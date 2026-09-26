Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 8Gb (1x8 Gb), 5600 MHz, CL40, DIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти является отличным решением для базовой сборки или бюджетного апгрейда системы на современной платформе DDR5. Он подойдёт пользователям, которым необходим надёжный и совместимый компонент для повседневных задач - работы с документами, веб-серфинга, просмотра контента и нетребовательных игр. При этом стоит понимать, что одного модуля объёмом 8 ГБ часто бывает недостаточно для комфортной многозадачности или игр, поэтому такой вариант чаще рассматривается как стартовый или временный с последующим добавлением второй идентичной планки.

Для сложных задач вроде видеомонтажа, 3D-рендеринга или запуска современных игр на высоких настройках потребуется не только увеличение общего объёма до 16 ГБ и более, но и активация двухканального режима, который значительно повышает производительность.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти стандарта DDR5, который представляет собой новейшее поколение для настольных ПК. Ключевое отличие от предыдущего DDR4 заключается в увеличенной пропускной способности и эффективности, а также в новой архитектуре управления питанием, перенесённой непосредственно на модуль памяти. Важно помнить, что DDR5 не совместима физически и электрически со слотами для DDR4, поэтому такой модуль подойдёт только для современных материнских плат с соответствующими разъёмами.

Форм-фактор DIMM чётко указывает на предназначение для настольных компьютеров. Данную планку нельзя установить в ноутбук или компактную систему, для которых требуется меньший по размеру стандарт SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 8 ГБ, что является стандартным значением для одной планки. Этого хватит для работы операционной системы и нескольких приложений, но для серьёзной нагрузки рекомендуется комплект из двух таких модулей, дающий в сумме 16 ГБ. Частота 5600 МГц относится к среднему сегменту DDR5 и обеспечивает хороший баланс между скоростью и ценой.

В реальных сценариях такая частота обеспечит отзывчивость системы и достаточную пропускную способность для большинства задач. В играх и профессиональных приложениях прирост от частоты 5600 МГц по сравнению с базовыми скоростями DDR5 будет заметен, особенно в связке с мощным процессором, однако он меньше, чем выигрыш от перехода с одноканального на двухканальный режим работы.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL40, что является типичным значением латентности для модулей DDR5 начального и среднего уровня на частоте 5600 МГц. Более высокие тайминги по сравнению с DDR4 компенсируются возросшей эффективностью и пропускной способностью нового стандарта. Рабочее напряжение, как правило, составляет стандартные для DDR5 1.1 В.

Модуль поддерживает технологию автоматического разгона Intel XMP 3.0. Это означает, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц, а не на базовой (обычно 4800 МГц), вам потребуется активировать соответствующий профиль XMP в BIOS/UEFI вашей материнской платы. Без этой процедуры память будет работать на более низкой, стандартной частоте.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений и новее) и AMD (процессоры серии Ryzen 7000 и новее), использующими стандарт DDR5. Критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также рекомендуется проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, хотя модули Samsung обычно отличаются высокой совместимостью.

Стоит учитывать, что для поддержки высоких частот памяти, особенно при использовании четырёх модулей, может потребоваться более продвинутый чипсет и качественная материнская плата. На некоторых бюджетных платах максимальная поддерживаемая частота может быть ограничена.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль Samsung выполнен в лаконичном дизайне без дополнительных радиаторов охлаждения. Это характерно для многих модулей OEM-качества и начального уровня. Отсутствие массивного радиатора делает планку низкопрофильной, что полностью исключает потенциальные конфликты с крупными процессорными кулерами в системе.

При работе на заявленных частотах в стандартном режиме такое охлаждение является достаточным, так как модули DDR5 в целом более энергоэффективны. Для экстремального разгона или длительных нагрузок в стеснённых условиях корпуса с плохой вентиляцией радиатор мог бы стать преимуществом, но в рамках штатного использования его отсутствие не является проблемой.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся одним отдельным модулем объёмом 8 ГБ. Для??ции двухканального режима, который удваивает эффективную пропускную способность и ощутимо повышает производительность в играх и приложениях, необходимо установить в систему два одинаковых модуля. Поэтому для сборки с нуля оптимально сразу приобретать комплект из двух планок.

Если вы покупаете этот модуль для расширения уже имеющегося объёма, крайне рекомендуется использовать максимально схожую по характеристикам (бренд, частота, тайминги, вольтаж) планку и устанавливать её в правильный слот согласно руководству к материнской плате. Смешивание разных модулей может привести к нестабильной работе на пониженных частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой чётко определитесь с платформой: этот модуль DDR5 DIMM не подойдёт для старых систем с DDR4 или ноутбуков. Учитывайте, что одного модуля 8 ГБ в 2024 году часто бывает недостаточно, планируйте сразу покупку пары для двухканального режима и комфортного объёма в 16 ГБ. Помните, что для работы на заявленной частоте 5600 МГц необходима активация профиля XMP в BIOS.

Данная память - отличный выбор для бюджетной сборки на DDR5, где важен баланс цены, надёжности бренда и современного стандарта. Она оптимальна для офисных и домашних ПК, а также как первый шаг в игровой системе с последующим добавлением второго модуля. Если же вам сразу нужен большой объём для работы с графикой или вы хотите выжать максимум частоты для топового игрового ПК, стоит рассмотреть готовые комплекты с большим объёмом и более низкими таймингами.