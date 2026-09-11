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Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S)

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Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S) - фото 2
Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
22-22-22-52
Подсветка
нет
  • Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S) - фото 1
  • Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S) - фото 2
  • Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569091
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
10

Описание товара Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 16 ГБ представляет собой оптимальное решение для модернизации домашнего или игрового компьютера среднего уровня, а также для сборки новой производительной системы. Он отлично справляется с требовательными современными играми, обеспечивая плавность геймплея, и поддерживает комфортную многозадачность с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и голосовыми коммуникаторами одновременно. Для ресурсоемких задач, таких как профессиональный монтаж видео или работа с 3D-графикой, объема 16 ГБ может хватить для старта, но для серьезных проектов стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ и выше.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что поколения памяти не взаимозаменяемы: данный комплект подходит только для материнских плат со слотами DIMM, рассчитанными именно на DDR4. Форм-фактор DIMM предназначен для настольных персональных компьютеров, для ноутбуков или компактных систем необходимы модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ, работающего на эффективной частоте 3200 МГц. Такая частота значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на отзывчивость системы и частоту кадров в играх, особенно на платформах AMD Ryzen. Объема 16 ГБ достаточно для подавляющего большинства современных приложений и игр, обеспечивая быструю загрузку уровней и отсутствие лагов при переключении между задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для работы на номинальной частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, использует стандартные тайминги и напряжение, характерные для этого класса памяти. Для активации максимальной скорости, как правило, требуется включить профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это позволяет избежать ручной настройки частоты и таймингов, так как все оптимальные параметры уже сохранены в чипе памяти и применяются автоматически после выбора профиля.

Совместимость с платформой

Оперативная память DDR4 Digma 16 ГБ 3200 МГц совместима с подавляющим большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и официально поддерживает режим работы на частоте 3200 МГц, особенно это важно для старых платформ, которые могут потребовать обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком для работы на штатных частотах, так как модули DDR4 при стандартном напряжении не склонны к сильному нагреву в обычных условиях эксплуатации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну планку оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, необходимо установить в систему два идентичных модуля. Поэтому, если ваша материнская плата имеет четыре слота, рекомендуется в будущем приобрести такую же планку для работы в двухканале, либо сразу рассмотреть комплект из двух модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование только одной планки, что не позволяет задействовать более производительный двухканальный режим работы памяти. Перед покупкой критически важно проверить поколение вашей материнской платы: установка DDR4 в слот для DDR3 или DDR5 физически невозможна. Убедитесь, что ваша плата поддерживает частоту 3200 МГц через профиль XMP, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль идеален для бюджетного апгрейда или сборки, где приоритетом является объем, а не максимальная скорость, и где в дальнейшем планируется добавление второй идентичной планки.

Отзывы о товаре Память оперативная DDR4 Digma 16Gb 3200MHz (DGMAS43200016S)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
SO-DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Тайминги
22-22-22-52
Подсветка
нет
Развернуть
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 16 ГБ представляет собой оптимальное решение для модернизации домашнего или игрового компьютера среднего уровня, а также для сборки новой производительной системы. Он отлично справляется с требовательными современными играми, обеспечивая плавность геймплея, и поддерживает комфортную многозадачность с множеством вкладок в браузере, офисными приложениями и голосовыми коммуникаторами одновременно. Для ресурсоемких задач, таких как профессиональный монтаж видео или работа с 3D-графикой, объема 16 ГБ может хватить для старта, но для серьезных проектов стоит рассмотреть комплекты от 32 ГБ и выше.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к современному поколению DDR4, которое обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с устаревшим DDR3. Важно помнить, что поколения памяти не взаимозаменяемы: данный комплект подходит только для материнских плат со слотами DIMM, рассчитанными именно на DDR4. Форм-фактор DIMM предназначен для настольных персональных компьютеров, для ноутбуков или компактных систем необходимы модули формата SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объемом 16 ГБ, работающего на эффективной частоте 3200 МГц. Такая частота значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на отзывчивость системы и частоту кадров в играх, особенно на платформах AMD Ryzen. Объема 16 ГБ достаточно для подавляющего большинства современных приложений и игр, обеспечивая быструю загрузку уровней и отсутствие лагов при переключении между задачами.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Для работы на номинальной частоте 3200 МГц модуль, скорее всего, использует стандартные тайминги и напряжение, характерные для этого класса памяти. Для активации максимальной скорости, как правило, требуется включить профиль Intel XMP (Extreme Memory Profile) в BIOS материнской платы. Это позволяет избежать ручной настройки частоты и таймингов, так как все оптимальные параметры уже сохранены в чипе памяти и применяются автоматически после выбора профиля.

Совместимость с платформой

Оперативная память DDR4 Digma 16 ГБ 3200 МГц совместима с подавляющим большинством современных материнских плат для процессоров Intel Core (чипсеты серий 400, 500, 600, 700) и AMD Ryzen (чипсеты серий 300, 400, 500, 600). Перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для DDR4 и официально поддерживает режим работы на частоте 3200 МГц, особенно это важно для старых платформ, которые могут потребовать обновления BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель, судя по описанию, выполнена в классическом дизайне без массивных радиаторов охлаждения. Это делает планку компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с установкой даже крупных башенных процессорных кулеров. Отсутствие активного охлаждения не является недостатком для работы на штатных частотах, так как модули DDR4 при стандартном напряжении не склонны к сильному нагреву в обычных условиях эксплуатации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Товар представляет собой одну планку оперативной памяти объемом 16 ГБ. Для активации двухканального режима, который может существенно повысить производительность в играх и приложениях, чувствительных к скорости памяти, необходимо установить в систему два идентичных модуля. Поэтому, если ваша материнская плата имеет четыре слота, рекомендуется в будущем приобрести такую же планку для работы в двухканале, либо сразу рассмотреть комплект из двух модулей.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это использование только одной планки, что не позволяет задействовать более производительный двухканальный режим работы памяти. Перед покупкой критически важно проверить поколение вашей материнской платы: установка DDR4 в слот для DDR3 или DDR5 физически невозможна. Убедитесь, что ваша плата поддерживает частоту 3200 МГц через профиль XMP, иначе память будет работать на стандартной для платформы частоте, например, 2133 или 2400 МГц. Этот модуль идеален для бюджетного апгрейда или сборки, где приоритетом является объем, а не максимальная скорость, и где в дальнейшем планируется добавление второй идентичной планки.

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