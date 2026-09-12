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Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz

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Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz - фото 2
Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz - фото 3
Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz - фото 4
Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
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  • Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz - фото 4
  • Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 658007
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х1
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для геймеров и энтузиастов, собирающих производительный компьютер для современных игр и многозадачной работы. Объём в 16 ГБ с высокой частотой обеспечивает плавный геймплей в требовательных проектах и позволяет без тормозов держать открытыми множество вкладок браузера, мессенджеры и фоновые приложения. Он станет отличным выбором для апгрейда старой системы или сборки новой, где нужен надёжный баланс скорости и объёма без переплаты за экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, четвёртого поколения оперативной памяти для настольных компьютеров, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК и физически не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти - этого достаточно для комфортной игры, работы с графикой и повседневной многозадачности. Заявленная эффективная частота 3200 МГц значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц, уменьшая задержки в играх и ускоряя загрузку уровней и текстур.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули имеют низкие тайминги, что в сочетании с частотой 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность и малую латентность. Для стабильной работы на таких скоростях используется повышенное рабочее напряжение, которое автоматически задаётся при активации предустановленного профиля Intel XMP 2.0. Этот профиль позволяет одним кликом в BIOS материнской платы получить заявленные характеристики без сложного ручного разгона, что очень удобно для большинства пользователей.

Совместимость с платформой

Память совместима с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, Intel Z-серии или B-серии, либо AMD B-серии и X-серии. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти не взаимозаменяемы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность работы на высоких частотах. Конструкция радиаторов является низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без лишней RGB-иллюминации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что из коробки позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим существенно, иногда на 10-15%, увеличивает производительность в играх и ресурсоёмких приложениях по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для его активации модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с платформой - эта память не будет работать в системах с поддержкой только DDR3 или нового DDR5. Даже при наличии поддержки DDR4, максимальная частота в 3200 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS материнской платы. При дальнейшем расширении объёма настоятельно рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам модули, так как смешивание планок с разной частотой или таймингами может привести к нестабильной работе на пониженных настройках.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston FURY Renegade Black DDR 4 DIMM 16Gb 3200Mhz




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1, 35
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для геймеров и энтузиастов, собирающих производительный компьютер для современных игр и многозадачной работы. Объём в 16 ГБ с высокой частотой обеспечивает плавный геймплей в требовательных проектах и позволяет без тормозов держать открытыми множество вкладок браузера, мессенджеры и фоновые приложения. Он станет отличным выбором для апгрейда старой системы или сборки новой, где нужен надёжный баланс скорости и объёма без переплаты за экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль стандарта DDR4, четвёртого поколения оперативной памяти для настольных компьютеров, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с устаревшим DDR3. Форм-фактор DIMM означает, что планка предназначена для установки в стандартные слоты материнских плат стационарных ПК и физически не подойдёт для ноутбуков или компактных систем, где используются модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме даёт 16 ГБ оперативной памяти - этого достаточно для комфортной игры, работы с графикой и повседневной многозадачности. Заявленная эффективная частота 3200 МГц значительно повышает скорость обмена данными между процессором и памятью по сравнению со стандартными 2133 или 2666 МГц, уменьшая задержки в играх и ускоряя загрузку уровней и текстур.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Модули имеют низкие тайминги, что в сочетании с частотой 3200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность и малую латентность. Для стабильной работы на таких скоростях используется повышенное рабочее напряжение, которое автоматически задаётся при активации предустановленного профиля Intel XMP 2.0. Этот профиль позволяет одним кликом в BIOS материнской платы получить заявленные характеристики без сложного ручного разгона, что очень удобно для большинства пользователей.

Совместимость с платформой

Память совместима с большинством современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, поддерживающих стандарт DDR4. Для активации частоты 3200 МГц через XMP необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти, например, Intel Z-серии или B-серии, либо AMD B-серии и X-серии. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR4, так как поколения памяти не взаимозаменяемы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, обеспечивая стабильность работы на высоких частотах. Конструкция радиаторов является низкопрофильной, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами в компактных корпусах. Подсветка в этой модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок без лишней RGB-иллюминации.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что из коробки позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим существенно, иногда на 10-15%, увеличивает производительность в играх и ресурсоёмких приложениях по сравнению с одноканальной конфигурацией. Для его активации модули необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, следуя инструкции производителя.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с платформой - эта память не будет работать в системах с поддержкой только DDR3 или нового DDR5. Даже при наличии поддержки DDR4, максимальная частота в 3200 МГц гарантированно достигается только при активации профиля XMP в BIOS материнской платы. При дальнейшем расширении объёма настоятельно рекомендуется устанавливать идентичные по характеристикам модули, так как смешивание планок с разной частотой или таймингами может привести к нестабильной работе на пониженных настройках.

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Отзывы


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