что соответствует стандарту DDR4 и способствует энергоэффективности. Модуль поддерживает технологию XMP 2.0, что позволяет автоматически активировать заявленную частоту 3200 МГц в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (чипсеты серий 300, 400, 500, 600, 700 и соответствующие процессоры) и AMD (платформы AM4 и AM5, чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как они не совместимы с DDR3 или DDR5. Для работы на заявленной частоте 3200 МГц через XMP требуется материнская плата с соответствующим чипсетом и, желательно, свежая версия BIOS, особенно для процессоров AMD Ryzen первых поколений.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель оснащена классическим алюминиевым радиатором чёрного цвета, который помогает рассеивать тепло, выделяемое модулем во время работы. Это особенно полезно для поддержания стабильности при длительных нагрузках, хотя для памяти с частотой 3200 МГц и напряжением 1.2 В перегрев маловероятен даже без активного обдува. Радиатор имеет скромную высоту, что минимизирует риск конфликта с установленным процессорным кулером башенного типа в большинстве корпусов. Подсветка RGB в этой модели отсутствует, что делает её практичным выбором для лаконичных сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимального раскрытия производительности системы рекомендуется приобрести второй идентичный модуль и установить их в правильные слоты материнской платы для активации двухканального режима, который может существенно увеличить пропускную способность. Если вы планируете в будущем расширить объём, старайтесь добавлять модули с максимально похожими характеристиками (частота, тайминги, вольтаж), чтобы избежать проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата поддерживает стандарт DDR4 и имеет как минимум один свободный слот. Помните, что для активации двухканального режима и максимальной отдачи лучше использовать комплект из двух модулей. Данная память с частотой 3200 МГц и таймингами CL22 является отличным сбалансированным решением для повседневного использования и лёгкого гейминга, но для профессиональных рабочих станций, где критична низкая латентность, возможно, стоит рассмотреть модули с более низкими таймингами. Этот модуль оптимально подойдёт для сборки или апгрейда домашнего ПК, где важны надёжность, достаточный объём и хорошая скорость по доступной цене.